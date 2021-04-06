ТОП-10 SUV России: Нива в погоне за Кретой и две модели Skoda в списке

Согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), по итогам марта 2021-го самым популярным кроссовером России остается Hyundai Creta: реализовано 6949 единиц, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Напомним, ближе к лету наш паркетник наконец-то перейдет во второе поколение, и российской Крете обещан свой дизайн.
На втором месте, как и в феврале, находится Lada Niva, причем от кросса Хёндэ Лада отстает менее чем на тысячу единиц, а ведь прежде Creta лидировала с гораздо бо́льшим отрывом. Впрочем, это не значит, что россияне вдруг кинулись сметать старую Ниву. Дело в том, что АЕБ теперь суммирует результаты двух моделей – классического внедорожника, который с недавних пор зовется Niva Legend (прежде — Lada 4x4), и экс-Шнивы (после рестайлинга модель переименовали в Niva Travel). Итого, в минувшем месяце реализовано 6016 автомобилей семейства – на 32% больше, чем годом ранее (прошлогодние показатели двух моделей в АЕБ тоже сложили).
Третья строчка вновь досталась Toyota RAV4, и этот кросс в «минусе»: 5058 единиц, что на 4% меньше по сравнению с мартом 2020-го. За ним следует VW Tiguan, сумевший нарастить продажи (3855 шт., +8%). Замыкает первую пятерку Kia Sportage, и у него самый внушительный «плюс» среди моделей, попавших в свежий рейтинг: «кореец» разошелся тиражом в 3432 экземпляра, что на 35% больше, чем в марте прошлого года.
ТОП-10 самых продаваемых авто сегмента SUV в России в марте 2021 года
|
Место
|
Модель
|
Продажи в марте 2021 г., шт.
|
Продажи в марте 2020 г., шт.
|
Разница
|
1
|
Hyundai Creta
|
6 946
|
6 803
|
+2%
|
2
|
Lada Niva
|
6 016
|
4 552
|
+32%
|
3
|
Toyota RAV4
|
5 058
|
5 293
|
-4%
|
4
|
Volkswagen Tiguan
|
3 855
|
3 568
|
+8%
|
5
|
Kia Sportage
|
3 432
|
2 538
|
+35%
|
6
|
Skoda Karoq
|
2 064
|
1 613
|
+28%
|
7
|
Nissan Qashqai
|
2 017
|
3 392
|
-40%
|
8
|
Skoda Kodiaq
|
2 003
|
2 406
|
-17%
|
9
|
Mazda CX-5
|
1 867
|
2 592
|
-28%
|
10
|
Nissan X-Trail
|
1 864
|
2 422
|
-23%
Еще из любопытного в мартовском ТОП-10 – в список попали оба кроссовера Skoda, хотя они обычно делают это поочередно. На этот раз популярнее оказался младший Karoq, он занял шестое место с результатом 2064 единицы – это на 28% больше, чем годом ранее. Более крупный и дорогой Kodiaq расположился на восьмой позиции, его продажи снизились на 17% до 2003 штук. Кстати, Кодиак вот-вот обновится, но нам такой кроссовер, вероятно, придется подождать.
По итогам первого квартала текущего года в сегменте SUV лидирует Hyundai Creta (19 323 шт., +3%), второе место у семейства Lada Niva (13 194 ед., +23%), на третьем находится Toyota RAV4 (11 248 шт., -3%).
Между тем АЕБ теперь дает отдельную статистику по некоторым сегментам, так вот SUV (правда, в Ассоциации предпочитают слово «внедорожники») в январе-марте 2021-го составляют почти половину общего рынка продаж – 47,3% или 183 266 единиц. Всего же в марте в РФ продано 148 676 новых легковых и легких коммерческих автомобилей (-5,7%), по итогам первого квартала – 387 322 шт. (-2,8%).
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