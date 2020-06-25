Новинки ×

Nissan дразнит тизером кроссовера Ariya перед скорой премьерой

25.06.2020 128 1 0

Японская компания представит свой «розеточный» паркетник уже в следующем месяце. Информации о «начинке» пока нет.

 

Предшественника новинки – концептуальный электрический паркетник IMx – японцы показали ещё в 2017 году на автосалоне в Токио. Через пару лет на той же площадке Nissan представил эволюцию того шоу-кара: новый прототип получил имя Ariya. От IMx ему достался купеобразный кузов, но его задние двери оказались обычными, распахивающимися по ходу движения. Теперь на базе второго концепта японский производитель готовит новую серийную модель, её презентация намечена на июль 2020 года.

Концепт Nissan Ariya
1 / 3
Концепт Nissan Ariya
2 / 3
Концепт Nissan Ariya
3 / 3

﻿Пока что компания не раскрывает технические характеристики будущего электрокроссовера, а также не показывает ни его внешность, ни салон. Nissan сегодня опубликовал лишь один тизер серийного паркетника, созданного по мотивам Ariya: на картинке запечатлён силуэт новинки, а также видны очертания светодиодных фар и дневных ходовых огней в форме бумерангов (аналогичным образом была оформлена головная оптика у прототипа, представленного осенью 2019-го). «Лучи» ДХО обрамляют заглушку (в Nissan её называют «щитом»), которая выполнена в форме фирменной решётки радиатора.

Тизер серийного кроссовера Nissan Ariya

Напомним, в апреле в Сети появились изображения серийного кроссовера (из аргентинского патентного ведомства). Судя по ним, у товарной версии «зелёного» паркетника не очень много отличий от концепта Ariya. На заглушке располагается логотип бренда: напомним, у концепта он подсвечивается (однако, от такого решения для серийной версии могли отказаться, так как это разрешено не во всех странах).

Высветленный тизер серийного кроссовера Nissan Ariya

Автомобиль на патентных изображениях отличается от концепта передним бампером с противотуманными фарами в треугольных «врезах» по бокам, наличием антенны на крыше, датчиками парковки, колёсными дисками меньшего диаметра (шоу-кар получил 21-дюймовые «катки»). Помимо этого, у серийного электрокросса, вероятно, иначе располагается люк для зарядки: он находится на небольшом расстоянии от передней двери, тогда как у прототипа этот люк прилегает к ней. 

Судя по тексту, сопровождающему сегодняшний тизер, серийный «зелёный» SUV получит ProPilot 2.0. Эта система помощи водителю, которая активизируется на трассах при движении в пределах одной полосы. В отличие от предыдущей версии «ПроПилота» водителю необязательно держать руки на руле (есть режим hands-off), при этом взгляд всё равно должен быть направлен на дорогу (за этим следит салонная камера).

Патентные изображения серийного кроссовера Nissan Ariya
1 / 3
Патентные изображения серийного кроссовера Nissan Ariya
2 / 3
Патентные изображения серийного кроссовера Nissan Ariya
3 / 3

Информации об интерьере, а также «начинке» серийного «розеточного» паркетника пока нет. Прототип Ariya оснастили двумя электромоторами (по одному на каждой оси), а батарею расположили под полом салона. Как сообщали ранее, предполагаемый запас хода будущей новинки составляет около 483 км.

В основу кросса Ariya легла новая платформа CMF-EV, которую разработали для электромобилей альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. На эту же «тележку» впоследствии встанут «зелёные» кроссоверы двух других марок: французы задумались о создании SUV, в основу которого ляжет концепт Renault Morphoz, а японская компания использует базу для электроверсии Mitsubishi Outlander.

Ранее появлялись предположения, что японцы думают о том, чтобы вывести «розеточную» новинку на российский рынок (компания зарегистрировала у нас имя Ariya). Это возможно, хотя и вызывает некоторые сомнения, ведь спрос на электрокары у нас крайне скромен. Самые востребованными моделями бренда уже несколько лет подряд являются кроссоверы Qashqai и X-Trail: продажи в январе-мае 2020-го составили 8698 и 7625 шт. соответственно, что позволило им занять 15 и 19 места в ТОП-25 самых популярных моделей в РФ.

кроссовер новинки Nissan

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
25.06.2020 21:49
Святослав Тришин

Надоели уже эти кроссоверы, вот бы Ноут актуального поколения в Россию начали завозить, с левым рулем

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Citroen C3 I с пробегом: ржавые пороги не беда, но с электрикой не соскучишься Допустим, большая машина вам не нужна, и хочется чего-то оригинального. Сitroen C3 первого поколения в 2020 году можно купить за 150-200 тысяч рублей, то есть совсем недорого. Слава у старых... 629 3 1 24.06.2020
Статьи / Гид по покупке авто с пробегом Не меняется, но все равно продается: гид по покупке Volkswagen Polo Многие марки имеют в своей гамме модели, специально разработанные для региональных рынков. Volkswagen – не исключение: концерн имеет мощнейшее подразделение в Южной Америке и довольно широку... 1030 0 2 24.06.2020
Статьи / Беспилотные авто А на крыше ведро за 40 тысяч фунтов: зачем Nissan делает беспилотники? Google забросил свою автономную «черепаху» ещё несколько лет назад. В PSA ограничили перспективы развития беспилотных функций на легковых машинах уровнем Level 3 (то есть на середине по клас... 408 0 2 23.06.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Авто с пробегом Секс в гамаке: опыт владения Chevrolet Tahoe с пробегом 56 000 километров Chevrolet Tahoe первой генерации 1997 года в близком к коллекционному состоянии без всякой реставрации – редкий автомобиль сегодня, а в нашей стране – и подавно! Причем разыскан и приобретен... 31197 6 1 01.05.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211 Главное заклинание, помогающее продать подержанный авто, – «сел и поехал!». Поэтому покупка автомобиля с серьезными проблемами намеренно, с планом их дальнейшего устранения за счет изначальн... 29214 63 18 23.03.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Рама, вакуум и V6: опыт владения Chevrolet Blazer за 300 тысяч рублей Дизельная тяга бензинового мотора, честный полный привод и рама, а также качественно оцинкованный кузов и умеренный вес плюс относительная компактность – за это Блейзеру уже полвека прощают... 28845 5 10 21.02.2020
Обсуждаемое
88 Седан Акупунктура: тест-драйв обновленной Lada Granta
84 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
82 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
Больше
Change privacy settings