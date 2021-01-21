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Nissan Magnite в краш-тестах ASEAN NCAP: грудь водителя в опасности!

21.01.2021 100 0 0

Бюджетный субкомпактный кроссовер Nissan Magnite дебютировал осенью прошлого года в Индии, здесь же налажено его производство и отсюда новинка идёт на экспорт в другие развивающиеся страны, где требования к уровню безопасности автомобилей пока не очень высоки. На испытания ASEAN NCAP попал Magnite в комплектации Premium для индонезийского рынка, оснащённый всего двумя фронтальными подушками безопасности.

 

Magnite изначально разрабатывался под маркой Datsun, но последняя из-за скромных коммерческих показателей за время разработки была приговорена руководством Nissan к очередному, второму в истории закрытию, и новый бюджетный кроссовер было решено продавать под материнским брендом, то есть как Nissan. Тем не менее и дизайн и уровень технологий, заложенных в Magnite, остались на уровне Datsun, а потому в развитых странах эта модель никогда не появится.

Кроссовер индийской сборки может иметь всего две подушки безопасности, то есть для современных краш-тестов, какие были недавно введены в программу Euro NCAP, не годится. Специалисты ASEAN NCAP подвергли Magnite всего двум ударам: уже выбывшему из программы Euro NCAP фронтальному удару на скорости 64 км/ч о деформируемый барьер, установленный с 40-процентным перекрытием стороны водителя, и боковому удару о деформируемый барьер на скорости 50 км/ч. Другие тесты программой ASEAN NCAP не предусмотрены, но даже если бы они и были, то, например, подвергать Magnite боковому удару об столб было бы нельзя, так как у него нет боковых подушек безопасности.

Тем не менее единственный предусмотренный программой ASEAN NCAP боковой краш-тест кроссовер Magnite выдержал достойно, опасных нагрузок датчики манекена-водителя не зафиксировали. За защиту детей в этом испытании Magnite получил максимальные 8 баллов.

А вот с фронтальным ударом Magnite справился на грани допустимого: на груди манекена-водителя зафиксирован высокий коричневый уровень нагрузок, означающий риск получения переломов рёбер и тяжёлых травм, которые могут оказаться несовместимыми с жизнью. Но клетка кузова у бюджетного кроссовера кузова довольно прочная, деформация пола невелика, угроза ногам седоков минимальная.

За защиту детей при фронтальном ударе Magnite получил 7,82 балла из 16 возможных, то есть менее половины. К сожалению, ASEAN NCAP не даёт картинки распределения нагрузок по манекенам, имитирующим трёх- и полуторагодовалого малышей, но, судя по низкой оценке, риск получения травм для них велик.

Вряд ли Nissan будет как-либо дорабатывать Magnite по итогам испытаний ASEAN NCAP, ведь итоговый рейтинг довольно высок — четыре звезды из пяти. Между тем коммерческие успехи этой модели пока скромны: в Индии, где Magnite появился в продаже раньше всего, в декабре, по данным сайта autopunditz.com, продано всего 560 экземпляров этой модели, тогда как лидер сегмента — субкомпактный паркетник Hyundai Venue — разошёлся тиражом 12 313 шт.

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