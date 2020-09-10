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  • Nissan готовится к дебюту спорткара Z: переработанный логотип и механическая коробка передач

Nissan готовится к дебюту спорткара Z: переработанный логотип и механическая коробка передач

10.09.2020 58 0 1

Премьера прототипа будущей новинки пройдёт на следующей неделе, 15 сентября. Серийная версия, вероятно, появится в следующем году.

 

Японский производитель не планирует отправлять спортивный автомобиль Nissan Z в отставку, потому что он является важной имиджевой составляющей бренда. Актуальный двухместный спорткар – 370Z – является эволюцией 350Z, его выпуск был налажен ещё в 2008 году, а последний раз модель обновляли в 2012-ом. Всё это говорит о том, что смена поколения напрашивается уже довольно давно.

﻿Появление новой генерации модели должно в том числе спасти падающие продажи спорткара Nissan на основном рынке – в США. Так, по итогам 2019-го дилеры сумели реализовать 2384 экземпляра, этот результат на 31,3% меньше, чем годом ранее. Кстати, пиковым для автомобиля стал 2010-ый: тогда поклонники «двухдверки» купили 10 215 машин.

Ожидается, что серийную версию нового спорткара Z мы увидим в следующем году. По предварительным данным, преемник Nissan 370Z сменит имя на 400Z (число в имени модели может намекать на отдачу нового мотора, которым оснастят «следующий» спортивный автомобиль). Однако совсем скоро, на следующей неделе, японский бренд покажет предвестника будущей новинки – Nissan Z Proto.

Скетч следующего Nissan Z

В преддверии дебюта прототипа компания выпустила очередной видеотизер, частично приоткрывающий завесу тайны. Судя по новому ролику, новинка получит шестискоростную механическую коробку передач. Кроме того, автомобиль снабдят классическим «ручником», а не современной кнопкой стояночного тормоза.

Также в видео-тизере мелькнул переработанный логотип «Z», которым украсили разные элементы Nissan Z Proto (в их числе пороги дверей). Помимо этого, в ролике показали центральную консоль, светодиодную головную оптику предвестника спорткара и его легкосплавные колёсные диски.

На фото: актуальный Nissan 370Z
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На фото: актуальный Nissan 370Z
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Кроме того, в видео слышно, как заводится двигатель: вероятно, это 3,0-литровый твин-турбомотор V6, который прочили новинке ещё в начале года. Предполагается, что он позаимствован у Infiniti Q50 и Q60 Red Sport. Точная отдача для нового Z пока не сообщается. Мощность этого двигателя у версии Red Sport составляет 405 л.с., а максимальный крутящий момент – 475 Нм. Купе с полным приводом, рассчитанное на четверых седоков, весит 1825 кг; на разгон с места до «сотни» ему нужно 5 секунд. Вероятно, динамические характеристики более лёгкого заднеприводного спорткара Nissan Z окажутся выше.

Отметим, этот мотор V6 у моделей Infiniti работает в паре только с семиступенчатым «автоматом». Однако ранее в Nissan уже показывали версию с трёхлитровым V6 с двойным турбонаддувом, который идёт в комплекте с шестиступенчатой ручной коробкой – это был образец для выставки SEMA.

Под капотом нынешнего Nissan 370Z располагается 332-сильный двигатель V6 объёмом 3,7 литра (363 Нм). Отдача мотора в версии Nismo равна 350 л.с. (374 Нм), в комплект предлагаются шестискоростная «механика» или семиступенчатый «автомат». Не исключено, что у нового спорткара тоже будет версия Nismo (со спортивной внешностью и перенастроенной подвеской), отдача двигателя такого автомобиля может составить примерно 500 л.с.

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