ТОП-10 SUV России: Нива в погоне за Кретой и две модели Skoda в списке

Количество «плюсов» и «минусов» в свежем рейтинге бестселлеров сегмента SUV, как и в предыдущем, оказалось поровну. Лидер прежний, но разрыв с моделью на второй строчке сократился. Правда, есть нюанс.

Согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), по итогам марта 2021-го самым популярным кроссовером России остается Hyundai Creta: реализовано 6949 единиц, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Напомним, ближе к лету наш паркетник наконец-то перейдет во второе поколение, и российской Крете обещан свой дизайн.

На втором месте, как и в феврале, находится Lada Niva, причем от кросса Хёндэ Лада отстает менее чем на тысячу единиц, а ведь прежде Creta лидировала с гораздо бо́льшим отрывом. Впрочем, это не значит, что россияне вдруг кинулись сметать старую Ниву. Дело в том, что АЕБ теперь суммирует результаты двух моделей – классического внедорожника, который с недавних пор зовется Niva Legend (прежде — Lada 4x4), и экс-Шнивы (после рестайлинга модель переименовали в Niva Travel). Итого, в минувшем месяце реализовано 6016 автомобилей семейства – на 32% больше, чем годом ранее (прошлогодние показатели двух моделей в АЕБ тоже сложили).

Актуальная российская Hyundai Creta, Lada Niva Travel и Lada Niva Legend 1 / 3 Актуальная российская Hyundai Creta, Lada Niva Travel и Lada Niva Legend 2 / 3 Актуальная российская Hyundai Creta, Lada Niva Travel и Lada Niva Legend 3 / 3

Третья строчка вновь досталась Toyota RAV4, и этот кросс в «минусе»: 5058 единиц, что на 4% меньше по сравнению с мартом 2020-го. За ним следует VW Tiguan, сумевший нарастить продажи (3855 шт., +8%). Замыкает первую пятерку Kia Sportage, и у него самый внушительный «плюс» среди моделей, попавших в свежий рейтинг: «кореец» разошелся тиражом в 3432 экземпляра, что на 35% больше, чем в марте прошлого года.



ТОП-10 самых продаваемых авто сегмента SUV в России в марте 2021 года

Место Модель Продажи в марте 2021 г., шт. Продажи в марте 2020 г., шт. Разница 1 Hyundai Creta 6 946 6 803 +2% 2 Lada Niva 6 016 4 552 +32% 3 Toyota RAV4 5 058 5 293 -4% 4 Volkswagen Tiguan 3 855 3 568 +8% 5 Kia Sportage 3 432 2 538 +35% 6 Skoda Karoq 2 064 1 613 +28% 7 Nissan Qashqai 2 017 3 392 -40% 8 Skoda Kodiaq 2 003 2 406 -17% 9 Mazda CX-5 1 867 2 592 -28% 10 Nissan X-Trail 1 864 2 422 -23%

Еще из любопытного в мартовском ТОП-10 – в список попали оба кроссовера Skoda, хотя они обычно делают это поочередно. На этот раз популярнее оказался младший Karoq, он занял шестое место с результатом 2064 единицы – это на 28% больше, чем годом ранее. Более крупный и дорогой Kodiaq расположился на восьмой позиции, его продажи снизились на 17% до 2003 штук. Кстати, Кодиак вот-вот обновится, но нам такой кроссовер, вероятно, придется подождать.

По итогам первого квартала текущего года в сегменте SUV лидирует Hyundai Creta (19 323 шт., +3%), второе место у семейства Lada Niva (13 194 ед., +23%), на третьем находится Toyota RAV4 (11 248 шт., -3%).

Skoda Karoq и Skoda Kodiaq 1 / 2 Skoda Karoq и Skoda Kodiaq 2 / 2

Между тем АЕБ теперь дает отдельную статистику по некоторым сегментам, так вот SUV (правда, в Ассоциации предпочитают слово «внедорожники») в январе-марте 2021-го составляют почти половину общего рынка продаж – 47,3% или 183 266 единиц. Всего же в марте в РФ продано 148 676 новых легковых и легких коммерческих автомобилей (-5,7%), по итогам первого квартала – 387 322 шт. (-2,8%).

