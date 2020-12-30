На несколько месяцев позже: Ford отправит внедорожник Bronco в серию в начале мая

Американская компания представила свою новинку в трёх- и пятидверной модификациях в середине лета 2020 года. Производство всё ещё не стартовало.

Ford выпускал первые пять поколений Bronco с 1966 по 1996 годы, затем рамный внедорожник покинул модельный ряд американского бренда. Позже в компании решили возродить легендарную модель – о возвращении этого легендарного SUV стало известно ещё осенью 2018-го. Однако с тех пор Форду пришлось не раз переносить премьеру (в том числе и из-за пандемии коронавируса).



На фото: Ford Bronco

Дебют нового рамного внедорожника всё-таки состоялся: Ford представил Bronco в середине июля текущего года. Производство компания намерена наладить на заводе в Мичигане (здесь же собирают пикапы Ranger). Изначально ожидалось, что в начале 2021-го автомобиль встанет на конвейер, а весной того же года машины уже начнут отгружать дилерам.



Однако в начале текущего месяца стало известно о том, что старт запуска новинки в серию задерживается. Тогда в компании пояснили, что из-за вируса возникли проблемы у нескольких поставщиков, результатом этого стало изменение даты начала производства SUV. Тогда довольно расплывчато говорилось о весне 2021-го. А отправлять автомобили дилерам должны были летом того же года.



Теперь появилась уточнённая информация: по данным Bronco6g.com, компания Ford начнёт выпускать Bronco на своём заводе в Мичигане 3 мая 2021-го. А первые машины доберутся до дилеров в конце следующего месяца. В отчёте говорится, что Форд разрешит дилерам принимать заказы на Bronco уже в следующем месяце (с 19 января), а предсерийный запуск конвейера состоится 18 марта.

Ford по первому времени намерен продавать Bronco с одним из двух бензиновых моторов на выбор. Базовой является 273-сильная «турбочетвёрка» EcoBoost объёмом 2,3 литра, её максимальный крутящий момент равен 420 Нм. В пару к этому двигателю предлагается либо семискоростная «механика», либо десятиступенчатая автоматическая коробка передач. Также моторная гамма включает в себя 314-сильную «битурбошестёрку» EcoBoost объёмом 2,7 литра (542 Нм), идущую в комплекте только с 10АКП.



По предварительным данным, компания сейчас занимается разработкой высокоэффективной версии, которой могут дать имя Warthog (в переводе – «кабан», «бородавочник»). По данным motor1.com, у такого автомобиля будут детали подвески от F-150 Raptor, а под капотом может оказаться 3,0-литровый твинтурбомотор V6 (от Explorer ST). Его мощность равна 405 л.с., а максимальный крутящий момент – 563 Нм.

Напомним, цена трёхдверной версии Ford Bronco на домашнем рынке стартует с отметки 28,5 тыс. долларов, что эквивалентно примерно 2,12 млн рублей по текущему курсу). Минимальная стоимость пятидверной модификации рамного внедорожника составляет 33,2 тыс. долларов (около 2,47 млн рублей). В Россию новинку не привезут, ведь на нашем рынке марка представлена только коммерческим автомобилем Transit, производство которого налажено в Татарстане. «Легковушки» же Ford покинули РФ ещё в 2019-ом.

