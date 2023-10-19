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Nissan Hyper Punk намекнул на то, каким будет «зелёный» Juke

19.10.2023 17 0 0

Японский производитель показал ещё один концепт, «живая» премьера которого пройдёт в рамках выставки Japan Mobility, которая откроет свои двери на следующей неделе.

На стенде Nissan будет сразу несколько шоу-каров, которые являются предвестниками нового будущего семейства бренда, а также демонстрируют черты фирменного стиля и актуальные наработки компании в области технологий. Ранее производитель показал  концептуальные паркетник Hyper Urban, кроссовер Hyper Adventure, а также минивэн Hyper Tourer. Теперь компания рассекретила ещё один шоу-кар в сегменте SUV, его роль исполняет Nissan Hyper Punk.

Концепт Nissan Hyper Punk

Концепт Hyper Punk получил ещё более необычную внешность, чем у показанных ранее шоу-каров. Кроссовер оформлен в стиле оригами, его форма практически вся состоит из углов и «складок». Автомобилю оставили разве что круглые колёса (хоть и со светящимися равносторонними треугольниками на 23-дюймовых дисках), а также гладкую крышу с сильно наклонённым лобовым стеклом. Ещё концепт получил светящиеся тонкие полосы, которые образуют как головную оптику, так и оригинальные задние фонари.

По размерам Nissan Hyper Punk сравним с Juke: не исключено, что будущий серийный полностью электрический Джук позаимствует ряд идей у представленного шоу-кара. Кстати, в своё время внешность Nissan Juke считалась необычной и вызывала немало споров среди поклонников марки.

Интерьер нового концепта японской марки тоже весьма футуристичен и ещё заметнее отражает концепцию оформления в стиле оригами. Перед водителем находится штурвал с сенсорными кнопками вместо привычного рулевого колеса, физические кнопки, шайбы и рукоятки у шоу-кара в салоне отсутствуют. В Nissan называют внутреннее убранство Hyper Punk «мобильной творческой студией», отмечая, что концепт адресован контент-мейкерам и художникам.

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В компании рассказали, что Nissan Hyper Punk оборудован бортовыми камерами, которые фиксируют окружение автомобиля, затем искусственный интеллект превращает кадры в декорации либо в стиле манги (японских комиксов), либо в графические узоры. Эти декорации отображаются на дисплеях, расположенных на передней панели. Ещё ИИ работает в тандеме с биосенсорами, установленными в подголовниках: это позволяет системе определять настроение водителя и менять освещение с музыкой в случае его негативного настроя.

Салон концепта Nissan Hyper Punk
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Салон концепта Nissan Hyper Punk
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Салон концепта Nissan Hyper Punk
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Никакой информации о технических характеристиках этого электрического кроссовера нет (так же как и у других концептов серии Hyper). Известно лишь то, что Nissan Hyper Punk снабдили системой Vehicle-to-Everything (V2X), а значит, его можно использовать для «подпитки» энергией дома или офиса (что позволяет экономить на зарядке).

Напомним, Nissan успевает заниматься и будущими «зелёными» моделями, и не забывает про актуальные автомобили. На днях стало известно о том, что X-Trail в ходе рестайлинга получил оформление в соответствии с новым фирменным стилем, а также новую информационно-развлекательную систему, а вот технику реформы не затронули.

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