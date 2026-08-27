Новая версия пикапа Sollers ST8 появилась на российском рынке, цены известны

Грузовику российской марки положены иной бензиновый двигатель и автоматическая коробка передач, он представлен в двух комплектациях.

Российская компания, занимающаяся в основном выпуском коммерческих автомобилей, показала рамный пикап Sollers ST8 летом 2024 года в рамках выставки «Иннопром», которая прошла в Екатеринбурге. Производство этой модели налажено по технологии полного цикла на индустриальной площадке УАЗа. В иерархии бренда грузовик с индексом ST8 располагается между ST6, дебютировавшим в 2023 году, и ST9 – флагманским пикапом, который появился на авторынке РФ в 2025-м.

На фото: Sollers ST8

О том, что Sollers ST8 обзаведётся версией с альтернативной техникой, Колёса.ру сообщали ещё в конце июня 2026 года. В середине прошлого месяца пресс-служба марки рассказала о старте производства этого варианта модели на заводе в Ульяновске, выпуск налажен по технологии полного цикла со штамповкой, сваркой и окраской. Теперь стало известно о начале продаж новой версии грузовика на российском рынке.

Пикап Sollers ST8 с новой «начинкой» предлагается в двух версиях, при этом стартовой является Люкс, а топовой – Премиум. В первом случае рекомендованная розничная цена равна 3 200 000 рублей, во втором – 3 300 000 рублей (с учётом действующих скидок автомобили можно купить за 3 050 000 и 3 150 000 рублей соответственно).

В списке оснащения исполнения «Люкс» числятся: передние и задние датчики парковки, светодиодная оптика, наружные зеркала с обогревом и электрорегулировкой, круиз-контроль, кожаная отделка салона, подогрев передних кресел, климат-контроль, камера заднего вида, а также информационно-развлекательная система с тачскрином диагональю 10,4 дюйма. В свою очередь, комплектации «Премиум» положены система камер кругового обзора и люк с электроприводом в крыше.

Как мы сообщали ранее, у нового варианта пикапа Sollers ST8 под капотом находится 2,0-литровая бензиновая турбочетвёрка, знакомая по флагманскому грузовику ST9. Максимальная мощность этого двигателя равна 224 л.с., крутящий момент – 390 Нм. В пару ему положена классическая восьмиступенчатая автоматическая коробка передач с гидротрансформатором, предусмотрена функция ручного переключения передач. Модели положены полный привод Part-time, механическая блокировка заднего дифференциала. Грузоподъёмность осталась прежней – 900 кг, клиренс равен 210 мм.

Стоит напомнить, что в моторной гамме модели также по-прежнему присутствуют пара иных вариантов: речь идёт о бензиновом двигателе объёмом 2,4 литра мощностью 204 л.с., а также о 2,0-литровом дизеле с отдачей 136 л.с. Оба мотора работают в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Пикап имеет систему полного привода с понижающей передачей и блокировкой заднего дифференциала.

Тем временем, к выходу на российский рынок продолжает готовиться новый внедорожник Sollers S9, старт серийного производства намечен на сентябрь 2026 года. В основе грядущего рамного полноприводного внедорожника лежит флагманский пикап Sollers ST9, предполагается, что с ним новый SUV разделит в том числе и технику.