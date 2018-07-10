Nissan сделал из пикапа Titan пляжный домик

Nissan представил проект Titan Surfcamp, в который включен целый арсенал современных «игрушек» для рыбалки, серфинга и летнего приключения на песке. «Серферский» пикап построен на базе модели Titan XD Midnight Edition 2018 модельного года.
В оснащение Nissan Titan Surfcamp вошли доски для серфинга, доски для гребли, удочки, душ с солнечным нагревом и прочее оборудование.
Как уже отмечалось выше, Surfcamp базируется на дизельном пикапе в исполнении Midnight Edition Crew Cab, выпускаемом на заводе в Кантоне, Миссисипи. В подкапотном пространстве пятиместного пикапа располагается могучий пятилитровый турбодизель V8 от Cummins, отдача которого составляет 310 л.с. и 752 Нм крутящего момента.
Автомобиль оснастили сертифицированным Nissan набором Icon Stage 5 для поднятия подвески (7,6 см), комплектом колес Icon Alpha, обутых в резину Nitto Ridge Grappler, затянули кузов в пленку IF Signs по мотивам Datsun Bluebird Wagon JNC Surf Patrol из игрушечной серии Hot Wheels 1971 года, установили новый передний бампер Fab Four Vengeance Series и несколько дополнительных источников освещения, а также ряд другого оборудования.
Кстати, продажи у пикапа Nissan Titan на американском рынке стали идти значительно лучше. Например, если в 2015 году было реализовано 12 140 единиц, то в 2016-м уже 21 880 штук, а в 2017-м объем продаж модели составил 52 924 автомобиля. За первое полугодие 2018-го модель разошлась тиражом 23 294 экземпляра.
Ранее мы рассказывали про внедорожник Nissan Armada из той же «приключенческой» серии, подготовленный для экстремального бездорожья.
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