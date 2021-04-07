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  • Новую Hyundai Creta поймали в России: внешних отличий от глобального кросса пока немного

Новую Hyundai Creta поймали в России: внешних отличий от глобального кросса пока немного

07.04.2021 657 0 0

Премьера нашего паркетника второй генерации ожидается в середине текущего года. Не исключено, что российская версия сохранит моторы 1.6 и 2.0, полный привод тоже, конечно, будет.

 

В Китае компактный кросс Hyundai сменил поколение еще в 2019-м, там модель зовется ix25. В прошлом году свежий паркетник – уже под привычным нам именем Creta – добрался до Индии, Мексики, Ближнего Востока и Африки, недавно его также начали продавать в некоторых странах Южной Америки. В России же кроссовер второй генерации только готовится к дебюту. Замаскированные прототипы уже ловили на наших дорогах, и вот новая порция снимков: их Kolesa.ru прислал читатель, причем ему удалось сфотографировать и переднюю часть.

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Ранее в местном подразделении Hyundai неоднократно заявляли о том, что у нашей Креты будет свой дизайн, созданный «с учетом предпочтений российских клиентов». Тем не менее, машина на новых кадрах не так уж сильно отличается от глобального SUV. Главное – многоярусная головная оптика никуда не делась, хотя блоки противотуманок вроде бы иные. Другой также стала радиаторная решетка. Впрочем, все же не будем забывать о том, что перед нами тестовый образец, то есть серийный вариант может выглядеть иначе.

Фото салона пока нет. Скорее всего, внутри российская новая Creta будет ближе к «мировому» кроссу — ждем 7-дюймовый дисплей в «приборке» и мультимедийную систему с крупным, но «классическим» тачскрином, тогда как китайскому Hyundai ix25 достался вертикальный экран.

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Глобальная Крета со сменой поколений слегка подросла: длина «второго» кроссовера равна 4300 мм, колесная база – 2610 мм. У российского актуального паркетника эти показатели составляют 4270 и 2590 мм соответственно.

В линейку двигателей «мировой» новой Creta входят бензиновые «атмосферник» 1.5 (115 л.с.) и «турбочетверка» 1.4 T-GDI (140 л.с.), на некоторых рынках модель также можно купить с турбодизелем 1.5 (115 л.с.). А вот в России паркетник вполне может сохранить прежние бензиновые моторы 1.6 и 2.0, на актуальной Крете они выдают 121/123 (зависит от привода) и 149,6 л.с. соответственно. Зато у нашего SUV точно будет полный привод, тогда как в других странах – только передний.

Глобальная новая Hyundai Creta и актуальный кроссовер для России
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Глобальная новая Hyundai Creta и актуальный кроссовер для России
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Глобальная новая Hyundai Creta и актуальный кроссовер для России
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Глобальная новая Hyundai Creta и актуальный кроссовер для России
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Глобальная новая Hyundai Creta и актуальный кроссовер для России
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Глобальная новая Hyundai Creta и актуальный кроссовер для России
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По предварительным данным, Hyundai Creta нового поколения стартует в России в середине года, то есть скоро должны появиться первые тизеры. Нынешняя Крета возглавляет список самых продаваемых SUV нашего рынка, кросс 2021 года выпуска сегодня стоит от 1 127 000 рублей. Для РФ паркетник производят на петербургском заводе Хёндэ.

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