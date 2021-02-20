Новенькие Ford Bronco Sport отзывают из-за плохой мексиканской сборки

Кроссовер Ford Bronco Sport дебютировал в середине лета прошлого года вместе со своим старшим братом — рамным внедорожником Bronco. Обе машины вызвали большой интерес у американских автолюбителей, при этом рамный Bronco пока так и не поступил в продажу (ожидается весной), а Bronco Sport прибыл к американским дилерам лишь в декабре, за который продано 5120 экземпляров. Продажи модели в январе составили 8050 шт. Пока выходит негусто с учётом того, что Toyota RAV4 за один только декабрь разошёлся в США тиражом 46 846 шт., а немолодой Jeep Compass, более близкий к Bronco Sport с точки зрения проходимости и целевой аудитории, смог привлечь 30 160 потребителей.

Возможно, завод Ford в мексиканском городе Эрмосильо из-за пандемии COVID-19 пока так и не смог войти в нормальный рабочий ритм и производить Bronco Sport в достаточном количестве, хотя сборка, судя по данным отзывном кампании, началась ещё летом: на бесплатный ремонт отправятся 1666 кроссоверов, выпущенных в период с 22 июля по 24 ноября 2020 года.



В ходе внутренней проверки выяснилось, что задняя подвеска может быть плохо прикреплена к подрамнику — плохо затянуты или отсутствуют необходимые болты. Чем это чревато, понятно: подвеска может развалиться в любой момент, в том числе на высокой скорости, и спровоцировать тяжёлую аварию, но, к счастью, пока никаких инцидентов в связи с выявленным дефектом не зафиксировано. Механикам авторизованных сервисных центров Ford предстоит проверить качество сборки задней подвески на Bronco Sport и при необходимости снабдить её отсутствующими болтами или затянуть имеющиеся.

Напомним, что в основе Ford Bronco Sport лежит легковая платформа С2 — та же, что у кроссовера Escape (американская версия Куги), но у последнего дефекта задней подвески нет, так как эта модель собирается на другом заводе — в Луисвилле, штат Кентукки. Escape пока тоже успешнее своего «оффроудного» родственника: в декабре в США продано 17 373 шт., в январе — 11 190 шт.



Bronco Sport примерно на две тысячи долларов дороже в базе, чем Escape, так как у него по умолчанию есть полный привод, а в более продвинутых комплектациях предлагается адаптированная для езды по бездорожью подвеска с увеличенным дорожным просветом (223 мм вместо 198 мм) и двумя независимыми муфтами в приводе задних колёс вместо одной общей. Двигатели — только бензиновые: 1.5 EcoBoost (183 л.с., 258 Нм) и 2.0 EcoBoost (253 л.с., 375 Нм). Коробка передач — только 8-ступенчатый гидромеханический «автомат».

В России Ford Bronco Sport с его хорошей геометрической проходимостью и мускулистым дизайном мог бы стать настоящим хитом (при условии локальной сборки), но компания Ford, к сожалению, в 2019 году решила покинуть легковой сегмент нашего рынка и возвращаться пока не собирается.

