Nissan с Dongfeng подготовили пару новых седанов и два кроссовера

Пока что четырёхдверки Epoch и Evo, также как и паркетники Epic и Era представлены в статусе концептов, однако все они впоследствии станут серийными моделями.

Компания Nissan представила на стартовавшем сегодня автосалоне в Пекине четыре новинки, которые пока что дебютировали в статусе шоу-каров. Они были созданы в рамках партнёрства с поднебесной компанией Dongfeng. Речь идёт о двух седанах – Epoch и Evo, а также двух кроссоверах – Epic и Era. Известно, что производство товарных вариантов, созданных по мотивам этих концептов, будет налажено в Китае в 2026 году.

Подробностей о технике будущих моделей пока нет, однако известно, что концептуальный седан Nissan Evo оснащён подключаемой гибридной установкой. Разработчики отметили, что такая четырёхдверка подойдёт для «семейных поездок на выходные». У показанного Evo покатый капот со светящимся логотипом на кромке, выполненная в виде тонких линий светодиодная головная оптика, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера большой воздухозаборник.



Седан Nissan Evo 1 / 5 Седан Nissan Evo 2 / 5 Седан Nissan Evo 3 / 5 Седан Nissan Evo 4 / 5 Седан Nissan Evo 5 / 5

Кроме того, концепт получил выразительные выштамповки на боковинах, выдвижные дверные ручки, традиционные наружные зеркала, чёрную крышу. Задние фонари тоже выполнены в форме светящейся «С-образной» линии, которая проходит через всю ширину крышки багажника. Внутри элемента располагается надпись с названием бренда. В салоне можно увидеть усечённое рулевое колесо, а также два отдельных экрана – один исполняет роль виртуального щитка приборов, второй – большого тачскрина информационно-развлекательной системы.



Салон Nissan Evo 1 / 2 Салон Nissan Evo 2 / 2

Ещё один шоу-кар с PHEV-установкой – кроссовер Nissan Era. В компании предполагают, что будущую новинку оценят «деловые молодые люди, которые считают свой автомобиль вторым домом». У этого концепта рельефный капот, необычная оптика в виде наклонных коротких параллельных полос, между которыми расположена светящаяся эмблема. Ещё у концепта есть рейлинги на крыше, массивные накладки на колёсные арки, обычные боковые зеркала на отдельных ножках, выдвижные дверные ручки. Корму украсили большим спойлером на верхней части багажной двери, а также фонарями, оформленными «в тон» фарам спереди.



Кроссовер Nissan Era 1 / 4 Кроссовер Nissan Era 2 / 4 Кроссовер Nissan Era 3 / 4 Кроссовер Nissan Era 4 / 4

В салоне идею с чередой штрихов обыграли с помощью подсветки, здесь также можно увидеть усечённый руль и сразу три экрана: горизонтальную виртуальную приборку и сдвоенный тачскрин мультимедийной системы, где правая сторона может использоваться как дисплей для переднего пассажира. Известно, что шоу-кар снабдили активной пневмоподвеской и системой полного привода Nissan e-4orce.



Салон Nissan Era 1 / 3 Салон Nissan Era 2 / 3 Салон Nissan Era 3 / 3

У концептуального седана Nissan Epoch полностью электрическая «начинка», подробностей о ней тоже нет. Создатели считают, что серийная новинка на его основе заинтересует «любителей активного отдыха в городах и пригородах». Шоу-кар получил головную оптику в виде «ленты», проходящей под кромкой капота, а «нижним этажом» идут изогнутые полосы ходовых огней. Фонари представляют собой аналогичную «ленту», но красного цвета, с дополнительными скобками. Салон не показан, но вероятно, он оформлен в том же стиле, что и у концептуального электрокроссовера.



Седан Nissan Epoch 1 / 4 Седан Nissan Epoch 2 / 4 Седан Nissan Epoch 3 / 4 Седан Nissan Epoch 4 / 4

В компании считают, что «зелёный» паркетник Nissan Epic предназначен для «любителей приключений в городе и автопутешествий». Экстерьер имеет множество сходств с концептом Nissan Era. Электрический Epic может использоваться в качестве мобильного источника питания, так что он подходит для кемпинга. В салоне тоже можно увидеть три экрана, а также сиденья с подушками для задних пассажиров.



Кроссовер Nissan Epic 1 / 6 Кроссовер Nissan Epic 2 / 6 Кроссовер Nissan Epic 3 / 6 Кроссовер Nissan Epic 4 / 6 Кроссовер Nissan Epic 5 / 6 Кроссовер Nissan Epic 6 / 6

Производство серийных версий новинок будет налажено через пару лет на заводах компании Dongfeng в Китае. Напомним, Nissan к 2026 году намерен продавать в Поднебесной ежегодно на 200 тыс. машин больше.

