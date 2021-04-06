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  • ТОП-10 SUV России: Нива в погоне за Кретой и две модели Skoda в списке

ТОП-10 SUV России: Нива в погоне за Кретой и две модели Skoda в списке

06.04.2021 692 0 0

Количество «плюсов» и «минусов» в свежем рейтинге бестселлеров сегмента SUV, как и в предыдущем, оказалось поровну. Лидер прежний, но разрыв с моделью на второй строчке сократился. Правда, есть нюанс.

 

Согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), по итогам марта 2021-го самым популярным кроссовером России остается Hyundai Creta: реализовано 6949 единиц, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Напомним, ближе к лету наш паркетник наконец-то перейдет во второе поколение, и российской Крете обещан свой дизайн.

На втором месте, как и в феврале, находится Lada Niva, причем от кросса Хёндэ Лада отстает менее чем на тысячу единиц, а ведь прежде Creta лидировала с гораздо бо́льшим отрывом. Впрочем, это не значит, что россияне вдруг кинулись сметать старую Ниву. Дело в том, что АЕБ теперь суммирует результаты двух моделей – классического внедорожника, который с недавних пор зовется Niva Legend (прежде — Lada 4x4), и экс-Шнивы (после рестайлинга модель переименовали в Niva Travel). Итого, в минувшем месяце реализовано 6016 автомобилей семейства – на 32% больше, чем годом ранее (прошлогодние показатели двух моделей в АЕБ тоже сложили).

Актуальная российская Hyundai Creta, Lada Niva Travel и Lada Niva Legend
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Актуальная российская Hyundai Creta, Lada Niva Travel и Lada Niva Legend
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Актуальная российская Hyundai Creta, Lada Niva Travel и Lada Niva Legend
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Третья строчка вновь досталась Toyota RAV4, и этот кросс в «минусе»: 5058 единиц, что на 4% меньше по сравнению с мартом 2020-го. За ним следует VW Tiguan, сумевший нарастить продажи (3855 шт., +8%). Замыкает первую пятерку Kia Sportage, и у него самый внушительный «плюс» среди моделей, попавших в свежий рейтинг: «кореец» разошелся тиражом в 3432 экземпляра, что на 35% больше, чем в марте прошлого года.

ТОП-10 самых продаваемых авто сегмента SUV в России в марте 2021 года

Место

Модель

Продажи в марте 2021 г., шт.

Продажи в марте 2020 г., шт.

Разница

1

Hyundai Creta

6 946

6 803

+2%

2

Lada Niva

6 016

4 552

+32%

3

Toyota RAV4

5 058

5 293

-4%

4

Volkswagen Tiguan

3 855

3 568

+8%

5

Kia Sportage

3 432

2 538

+35%

6

Skoda Karoq

2 064

1 613

+28%

7

Nissan Qashqai

2 017

3 392

-40%

8

Skoda Kodiaq

2 003

2 406

-17%

9

Mazda CX-5

1 867

2 592

-28%

10

Nissan X-Trail

1 864

2 422

-23%

Еще из любопытного в мартовском ТОП-10 – в список попали оба кроссовера Skoda, хотя они обычно делают это поочередно. На этот раз популярнее оказался младший Karoq, он занял шестое место с результатом 2064 единицы – это на 28% больше, чем годом ранее. Более крупный и дорогой Kodiaq расположился на восьмой позиции, его продажи снизились на 17% до 2003 штук. Кстати, Кодиак вот-вот обновится, но нам такой кроссовер, вероятно, придется подождать.

По итогам первого квартала текущего года в сегменте SUV лидирует Hyundai Creta (19 323 шт., +3%), второе место у семейства Lada Niva (13 194 ед., +23%), на третьем находится Toyota RAV4 (11 248 шт., -3%).

Skoda Karoq и Skoda Kodiaq
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Skoda Karoq и Skoda Kodiaq
2 / 2

Между тем АЕБ теперь дает отдельную статистику по некоторым сегментам, так вот SUV (правда, в Ассоциации предпочитают слово «внедорожники») в январе-марте 2021-го составляют почти половину общего рынка продаж – 47,3% или 183 266 единиц. Всего же в марте в РФ продано 148 676 новых легковых и легких коммерческих автомобилей (-5,7%), по итогам первого квартала – 387 322 шт. (-2,8%).

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