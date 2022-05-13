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Nissan может остановить работу российского завода примерно на год

13.05.2022 69 0 0

О такой возможности рассказал генеральный директор японской компании Макото Учида. Предприятие, расположенное в Санкт-Петербурге, не работает с начала марта этого года.

 

Завод Nissan в Северной столице начал работу летом 2009 года. Здесь был налажен выпуск машин по полному производственному циклу, включая сварку, окраску и сборку автомобилей японской марки. Штат сотрудников предприятия насчитывает около двух тысяч человек. О временной остановке конвейера компания сообщила ещё в первой половине марта, в числе причин называлась нехватка комплектующих.

Как сегодня сообщило издание Automotive News со ссылкой на генерального директора японской компании Макото Учиду, российский завод компании, расположенный в Санкт-Петербурге, может быть остановлен примерно на год (имеется в виду финансовый год, который продлится до следующей весны). Соответствующее предположение топ-менеджер сделал в ходе отчёта о доходах компании.

Точных прогнозов о дальнейшей деятельности Nissan в РФ пока нет. Макото Учида отметил лишь, что «существует много неопределенностей относительно влияния геополитических проблем». По его словам, они могут оказать «существенное влияние на финансовое положение и операционные результаты Группы», причём не только за текущий финансовый год, который закончится 31 марта 2023 года, но и за последующие годы.

Глава Nissan также отметил, что компания уже «списала» финансовый ущерб по своему бизнесу в регионе за прошлый финансовый год: сумма составила 499 млн долларов или 52,6 млрд иен. Макото Учида не стал делать прогнозов касательно финансового воздействия на производителя в предстоящем финансовом году.

Kolesa.ru обратились за комментарием о будущем петербургского завода Nissan к представителям местного офиса японской компании, однако на момент публикации материала ответа не было.

Напомним, на сегодняшний день на предприятии в Санкт-Петербурге налажено производство нескольких кроссоверов Nissan: Murano, X-Trail и Qashqai. Две последних из указанных моделей, как правило, входят в ТОП-25 самых востребованных автомобилей в РФ: в частности, в марте 2022 года они ещё входили в список (Qashqai – на 11 месте, X-Trail – на 14-ом). В апреле оба SUV покинули рейтинг: продажи бренда в целом в этом месяце сократились на 84% (до 605 экземпляров), что немногим больше падения авторынка РФ в целом («минус» 78,5%, всего продано 32 706 машин).

В прошлом месяце появились первые прогнозы, касающиеся авторынка РФ в текущем году. Как отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев, продажи новых автомобилей в стране по итогам года могут сократиться на 50%. Он пояснил, что рынок в 2022-ом может сжаться до 800 тыс. машин. Кстати, за последнее десятилетие самый низкий результат на российском рынке новых автомобилей был зафиксирован по итогам 2016 года: тогда дилерам удалось продать менее 1,5 млн экземпляров.

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