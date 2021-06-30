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Новая платная трасса подорожает: сложности строительства скоростной автодороги М-12

30.06.2021 323 0 0

Маршрут платной трассы пройдёт от Москвы через Казань до Екатеринбурга. По плану, сдача объекта в эксплуатацию намечена на 2024 год.

 

Российские автомобилисты, отправляющиеся из столицы России в столицу республики Татарстан (или в обратном направлении), сейчас используют федеральную трассу М-7 «Волга». Эта дорога проходит до Уфы, и за проезд по ней платить не нужно. Альтернативы у неё на данный момент нет, при этом маршрут весьма «популярный», поэтому на М-7 нередко бывают заторы. Так что власти РФ несколько лет назад приняли решение разгрузить эту трассу за счёт платного дублёра: как мы сообщали ранее, им станет скоростная автодорога М-12.

Согласно первоначальному плану, платный дублёр должен был пройти от Москвы через Нижний Новгород до Казани. Маршрут пролегал через города Владимир, Муром, Арзамас и Сергач (в Нижегородской области), Канаш (в Чувашской республике), а также Шали (в Татарстане). Позже он был скорректирован: в целом, всё осталось по-прежнему, однако трассу решили продлить до Екатеринбурга (на этом в апреле 2021 года настоял президент РФ Владимир Путин). При этом все работы, включая новый участок до Екатеринбурга, предполагается завершить в 2024 году.

Позже стало известно о дальнейших продлениях этой платной автодороги. Один из вариантов направлений – на восток. Предполагается, что трасса пройдёт до таких городов, как Омск и Новосибирск. Второй вариант – это возможность дальнейшего развития так называемой юго-восточной хорды: дорога в этом случае пройдёт через Тольятти, Самару, Саратов, Волгоград до Краснодара. Не исключено, что впоследствии М-12 расширят в обе стороны, пока что госкомпания «Автодор» определяется, с какого проекта начать, старт работ намечен на 2023 год.

Строительство трассы «Москва – Казань – Екатеринбург» на данный момент уже идёт. В частности, в мае стало известно о том, что дорожники уложили первые тонны асфальта на участке в Татарстане. Однако, конечно же, не без сложностей. По словам вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, нынешние проблемы дорожников связаны с тем, что за последние годы заметно выросли цены на стройматериалы (изначально смету считали в соответствии с ценниками 2017 года). Ещё одна трудность – нехватка рабочей силы.

Несмотря на это, по мнению Марата Хуснуллина, «поставленные задачи по открытию движения» будут выполнены в установленный срок. Об этом чиновник написал в соцсети Instagram. Это значит, что шансы на то, что дублёр будет открыт для движения вовремя есть. Но, вероятно, для этого понадобятся дополнительные финансы и пока не ясно, из каких источников.

Отметим, сейчас работы продолжаются в том числе в Нижегородской области и в Подмосковье (речь об обходе Балашихи). Кстати, на участке в Московской области ранее выявили проблемы: судя по результатам аудита Счётной палаты, проверявшие обнаружили различные нарушения, свидетельствующие о признаках коррупции. Впрочем, продолжить работу над проектом это не помешало: позже были заключены новые договоры с подрядчиками.

Как мы уже отмечали, строительству этой платной трассы уделяется немало внимания в том числе из-за того, что она войдёт в состав транспортного коридора «Европа – Западный Китай» (его протяжённость составит 8,5 тыс. км, он пройдёт от Шанхая до Гамбурга). Российский участок маршрута займёт около 2,3 тыс. км. Кроме трассы М-12 в состав этого коридора также войдут и другие платные дороги (речь о М-11 «Нева» и нескольких пусковых участков ЦКАД).

Россия авто и общество дороги

 

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