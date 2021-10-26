Nisshinbo E-range: комплектующие для электромобилей

Японский бренд Nisshinbo расширил программу комплектующих для постгарантийного обслуживания электрокаров. Актуальный ассортимент включает 27 артикулов тормозных колодок и 10 артикулов тормозных дисков для 16 моделей машин с полностью электрическим приводом. В их числе тройка лидеров российского парка – Nissan Leaf, Tesla (Model S и Model X) и Mitsubishi i-MiEV.

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В электронном каталоге Nisshinbo Brakebook также можно подобрать комплектующие для электромобилей BYD e6, Сitroen С-Zero, Honda E, Hyundai Ionic Electric и Kona EV, KIA e-Niro и e-Soul, Mazda MX30, Mercedes-Benz B-Class Electric Drive, Peugeout iOn, Renault Kangoo Z.E. и Zoe. Большинство колодок поставляются с противошумными пластинами и датчиками износа. Тормозные диски Nisshinbo имеют термостойкое антикоррозионное покрытие для защиты от влаги и дорожных реагентов.



Технологии производства Nisshinbo обеспечивают тормозным колодкам оптимальный набор свойств. Внешне тормозные колодки для электрического транспорта могут не отличаться от обычных, однако фрикционные материалы должны отвечать особым требованиям, ведь двигатель электрокара работает практически бесшумно. В колодках Nisshinbo E-range применяются малошумные и малопыльные рецептуры NAO (безасбестовая органика). На снижение скрипа при торможении направлены и конструктивные особенности колодок – диагональный паз и J-фаска.