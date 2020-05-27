Новое кредитное предложение подготовили Jaguar Land Rover и Русфинансбанк

Российский офис компании Jaguar Land Rover и Русфинансбанк предлагают клиентам в РФ воспользоваться новым сервисом «Удачное начало». Он позволяет отложить дату первого платежа по кредиту: это обеспечивает клиентам повышенный уровень комфорта при покупке нового автомобиля брендов Jaguar или Land Rover.



Перенести дату первого платежа по кредиту клиент Jaguar Land Rover и Русфинансбанк может на 60 дней. То есть дата первого платежа будет определена как дата заключения договора «плюс» 2 месяца. Отметим, отсроченный платеж будет распределён между последующими платежами по кредиту.



Такое решение позволяет снизить финансовую нагрузку на клиента в первые месяцы после выплаты существенной суммы – первоначального взноса по кредиту. В JLR считают, что освободившиеся средства автовладельцы могут использовать, к примеру, для того, чтобы оформить страховку или приобрести дополнительное оборудование.



Новый сервис «Удачное начало» может быть подключен при оформлении кредита сроком от 12 до 36 месяцев. При этом подключение сервиса не будет влиять на процентную ставку по кредиту и не потребует предоставления или подписания дополнительных документов.



Воспользоваться предложением от российского офиса JLR и Русфинансбанка можно уже сейчас. Оно распространяется на клиентов, которые в официальном дилерском центре брендов оформят покупку новых автомобилей Land Rover Discovery, Discovery Sport, Range Rover Evoque, Range Rover Velar и Range Rover Sport, а также Jaguar XE, E-Pace и F-Pace. Под условия попадают автомобили 2019 и 2020 годов выпуска.



Ранее мы сообщали о том, что компания Jaguar Land Rover продолжает развивать взаимодействие с клиентами через онлайн-сервисы. Сейчас покупатели могут через интернет не только выбрать автомобиль и подобрать для себя кредитную программу, но и заключить сделку с дилером, полностью оплатить машину и получить её по указанному адресу. По первому времени дополнительные услуги будут не у всех официальных дилеров, но впоследствии их сеть расширится.

