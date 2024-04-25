Пекинский автосалон ×

Nissan с Dongfeng подготовили пару новых седанов и два кроссовера

25.04.2024 97 0 0

Пока что четырёхдверки Epoch и Evo, также как и паркетники Epic и Era представлены в статусе концептов, однако все они впоследствии станут серийными моделями.

Компания Nissan представила на стартовавшем сегодня автосалоне в Пекине четыре новинки, которые пока что дебютировали в статусе шоу-каров. Они были созданы в рамках партнёрства с поднебесной компанией Dongfeng. Речь идёт о двух седанах – Epoch и Evo, а также двух кроссоверах – Epic и Era. Известно, что производство товарных вариантов, созданных по мотивам этих концептов, будет налажено в Китае в 2026 году.

Подробностей о технике будущих моделей пока нет, однако известно, что концептуальный седан Nissan Evo оснащён подключаемой гибридной установкой. Разработчики отметили, что такая четырёхдверка подойдёт для «семейных поездок на выходные». У показанного Evo покатый капот со светящимся логотипом на кромке, выполненная в виде тонких линий светодиодная головная оптика, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера большой воздухозаборник.

Седан Nissan Evo
1 / 5
Седан Nissan Evo
2 / 5
Седан Nissan Evo
3 / 5
Седан Nissan Evo
4 / 5
Седан Nissan Evo
5 / 5

Кроме того, концепт получил выразительные выштамповки на боковинах, выдвижные дверные ручки, традиционные наружные зеркала, чёрную крышу. Задние фонари тоже выполнены в форме светящейся «С-образной» линии, которая проходит через всю ширину крышки багажника. Внутри элемента располагается надпись с названием бренда. В салоне можно увидеть усечённое рулевое колесо, а также два отдельных экрана – один исполняет роль виртуального щитка приборов, второй – большого тачскрина информационно-развлекательной системы.

Салон Nissan Evo
1 / 2
Салон Nissan Evo
2 / 2

Ещё один шоу-кар с PHEV-установкой – кроссовер Nissan Era. В компании предполагают, что будущую новинку оценят «деловые молодые люди, которые считают свой автомобиль вторым домом». У этого концепта рельефный капот, необычная оптика в виде наклонных коротких параллельных полос, между которыми расположена светящаяся эмблема. Ещё у концепта есть рейлинги на крыше, массивные накладки на колёсные арки, обычные боковые зеркала на отдельных ножках, выдвижные дверные ручки. Корму украсили большим спойлером на верхней части багажной двери, а также фонарями, оформленными «в тон» фарам спереди.

Кроссовер Nissan Era
1 / 4
Кроссовер Nissan Era
2 / 4
Кроссовер Nissan Era
3 / 4
Кроссовер Nissan Era
4 / 4

В салоне идею с чередой штрихов обыграли с помощью подсветки, здесь также можно увидеть усечённый руль и сразу три экрана: горизонтальную виртуальную приборку и сдвоенный тачскрин мультимедийной системы, где правая сторона может использоваться как дисплей для переднего пассажира. Известно, что шоу-кар снабдили активной пневмоподвеской и системой полного привода Nissan e-4orce.

Салон Nissan Era
1 / 3
Салон Nissan Era
2 / 3
Салон Nissan Era
3 / 3

У концептуального седана Nissan Epoch полностью электрическая «начинка», подробностей о ней тоже нет. Создатели считают, что серийная новинка на его основе заинтересует «любителей активного отдыха в городах и пригородах». Шоу-кар получил головную оптику в виде «ленты», проходящей под кромкой капота, а «нижним этажом» идут изогнутые полосы ходовых огней. Фонари представляют собой аналогичную «ленту», но красного цвета, с дополнительными скобками. Салон не показан, но вероятно, он оформлен в том же стиле, что и у концептуального электрокроссовера.

Седан Nissan Epoch
1 / 4
Седан Nissan Epoch
2 / 4
Седан Nissan Epoch
3 / 4
Седан Nissan Epoch
4 / 4

В компании считают, что «зелёный» паркетник Nissan Epic предназначен для «любителей приключений в городе и автопутешествий». Экстерьер имеет множество сходств с концептом Nissan Era. Электрический Epic может использоваться в качестве мобильного источника питания, так что он подходит для кемпинга. В салоне тоже можно увидеть три экрана, а также сиденья с подушками для задних пассажиров.

Кроссовер Nissan Epic
1 / 6
Кроссовер Nissan Epic
2 / 6
Кроссовер Nissan Epic
3 / 6
Кроссовер Nissan Epic
4 / 6
Кроссовер Nissan Epic
5 / 6
Кроссовер Nissan Epic
6 / 6

Производство серийных версий новинок будет налажено через пару лет на заводах компании Dongfeng в Китае. Напомним, Nissan к 2026 году намерен продавать в Поднебесной ежегодно на 200 тыс. машин больше.

седан кроссовер премьеры концепты новинки Пекинский автосалон Nissan Dongfeng

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / История Mark II, но не Toyota и даже не Lincoln: как Ford своим Continental бросил вызов Rolls-Royce Когда речь заходит об американской роскоши второй половины 50-х, на ум приходит в первую очередь Cadillac Eldorado с ярко выраженными плавниками на задних крыльях и хромированными элементами... 453 0 4 25.04.2024
Статьи / История Вместо мотоциклов и самолётов: вспоминаем автомобили от неавтомобильных производителей Пару недель назад компания Apple заявила об отказе от проекта по выпуску собственного автомобиля, а китайская Xiaomi вместо очередного флагманского телефона как раз и представила собственный... 1112 4 0 20.04.2024
Статьи / Авто с пробегом Chevrolet Tahoe III (GMT920) с пробегом: сложнейшие передние крылья и нежный номер рамы Брутальность и гламур – вещи, казалось бы,  несовместимые, однако американцам удалось добиться гармонии. Полноразмерный внедорожник Chevrolet Tahoe на платформе GMT920 в полной степени этому... 4451 2 4 17.04.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Альтернатива хитовому Monjaro? Тест-драйв Geely Okavango Компания Geely планомерно расширяет российский модельный ряд. Встречайте самый крупный кроссовер в актуальной линейке – Okavango. Чем придется пожертвовать ради семи мест и почему лучше непр... 44964 3 190 26.02.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Не хуже, чем Tiguan и XC40? Тест-драйв нового Geely Atlas Новое поколение Geely Atlas прибыло в Россию спустя год после премьеры в Китае. Модель кардинально сменила дизайн, переехала на новую платформу, значительно подросла в габаритах и стала бога... 13684 42 4 30.01.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Загадочный вариатор и Evo-мотор: тест-драйв Lada Vesta 1,8 Evo AT Пару лет назад Vesta сходила с конвейера в Ижевске с французским двигателем и японским вариатором. Непростые времена потребовали перенастройки, и двухпедальная модификация исчезала из шоур... 10935 17 155 14.03.2024
Change privacy settings