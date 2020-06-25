Nissan дразнит тизером кроссовера Ariya перед скорой премьерой

Предшественника новинки – концептуальный электрический паркетник IMx – японцы показали ещё в 2017 году на автосалоне в Токио. Через пару лет на той же площадке Nissan представил эволюцию того шоу-кара: новый прототип получил имя Ariya. От IMx ему достался купеобразный кузов, но его задние двери оказались обычными, распахивающимися по ходу движения. Теперь на базе второго концепта японский производитель готовит новую серийную модель, её презентация намечена на июль 2020 года.



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﻿Пока что компания не раскрывает технические характеристики будущего электрокроссовера, а также не показывает ни его внешность, ни салон. Nissan сегодня опубликовал лишь один тизер серийного паркетника, созданного по мотивам Ariya: на картинке запечатлён силуэт новинки, а также видны очертания светодиодных фар и дневных ходовых огней в форме бумерангов (аналогичным образом была оформлена головная оптика у прототипа, представленного осенью 2019-го). «Лучи» ДХО обрамляют заглушку (в Nissan её называют «щитом»), которая выполнена в форме фирменной решётки радиатора.



Тизер серийного кроссовера Nissan Ariya

Напомним, в апреле в Сети появились изображения серийного кроссовера (из аргентинского патентного ведомства). Судя по ним, у товарной версии «зелёного» паркетника не очень много отличий от концепта Ariya. На заглушке располагается логотип бренда: напомним, у концепта он подсвечивается (однако, от такого решения для серийной версии могли отказаться, так как это разрешено не во всех странах).



Высветленный тизер серийного кроссовера Nissan Ariya

Автомобиль на патентных изображениях отличается от концепта передним бампером с противотуманными фарами в треугольных «врезах» по бокам, наличием антенны на крыше, датчиками парковки, колёсными дисками меньшего диаметра (шоу-кар получил 21-дюймовые «катки»). Помимо этого, у серийного электрокросса, вероятно, иначе располагается люк для зарядки: он находится на небольшом расстоянии от передней двери, тогда как у прототипа этот люк прилегает к ней.

Судя по тексту, сопровождающему сегодняшний тизер, серийный «зелёный» SUV получит ProPilot 2.0. Эта система помощи водителю, которая активизируется на трассах при движении в пределах одной полосы. В отличие от предыдущей версии «ПроПилота» водителю необязательно держать руки на руле (есть режим hands-off), при этом взгляд всё равно должен быть направлен на дорогу (за этим следит салонная камера).



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Информации об интерьере, а также «начинке» серийного «розеточного» паркетника пока нет. Прототип Ariya оснастили двумя электромоторами (по одному на каждой оси), а батарею расположили под полом салона. Как сообщали ранее, предполагаемый запас хода будущей новинки составляет около 483 км.

В основу кросса Ariya легла новая платформа CMF-EV, которую разработали для электромобилей альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. На эту же «тележку» впоследствии встанут «зелёные» кроссоверы двух других марок: французы задумались о создании SUV, в основу которого ляжет концепт Renault Morphoz, а японская компания использует базу для электроверсии Mitsubishi Outlander.



Ранее появлялись предположения, что японцы думают о том, чтобы вывести «розеточную» новинку на российский рынок (компания зарегистрировала у нас имя Ariya). Это возможно, хотя и вызывает некоторые сомнения, ведь спрос на электрокары у нас крайне скромен. Самые востребованными моделями бренда уже несколько лет подряд являются кроссоверы Qashqai и X-Trail: продажи в январе-мае 2020-го составили 8698 и 7625 шт. соответственно, что позволило им занять 15 и 19 места в ТОП-25 самых популярных моделей в РФ.

