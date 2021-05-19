В последнее время корейская компания очень активно расширяет свой модельный ряд, и в ближайшем будущем ожидается ещё одна новинка – первое купе бренда. Как оно будет выглядеть?

История Genesis как отдельной марки началась в 2015 году, когда был представлен первенец – представительский седан G90. С тех пор гамма существенно расширилась, и уже достаточно давно ходят слухи о появлении купе. Их подтверждением можно считать двухдверный концепт Genesis X, представленный в конце марта. В некотором смысле подобный автомобиль у корейцев был и ранее – с 2008 по 2016 годы производился Hyundai Genesis Coupe, когда ещё имя Genesis не стало самостоятельной маркой. Что же касается внешности будущего купе, то пока о ней нет достоверной информации, поэтому мы можем лишь ориентироваться на актуальный стиль марки и продемонстрированный недавно концепт. Скорее всего, новинка получит аналогичную переднюю часть с вертикально расположенной решёткой радиатора, визуально объединённой с узкими «двухэтажными» фарами.

Передняя оптика находит своё продолжение в повторителях на передних крыльях. Характерными элементами концепта являются дугообразные выштамповки над колёсными арками. Сзади автомобиль может получить вытянутые по горизонтали фонари, также выполненные в два яруса.

Технических данных ни о концепте, ни о будущем серийном купе пока также нет. Вероятно, двухдверка позаимствует самые мощные моторы у других моделей бренда, например – бензиновый турбированный 3.5 T-GDI мощностью 379 л.с., устанавливающийся на новые седан G80 и кроссовер GV80. Наиболее же мощным мотором у корейского бренда является 413-сильный атмосферный 5.0 GDI, который ставится на флагманский седан G90. Базовая версия на глобальном рынке наверняка будет заднеприводной, а более богатые версии получат полный привод, равно как и у других моделей компании (кстати, в России все Дженезисы предлагаются исключительно с полным приводом).

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Между тем, на прошлой неделе был официально представлен первый универсал бренда – Genesis G70 Shooting Brake.