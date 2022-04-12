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  • Nissan обновил американскую версию хэтчбека Leaf: стартовый ценник остался прежним

Nissan обновил американскую версию хэтчбека Leaf: стартовый ценник остался прежним

12.04.2022 90 0 0

Электрокар 2023 модельного года предложат в Штатах в двух комплектациях – S и SV Plus. Стоимость модели начинается с 28 425 долларов.

 

Nissan представил «зелёный» хэтчбек Leaf актуального второго поколения в 2017 году, на мировой рынок модель вышла в 2018-ом. Отметим, по итогам 2021 года «пятидверка» разошлась в Штатах тиражом в 14 239 экземпляров, что на 48,9% больше по сравнению с «ковидным» 2020-ым. В первом квартале текущего года показатель продолжил расти: клиенты купили 4371 шт. (на 49,4% больше, чем в январе-марте 2021-го).

На фото: Nissan Leaf 2023 модельного года (версия для США)

Ранее был рассекречен модернизированный хэтчбек в европейской спецификации. Сейчас японская компания подробнее рассказала об американской версии «пятидверки» 2023 модельного года. Производитель рассказал, что электрокар будут продавать в двух комплектациях – S и SV Plus. Их стартовые ценники на этом рынке остались прежними – 28 425 и 36 425 долларов. Nissan намерен показать посвежевшую версию Leaf на автосалоне в Нью-Йорке; в продажу она поступит летом текущего года.

Внешность обновлённого Leaf получила несколько изменений: речь идёт об иной заглушке на месте решётки радиатора, о видоизменённом переднем бампере, другой головной оптике, а также о по-новому оформленном подсвечиваемом логотипе бренда. Корма тоже получила свою порцию отличий: установлены иные задние диффузор и спойлер. Базовыми для SV Plus стали уникальные пятиспицевые 17-дюймовые колёсные диски.

Салон освежили скромно: на рулевом колесе появился обновлённый фирменный знак Nissan, а на экране, расположенном в пределах приборной панели – новое видео запуска. Оба исполнения в стандартной версии получили сидения, отделанные чёрной тканью, правда, в варианте S оформление имеет серый декор, а для SV Plus предпочли чёрные элементы. Топовая комплектация получила комплекс помощников водителю Nissan ProPilot.

«Начинка» у американской версии Nissan Leaf 2023 модельного года осталась прежней. Электрокар оснащается литий-ионным аккумулятором, ёмкостью либо 40, либо 60 кВт*ч. Базовая версия получила 147-сильный электромотор и 322 Нм крутящего момента. Вариант с более ёмкой батареей использует 214-сильный электродвигатель (338 Нм). Запас хода у версии S без подзарядки составляет 240 км (расчёт вели по циклу EPA), а у варианта SV Plus – 346 км.

Напомним, в РФ Nissan Leaf официально не представлен, несмотря на это модель является одной из самых популярных электрокаров в стране (хотя сам «зелёный» автопарк остаётся более чем скромным). К примеру, по количеству поставленных на учёт в январе-сентябре 2021 года, модель оказалась на четвёртом месте, уступив Porsche Taycan, Audi E-Tron и Tesla Model 3.

В дальнейшем японская компания в глобальном масштабе собирается создать более десяти новых «электричек». Среди них в том числе есть модель, предназначенная прежде всего для европейского рынка: она придёт на смену компактному хэтчбеку Micra.

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