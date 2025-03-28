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Nissan расширяет географию продаж Patrol нового поколения

28.03.2025 145 0 1

Свежий вездеход Nissan Patrol стал доступен клиентам в Юго-Восточной Азии. Там модель пока заявлена с одним мотором, тогда как в другом регионе гамма шире.

Рамный внедорожник Nissan Patrol нового поколения с заводским индексом Y63 представили осенью прошлого года. Дебютным регионом для брата премиального Infiniti QX80 стал Ближний Восток. Теперь же компания Nissan объявила о расширении географии продаж: модель предложена жителям Филиппин.

Новый Nissan Patrol для Филиппин

Напомним, Patrol Y63 имеет новую раму с увеличенными поперечной жесткостью и жесткостью на скручивание. Вместо гидроусилителя отныне электрический усилитель руля. Вдобавок у вездехода пневмоподвеска с адаптивными амортизаторами. Длина модели равна 5350 мм, колесная база – 3075 мм. Минимальный дорожный просвет – 244 мм.

Новый Nissan Patrol для Филиппин

В плане дизайна машины для разных регионов повторяют друг друга. Среди особенностей внешности – вертикальные блоки фар и задних фонарей (вся оптика – с раздельными светодиодными «подковами»), внушительная радиаторная решетка и «парящая» крыша. Как пишут филиппинские СМИ, «их» внедорожнику положены 20-дюймовые колеса. Для ближневосточного варианта еще предусмотрены 18- и 22-дюймовые.

Новый Nissan Patrol для Филиппин
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Новый Nissan Patrol для Филиппин
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Новый Nissan Patrol для Филиппин
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Внутри – объединенные в табло виртуальная приборка и экран мультимедиа (каждый дисплей диагональю 14,3 дюйма). В списке оборудования версии для Филиппин еще заявлены панорамный люк в крыше, подогрев и вентиляция кресел, трехзонный климат-контроль, система Biometric Cooling (в обшивке потолка есть инфракрасный датчик, он определяет, когда седокам первого и второго рядов жарко, после чего электроника регулирует температуру и направляет прохладный воздух), отдельные планшеты для задних седоков (крепятся к спинкам передних кресел), электропривод багажной двери. Кроме того, Patrol имеет камеры кругового обзора, системы автоторможения и мониторинга «слепых» зон, а также комплекс ProPilot (адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе движения).

Новый Nissan Patrol для Ближнего Востока
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Новый Nissan Patrol для Ближнего Востока
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На Филиппинах новый Nissan Patrol доступен только с топовым двигателем – это бензиновый битурбированный V6 3.5 мощностью 431 л.с. (700 Нм). На Ближнем Востоке еще можно купить модель с атмосферным V6 3.8 (316 л.с., 386 Нм). Коробка едина для всех вариантов – девятиступенчатый автомат. Patrol по умолчанию полноприводный.

Новый Nissan Patrol для Ближнего Востока

Цена внедорожника нового поколения стартует с отметки 5 385 000 филиппинских песо, что эквивалентно примерно 7,9 млн рублей по текущему курсу. Позже географию продаж Nissan Patrol Y63 вновь расширят – он появится в Австралии и странах Африки.

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