Бизнес ×

Nisshinbo E-range: комплектующие для электромобилей

26.10.2021 111 0 1

Японский бренд Nisshinbo расширил программу комплектующих для постгарантийного обслуживания электрокаров. Актуальный ассортимент включает 27 артикулов тормозных колодок и 10 артикулов тормозных дисков для 16 моделей машин с полностью электрическим приводом. В их числе тройка лидеров российского парка – Nissan Leaf, Tesla (Model S и Model X) и Mitsubishi i-MiEV. 

 

Партнерский материал

В электронном каталоге Nisshinbo Brakebook также можно подобрать комплектующие для электромобилей BYD e6, Сitroen С-Zero, Honda E, Hyundai Ionic Electric и Kona EV, KIA e-Niro и e-Soul, Mazda MX30, Mercedes-Benz B-Class Electric Drive, Peugeout iOn, Renault Kangoo Z.E. и Zoe. Большинство колодок поставляются с противошумными пластинами и датчиками износа. Тормозные диски Nisshinbo имеют термостойкое антикоррозионное покрытие для защиты от влаги и дорожных реагентов. 

Технологии производства Nisshinbo обеспечивают тормозным колодкам оптимальный набор свойств. Внешне тормозные колодки для электрического транспорта могут не отличаться от обычных, однако фрикционные материалы должны отвечать особым требованиям, ведь двигатель электрокара работает практически бесшумно. В колодках Nisshinbo E-range применяются малошумные и малопыльные рецептуры NAO (безасбестовая органика). На снижение скрипа при торможении направлены и конструктивные особенности колодок – диагональный паз и J-фаска. 

электромобиль бизнес

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно Как построить светлое будущее: зачем Volkswagen Коммерческие автомобили и Hilti переоборудуют машины Построить светлое будущее у нас мечтали всегда. Иногда для этого даже что-то делали, и кое-что построить получалось. К сожалению, бывали и неудачи. Что поделать: стройка – штука сложная, и н... 1177 0 0 25.10.2021
Статьи / Популярные вопросы Я припарковался на месте для инвалидов: что мне грозит? Список самых ненавистных для самих водителей, но при этом популярных нарушений довольно велик и у каждого индивидуален: здесь и езда по обочине, и отсутствие страховки у виновника ДТП, и... 443 1 3 25.10.2021
Статьи / История С небес на землю: как чешская марка AVIA прошла путь от самолётов до грузовиков и жива до сих пор Когда-то мы вспоминали богатую и обширную историю чешской автомобильной промышленности – одной из старейших в Европе благодаря традиционно развитому машиностроению в этой, казалось бы, небо... 2307 0 3 23.10.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 60558 11 33 10.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Изогнутый дисплей, 10 ступеней АКП и 6,6 секунды до 100: тест обновлённого Cadillac Escalade «Когда нефть на планете подойдет концу, последние выжатые из нее капли бензина сгорят в V12. Спорим?». Давным-давно мне посчастливилось побывать в Германии на юбилее 12-цилиндрового мотора B... 30036 9 4 25.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Баланс, доброта и гидромеханический Aisin: тест-драйв Audi A3 Sedan 2021 Кажется, я начал понимать, почему у нас не очень ценят компактные, но вполне приличные автомобили: их надо распробовать. Один день тест-драйва – это слишком мало для того, чтобы понять, чем... 26308 6 21 24.06.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings