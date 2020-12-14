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  • Новая кроха: Skoda заменит Citigo «зелёным» автомобилем на базе Volkswagen ID.1

Новая кроха: Skoda заменит Citigo «зелёным» автомобилем на базе Volkswagen ID.1

14.12.2020 207 0 0

У ситикара чешской марки всё-таки будет преемник. Ожидается, что «начинка» у него будет исключительно электрическая.

 

Компактный хэтчбек Skoda Citigo был представлен в 2011 году, в 2017-ом пережил рестайлинг. Этот ситикар является ближайшим родственником Volkswagen up! и Seat Mii – все три «крохи» базируются на фольксвагеновской платформе NSF (New Small Family). В семейство модели входит в том числе электрокар – Citigo-e iV. Отметим, сейчас в модельном ряду Шкоды в Европе ситикар не представлен.

На фото: Skoda Citigo-e iV'2019-2020

Судя по статистике Carsalesbase, за прошлый год продажи модели в Европе заметно сократились: в общей сложности в 2019-ом дилеры сумели реализовать 30 786 экземпляров, что на 15,5% меньше, чем годом ранее. Для сравнения, показатель VW up! за тот же период составил 80 048 машин (-17,8%), тогда как у Seat Mii – 12 641 шт. (-3%).

В конце прошлой зимы сообщалось, что в Skoda на тот момент не приняли решения касательно Citigo следующей генерации. Это объяснялось постепенным «вымиранием» сегмента ситикаров в Европе, а также тем, что производителям пришлось бы серьёзно потратиться, чтобы дать таким машинам ту «начинку», которая соответствовала бы строгим нормам по выбросам CO2.

Однако теперь, судя по информации AutoExpress, замену для Citigo ждать всё-таки стоит: издание ссылается на слова главы Skoda Томаса Шефера. Предполагается, что преемник будет передвигаться только на электрической тяге. По предварительным данным, в основу ситикара ляжет новая платформа, которую сейчас разрабатывает концерн VW. Ожидается, что это будет MEB-entry или MEB-Lite (уменьшенная версия нынешней «тележки» MEB), первенцем на которой, вероятно, станет «электрохэтч», который придёт на смену VW up! (вероятно, он получит имя ID.1). В дальнейшем в линейке немецкого бренда может появиться ещё и паркетник на этой же платформе, не исключено, что его назовут ID.2. Отметим, длина нового электрического компакта Skoda, вероятно, составит примерно четыре метра (габарит будет сравним с актуальным VW Polo). 

Ранее топ-менеджеры концерна VW предполагали, что стартовый ценник модели начального уровня семейства ID не превысит 20 тыс. фунтов стерлингов (эквивалентно 1,93 млн рублей по текущему курсу). Ожидается, что в Skoda, захотят сделать стоимость своего базового ситикара ещё ниже (на сколько, пока не сообщается).

Томас Шефер отметил, что новый электрический ситикар бренда Skoda не появится до середины текущего десятилетия. Как мы сообщали ранее, Volkswagen ID.1 точно не появится на рынке до 2023-го, причём есть вероятность, что в указанном году «зелёный» ситикар дебютирует в статусе концепта, а его производство стартует только в 2025-ом.

В дальнейшем модельный ряд Skoda ещё больше «позеленеет»: так, электрический седан схожий габаритами с Octavia, вероятно, появится на рынке после середины этого десятилетия.

В свою очередь, в списке ближайших планов Skoda – смена генерации хэтчбека Fabia. Ожидается, что новинка дебютирует уже в первой половине 2021 года. По первому времени в её гамме будут только версии с ДВС, однако позже её могут пополнить гибридные и чисто электрические модификации.

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