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  • ТОП бестселлеров в РФ: у Соляриса продажи подскочили, у Весты – упали. Ещё один сюрприз от BMW

ТОП бестселлеров в РФ: у Соляриса продажи подскочили, у Весты – упали. Ещё один сюрприз от BMW

06.04.2021 156 0 0

По итогам марта на российском рынке новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей отмечен спад показателей: продажи машин в прошлом месяце сократились почти на 6%.

 

Судя по свежему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в марте 2021 года российские автодилеры продали в общей сложности 148 676 новых автомобилей. Этот результат на 5,7% меньше, чем годом ранее. В количественном выражении показатель снизился на 9062 экземпляра (АЕБ использует для составления статистики данные по отгрузкам дилеров). Председатель комитета автопроизводителей ассоциации Томас Штэрцель отметил «минус» и напомнил о том, что март был лучшим месяцем 2020 года (в апреле последовал локдаун).

На фото: Lada Niva Travel

По итогам первого квартала 2021-го дилеры в РФ продали 387 322 новых автомобиля, что на 2,8% меньше, чем в январе-марте прошлого года. Отметим, в квартальном отчёте учтены результаты BMW, Mini, Mercedes-Benz и Smart (компании подают сведения о проданных машинах не каждый месяц, а раз в три месяца).

В марте первое место среди марок по-прежнему удерживает российская марка Lada. Её результат – 33 779 машин, что на 3% больше, чем годом ранее. Бестселлером бренда и всего российского рынка осталась Granta (в январе модели пришлось «подвинуться» из-за Kia Rio). «Серебро» в ТОП-25 снова у Vesta, продажи которой, несмотря на подъём на строчку вверх, довольно заметно упали (более чем на 20%).

МестоМаркаПродажи в марте 2021 года, шт.Продажи в марте 2020 года, шт.Разница, %
1Lada33 77932 808+3
2Kia20 05719 808+1
3Hyundai15 33215 813-3
4Renault11 65913 640-15
5Toyota10 27812 587-18
6Skoda97379856-1
7Volkswagen944210 007-6
8Nissan57057562-25
9ГАЗ45214713-4
10Haval28331599+77
11УАЗ273327420
12Mazda26893502-23
13Lexus24912244+11
14Chery2398815+194
15Mitsubishi22304424-50
16Geely1732935+85
17Audi16251730-6
18Ford (ком. авт.)14091141+23
19Suzuki931787+18
20Volvo798784+2
21Peugeot736489+51
22Porsche703789-11
23Subaru674839-20
24Land Rover633897-29
25VW (ком. авт.)555706-21

В первую пятёрку (в прошлом месяце модель была на шестой строчке в ТОП-25) теперь входит также Niva. Здесь суммированы показатели двух моделей – классического внедорожника, который ранее назывался Lada 4x4, а теперь – Niva Legend, и бывшей Chevrolet Niva (впоследствии – Lada Niva), которую после рестайлинга переименовали в Niva Travel. Остальные модели Lada в марте не попали в первую десятку. Так, Largus с небольшим спадом оказался на 11 месте (в феврале был на 9-ом), а Xray теперь на 16 позиции (в прошлом месяце – на 17-ой).

Далее в рейтинге самых популярных в РФ марок всё также располагается Kia, её мартовский показатель – 20 057 проданных машин (+1%). Бестселлер прежний – Rio, теперь он снова замыкает первую тройку моделей-лидеров на нашем рынке. Кроссовер Sportage находится на 12 месте (в феврале был на 15-ом), причём его годовой прирост составил более 35%. Ещё одним востребованным автомобилем бренда является бизнес-седан K5 (до смены поколения у модели было имя Optima). В АЕБ динамику продаж не указывают, но по нашим подсчётам её показатель в марте вырос на 53,3%. За месяц «четырёхдверка» поднялась с 21-ой на 14 строку. Отметим, в ТОП-25 пока так и не вернулся паркетник Seltos, который мы видели в списке в январе.

МестоМаркаПродажи в I квартале 2021 года, шт.Продажи в I квартале 2020 года, шт. Разница, %
1Lada83 90879 600+5
2Kia51 62451 8700
3Hyundai40 12241 576-3
4Renault30 36432 056-5
5Toyota23 25127 231-15
6Skoda22 80221 001+9
7Volkswagen21 97723 794-8
8Nissan13 72718 225-25
9Mercedes-Benz11 40610 334+10
10BMW10 88610 8800
11ГАЗ987311 097-11
12Mazda80527585+6
13Haval65584047+62
14Chery63101689+274
15УАЗ56157293-23
16Lexus51464563+13
17Mitsubishi51329266-45
18Audi41123941+4
19Geely34902466+42
20Ford (ком. авт.)33882087+62
21Suzuki20041929+4
22Volvo17991702+6
23Porsche16301411+16
24Peugeot16251050+55
25Land Rover16081999-20

На третьей строчке в рейтинге брендов находится Hyundai с результатом 15 332 шт. (-3%). Самым продаваемым автомобилем марки всё ещё является компактный кроссовер Creta. Она же возглавляет ТОП-10 самых популярных SUV в России. Седан Solaris, несмотря на то, что за месяц спустился «на этаж» ниже, может похвастать значительным приростом: в марте результат подскочил сразу на 40%. В список всё ещё не вернулся кроссовер Tucson (как и Seltos, был в январе).

Следом в списке востребованных марок идёт Renault: дилеры в марте реализовали 11 659 машин (-15%). Стоит отметить, что из-за смены поколения ТОП-25, судя по всему, временно покинул кроссовер Duster (в феврале был на 13 строке). Сейчас бестселлером марки является Logan, занимающий 13 место, за ним, на 15-ом располагается Sandero, а на 24-ом по итогам прошлого месяца находится паркетник Kaptur. Не попал в мартовский список и кроссовер Arkana (месяцем ранее занимал 24 строку).

На фото: Toyota RAV4

Замыкает первую пятёрку самых популярных автомобильных марок Toyota с результатом 10 278 шт. (-18%). Самая востребованная модель бренда – кроссовер RAV4 – по итогам прошлого месяца находится на седьмой строке (в феврале – на восьмой). А бизнес-седан Camry за месяц потерял несколько позиций – спустился с 19-го на 23 место. За год модель потеряла более 40%. Вероятно, продажи в дальнейшем вырастут, так как на днях стартовали живые продажи обновлённой версии «четырёхдверки». Зато на этот раз в ТОП-25 вошёл внедорожник Land Cruiser Prado, его прирост за год составил 18,5%.

Шестое место среди марок у Skoda, её результат в марте – 9737 шт. (-1%). Бестселлером остаётся Rapid, поднявшийся за месяц с 10-ой на 9 строчку рейтинга самых популярных моделей. В АЕБ не стали сравнивать результаты актуальной модели с прошлогодними показателями предшественника, но мы посчитали сами: прирост составляет 37,1%. На 17 месте находится кроссовер Karoq, увеличивший продажи на 28%; а на 19-ом – Kodiaq с «минусом» почти на 17%. Напомним, через неделю чешская марка представит обновлённую версию этого SUV. ТОП-25 в прошлом месяце снова покинула Skoda Octavia (была на последней строке).

МестоМодельПродажи в марте 2021 года, шт.Продажи в марте 2020 года, шт.Разница, %
1Lada Granta12 68611 631+9,1
2Lada Vesta877911 172-21,4
3Kia Rio81028274-2,1
4Hyundai Creta69466803+2,1
5Lada Niva60164552+32,2
6Hyundai Solaris59454245+40,0
7Toyota RAV450585293-4,4
8VW Polo50455371-6,1
9Skoda Rapid4471--
10VW Tiguan38553568+8,0
11Lada Largus35303782-6,7
12Kia Sportage34322538+35,2
13Renault Logan33583066+9,5
14Kia K52708--
15Renault Sandero24812923-15,1
16Lada Xray21302393-11,0
17Skoda Karoq20641613+28,0
18Nissan Qashqai20173392-40,5
19Skoda Kodiaq20032406-16,7
20Mazda CX-518672592-28,0
21Nissan X-Trail18642422-23,0
22BMW 5 series18561475+25,8
23Toyota Camry18453133-41,1
24Renault Kaptur18332363-22,4
25Toyota Land Cruiser Prado17221453+18,5

Далее в числе самых популярных марок находится Volkswagen с показателем 9442 шт. (-6%). Бестселлер бренда – лифтбек Polo – продолжают постепенно оттеснять от первой пятёрки: сейчас модель занимает в рейтинге автомобилей восьмое место. Зато на строчку выше (на 10-ую) за месяц поднялся кроссовер Tiguan, его годовой прирост составил 8%.

Следом располагается Nissan, чей мартовский результат – 5705 шт. (-25%). Самая продаваемая модель марки – Qashqai за год потеряла более 40%, но осталась на прежней 18 строчке (по отношению к февралю 2021-го), а X-Trail снизил результат на 23% и при этом потерял одну позицию (сейчас на 21-ой).

Также в первую десятку в марте входят отечественный бренд ГАЗ (4521 шт., -4%) и китайский Haval (2833 шт., +77%). Кстати, другие «поднебесные» марки тоже могут похвалиться заметной годовой прибавкой: так, у Chery прирост в прошлом месяце составил 194%, а у Geely – 85%.

МестоМодельПродажи в I квартале 2021 года, шт.Продажи в I квартале 2020 года, шт.Разница, %
1Lada Granta30 19629 660+1,8
2Kia Rio24 63822 899+7,6
3Lada Vesta23 87126 785-10,9
4Hyundai Creta19 32318 815+2,7
5Hyundai Solaris14 94012 106+23,4
6Lada Niva13 19410 708+23,2
7VW Polo
12 18112 820-5,0
8Toyota RAV411 24811 595-3,0
9Skoda Rapid9540--
10Lada Largus87338884-1,7
11VW Tiguan85438765-2,5
12Renault Logan77567806-0,6
13Kia Sportage74157261+2,1
14Renault Sandero65576627-1,1
15Renault Duster62047084-12,4
16Kia K55866--
17Lada Xray57755170+11,7
18Mazda CX-556225590+0,6
19Nissan Qashqai53447538-29,1
20Skoda Kodiaq52165743-9,2
21Toyota Camry50287530-33,2
22Nissan X-Trail47186481-27,2
23Renault Kaptur46105490-16,0
24Skoda Karoq43891903+130,6
25Kia Seltos42781251+242,0

В ТОП-25 самых популярных моделей также вошёл кроссовер Mazda CX-5: за год он потерял 28%, а за месяц спустился с 14-ой на 20 строку. Также в марте список пополнил BMW 5 series: его годовой прирост составил почти 26%. Кстати, это не первый представитель баварской марки, который попадает в рейтинг за последние несколько месяцев – в декабре на 21 месте оказался кроссовер BMW X5.

В АЕБ отметили, что в течение ближайших нескольких месяцев российский авторынок, скорее всего, будет «в плюсе», так как сравнивать нынешние результаты придётся «с наихудшим периодом в истории автопрома» (он объясняется ограничениями для бизнеса, вызванными пандемией коронавируса).

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