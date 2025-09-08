Новая Octavia в формате «зубила»: Skoda готовится к радикальной смене дизайна

Нынешний стиль Skoda называется Modern Solid, но в концепте Vision O мы видим его новое прочтение, более агрессивное и c элементами неоклассики. Светодиодная маска Tech-loop вписана в довольно сложный профиль передка с впадиной на уровне центральной горизонтали, из-за которой его верхняя часть напоминает зубило, причём этот эффект усиливает выпирающая вперёд центральная часть кромки капота.

В том же заострённо-угловатом ключе выполнена и корма с Т-образными светодиодными фонарями. Оквадраченные выштамповки вокруг колёсных арок усиливают эффект мускулистости, притом что крылья у универсала сами по себе довольно широкие. В целом в кои-то веки у массового электромобиля получились правильные, визуально нетяжёлые пропорции. Габаритная длина Skoda Vision O — 4850 мм, ширина — 1900 мм, высота — 1500 мм.

Салон Skoda Vision O имеет типично концептуальные кресла с ажурными, напечатанными на 3D-принтере подголовниками (напоминают затвердевшую авоську), отсутствие центральный стоек — это тоже коцептуальная блажь, а вот передняя панель выглядит вполне готовой к производству, то есть тщательно продуманной. Роль приборного щитка выполняет отнесённая к лобовому стеклу узкая экранная полоса шириной 1,2 м, а к центру передней панели прикручен мультимедийно-настроечный планшет с голосовой помощницей по имени Лаура. На руле и центральной консоли имеются физические клавиши и рукоятки, в том числе для основных настроек микроклимата. Объём багажника — более 650 л, со сложенными спинками заднего дивана — более 1700 л. В число практичных удобств, которыми славится Skoda, входят четыре зонтика в специальных нишах, бортовой холодильник и съёмная Bluetooth-колонка.

В пресс-релизе Skoda ничего не сказано о силовой установке Vision O, ясно только, что это электромобиль. По данным британского журнала Autocar, через несколько лет Skoda Vision O превратится в новую Октавию на будущей общефольксвагеновской модульной платформе SSP (Scalable Systems Platform), разработка которой сильно затянулась, о чём мы подробно рассказывали в прошлом году в привязке к проекту Volkswagen Trinity.

На данный момент неизвестно, в какой стадии находится разработка платформы SSP, и неизвестно, будет ли она, как изначально предполагалось, только электромобильной или к ней всё-таки «прикрутят» ДВС, хотя бы в роли бортового генератора электроэнергии. Возможно, новая Octavia с обликом в стиле Skoda Vision O увидит свет только после 2030 года, а до этого на рынке будет по-прежнему зарабатывать денежки нынешняя «углеводородная» модель четвёртого поколения, что выпускается с 2019 года и в прошлом году пережила рестайлинг.