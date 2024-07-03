Nissan готовит новый недорогой кроссовер

Производство паркетника наладят в Бразилии, которая и станет дебютным рынком для модели. При этом SUV также планируют поставлять в другие страны Латинской Америки.

Осенью прошлого года компания Nissan объявила о том, что организует на своем бразильском заводе выпуск двух новых кроссоверов. Одну из моделей назвали сразу – это будет Kicks второй генерации, адаптированный под местный рынок. К слову, новый Nissan Kicks уже представлен, но пока только в версии для США. Другим грядущим SUV бразильские профильные медиа тогда посчитали либо упрощенный Juke, либо переименованный и слегка модернизированный «первый» Кикс (модель предыдущего поколения для латиноамериканских стран как раз делает то самое предприятие в Бразилии). Старый Nissan Kicks действительно останется на конвейере, его будут продавать параллельно с новым поколением. Однако в прошлогоднем пресс-релизе речь шла не о нем. И не о Nissan Juke.

Nissan Kicks второго поколения, версия для США 1 / 3 Nissan Kicks второго поколения, версия для США 2 / 3 Nissan Kicks второго поколения, версия для США 3 / 3

Дело в том, второй анонсированный паркетник на данный момент вовсе не присутствует ни на одном из рынков. Об этом бразильскому изданию Motor1.com сообщил глава подразделения Nissan Latin America. Других подробностей о модели топ-менеджер не привел. Motor1.com предполагает, что в гамме бренда новый кроссовер займет нишу между «первым» и «вторым» Nissan Kicks. Считается, что оба свежих паркетника будут оснащаться турбомотором 1.0, производство которого также наладят в Бразилии. В Штатах же Киксу второго поколения положен двухлитровый атмосферник.



Nissan Kicks первого поколения, версия для Бразилии 1 / 2 Nissan Kicks первого поколения, версия для Бразилии 2 / 2

В Бразилии новый Nissan Kicks в продаже ждут в 2025-м, хотя премьеру локальной версии могут провести уже в этом году. Второй паркетник должен выйти на рынок к 2026 году. Обе модели местного производства планируют поставлять и в другие страны Латинской Америки.



Между тем ранее Nissan анонсировал еще один новый и относительно доступный кроссовер – уже для Индии. Это будет аналог индийского же грядущего паркетника Renault. У моделей пока нет названий. Вполне возможно, что индийцам кросс Рено предложат в качестве следующего Duster (но внешне он будет отличаться от глобального Дастера третьего поколения). А вот имя Terrano для ниссановского кроссовера, вероятно, возрождать не станут (предыдущий Nissan Terrano был клоном Renault Duster первой генерации, выпуск этого Ниссана уже прекращен). В общем, не исключено, что бразильский паркетник Nissan так или иначе будет перекликаться с индийской моделью.