Nissan Ariya Nismo выходит на европейский рынок, чтобы поддержать имидж марки

Топ-версия Nismo электрического кроссовера Nissan Ariya оснащена двухмоторной силовой установкой совокупной мощностью 435 л.с. и способна разогнаться до 100 км/ч за 5 с. В Германии Nissan Ariya Nismo стоит от 63 990 евро.

Nissan Ariya уже немолод, хотя на рынке находится сравнительно недавно: этот парадокс объясняется тем, что премьера кроссовера состоялась в 2020 году, а полноценные продажи начались лишь в 2023-м из-за того, что компания Nissan столкнулась с рядом технологических трудностей при его производстве. Спортивный Nissan Ariya Nismo был представлен в начале прошлого года в Японии, до США он пока не добрался, в вот евроверсия только что поступила в продажу.

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Напомним, что Nismo — самая мощная и быстрая модификация Ariya: максимальная совокупная отдача двух электромоторов здесь составляет 435 л.с. и 600 Нм, при этом основным является задний мотор, что наделяет Ariya Nismo азартным заднеприводным характером. Первую «сотню» спортивный кроссовер набирает за 5 с, максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. Полного заряда батареи ёмкостью 87 кВт·ч хватает на 417 км пробега по циклу WLTP.

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Ariya Nismo имеет уникальный аэродинамический обвес с фирменными красными вставками, он создаёт дополнительную прижимную нагрузку на высоких скоростях. Подвеска перенастроена с целью уменьшения кренов и достижения более точной управляемости. 20-дюймовые колёсные диски Enkei особого дизайна обуты в шины Michelin Pilot Sport EV размерности 255/45 R 20.

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По соотношению цена/мощность Nissan Ariya Nismo — не самое лучшее предложение на рынке. Для сравнения скажем, что Ford Mustang Mach-E GT (487 л.с., 4,1 с до «сотни») стоит в Германии от 72 662 евро, Volkswagen ID.4 GTX (340 л.с., 5,4 с до «сотни») — от 53 255 евро, Kia EV6 GT (650 л.с., 3,5 с до «сотни») — от 69 990 евро, Hyundai Ioniq 5 N (650 л.с., 3,5 с до «сотни») — от 74 900 евро, Tesla Model Y Performance (534 л.с., 3,7 с до «сотни») — от 59 990 евро.

Добавим, что в прошлом году компания Nissan, по данным ACEA (Европейская ассоциация автопроизводителей), реализовала в Европе 307 276 автомобилей, что на 4,5% больше продаж в 2023 году. Сейчас Nissan переживает тяжелейший кризис, что сказывается на настроении клиентов — яркие машины, такие как Nissan Ariya Nismo, должны вселить в них уверенность, что всё будет хорошо, но это неточно.