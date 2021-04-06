ТОП бестселлеров в РФ: у Соляриса продажи подскочили, у Весты – упали. Ещё один сюрприз от BMW

Судя по свежему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в марте 2021 года российские автодилеры продали в общей сложности 148 676 новых автомобилей. Этот результат на 5,7% меньше, чем годом ранее. В количественном выражении показатель снизился на 9062 экземпляра (АЕБ использует для составления статистики данные по отгрузкам дилеров). Председатель комитета автопроизводителей ассоциации Томас Штэрцель отметил «минус» и напомнил о том, что март был лучшим месяцем 2020 года (в апреле последовал локдаун).



На фото: Lada Niva Travel

По итогам первого квартала 2021-го дилеры в РФ продали 387 322 новых автомобиля, что на 2,8% меньше, чем в январе-марте прошлого года. Отметим, в квартальном отчёте учтены результаты BMW, Mini, Mercedes-Benz и Smart (компании подают сведения о проданных машинах не каждый месяц, а раз в три месяца).

В марте первое место среди марок по-прежнему удерживает российская марка Lada. Её результат – 33 779 машин, что на 3% больше, чем годом ранее. Бестселлером бренда и всего российского рынка осталась Granta (в январе модели пришлось «подвинуться» из-за Kia Rio). «Серебро» в ТОП-25 снова у Vesta, продажи которой, несмотря на подъём на строчку вверх, довольно заметно упали (более чем на 20%).

Место Марка Продажи в марте 2021 года, шт. Продажи в марте 2020 года, шт. Разница, % 1 Lada 33 779 32 808 +3 2 Kia 20 057 19 808 +1 3 Hyundai 15 332 15 813 -3 4 Renault 11 659 13 640 -15 5 Toyota 10 278 12 587 -18 6 Skoda 9737 9856 -1 7 Volkswagen 9442 10 007 -6 8 Nissan 5705 7562 -25 9 ГАЗ 4521 4713 -4 10 Haval 2833 1599 +77 11 УАЗ 2733 2742 0 12 Mazda 2689 3502 -23 13 Lexus 2491 2244 +11 14 Chery 2398 815 +194 15 Mitsubishi 2230 4424 -50 16 Geely 1732 935 +85 17 Audi 1625 1730 -6 18 Ford (ком. авт.) 1409 1141 +23 19 Suzuki 931 787 +18 20 Volvo 798 784 +2 21 Peugeot 736 489 +51 22 Porsche 703 789 -11 23 Subaru 674 839 -20 24 Land Rover 633 897 -29 25 VW (ком. авт.) 555 706 -21

В первую пятёрку (в прошлом месяце модель была на шестой строчке в ТОП-25) теперь входит также Niva. Здесь суммированы показатели двух моделей – классического внедорожника, который ранее назывался Lada 4x4, а теперь – Niva Legend, и бывшей Chevrolet Niva (впоследствии – Lada Niva), которую после рестайлинга переименовали в Niva Travel. Остальные модели Lada в марте не попали в первую десятку. Так, Largus с небольшим спадом оказался на 11 месте (в феврале был на 9-ом), а Xray теперь на 16 позиции (в прошлом месяце – на 17-ой).

Далее в рейтинге самых популярных в РФ марок всё также располагается Kia, её мартовский показатель – 20 057 проданных машин (+1%). Бестселлер прежний – Rio, теперь он снова замыкает первую тройку моделей-лидеров на нашем рынке. Кроссовер Sportage находится на 12 месте (в феврале был на 15-ом), причём его годовой прирост составил более 35%. Ещё одним востребованным автомобилем бренда является бизнес-седан K5 (до смены поколения у модели было имя Optima). В АЕБ динамику продаж не указывают, но по нашим подсчётам её показатель в марте вырос на 53,3%. За месяц «четырёхдверка» поднялась с 21-ой на 14 строку. Отметим, в ТОП-25 пока так и не вернулся паркетник Seltos, который мы видели в списке в январе.

Место Марка Продажи в I квартале 2021 года, шт. Продажи в I квартале 2020 года, шт. Разница, % 1 Lada 83 908 79 600 +5 2 Kia 51 624 51 870 0 3 Hyundai 40 122 41 576 -3 4 Renault 30 364 32 056 -5 5 Toyota 23 251 27 231 -15 6 Skoda 22 802 21 001 +9 7 Volkswagen 21 977 23 794 -8 8 Nissan 13 727 18 225 -25 9 Mercedes-Benz 11 406 10 334 +10 10 BMW 10 886 10 880 0 11 ГАЗ 9873 11 097 -11 12 Mazda 8052 7585 +6 13 Haval 6558 4047 +62 14 Chery 6310 1689 +274 15 УАЗ 5615 7293 -23 16 Lexus 5146 4563 +13 17 Mitsubishi 5132 9266 -45 18 Audi 4112 3941 +4 19 Geely 3490 2466 +42 20 Ford (ком. авт.) 3388 2087 +62 21 Suzuki 2004 1929 +4 22 Volvo 1799 1702 +6 23 Porsche 1630 1411 +16 24 Peugeot 1625 1050 +55 25 Land Rover 1608 1999 -20

На третьей строчке в рейтинге брендов находится Hyundai с результатом 15 332 шт. (-3%). Самым продаваемым автомобилем марки всё ещё является компактный кроссовер Creta. Она же возглавляет ТОП-10 самых популярных SUV в России. Седан Solaris, несмотря на то, что за месяц спустился «на этаж» ниже, может похвастать значительным приростом: в марте результат подскочил сразу на 40%. В список всё ещё не вернулся кроссовер Tucson (как и Seltos, был в январе).

Следом в списке востребованных марок идёт Renault: дилеры в марте реализовали 11 659 машин (-15%). Стоит отметить, что из-за смены поколения ТОП-25, судя по всему, временно покинул кроссовер Duster (в феврале был на 13 строке). Сейчас бестселлером марки является Logan, занимающий 13 место, за ним, на 15-ом располагается Sandero, а на 24-ом по итогам прошлого месяца находится паркетник Kaptur. Не попал в мартовский список и кроссовер Arkana (месяцем ранее занимал 24 строку).



На фото: Toyota RAV4

Замыкает первую пятёрку самых популярных автомобильных марок Toyota с результатом 10 278 шт. (-18%). Самая востребованная модель бренда – кроссовер RAV4 – по итогам прошлого месяца находится на седьмой строке (в феврале – на восьмой). А бизнес-седан Camry за месяц потерял несколько позиций – спустился с 19-го на 23 место. За год модель потеряла более 40%. Вероятно, продажи в дальнейшем вырастут, так как на днях стартовали живые продажи обновлённой версии «четырёхдверки». Зато на этот раз в ТОП-25 вошёл внедорожник Land Cruiser Prado, его прирост за год составил 18,5%.

Шестое место среди марок у Skoda, её результат в марте – 9737 шт. (-1%). Бестселлером остаётся Rapid, поднявшийся за месяц с 10-ой на 9 строчку рейтинга самых популярных моделей. В АЕБ не стали сравнивать результаты актуальной модели с прошлогодними показателями предшественника, но мы посчитали сами: прирост составляет 37,1%. На 17 месте находится кроссовер Karoq, увеличивший продажи на 28%; а на 19-ом – Kodiaq с «минусом» почти на 17%. Напомним, через неделю чешская марка представит обновлённую версию этого SUV. ТОП-25 в прошлом месяце снова покинула Skoda Octavia (была на последней строке).



Место Модель Продажи в марте 2021 года, шт. Продажи в марте 2020 года, шт. Разница, % 1 Lada Granta 12 686 11 631 +9,1 2 Lada Vesta 8779 11 172 -21,4 3 Kia Rio 8102 8274 -2,1 4 Hyundai Creta 6946 6803 +2,1 5 Lada Niva 6016 4552 +32,2 6 Hyundai Solaris 5945 4245 +40,0 7 Toyota RAV4 5058 5293 -4,4 8 VW Polo 5045 5371 -6,1 9 Skoda Rapid 4471 - - 10 VW Tiguan 3855 3568 +8,0 11 Lada Largus 3530 3782 -6,7 12 Kia Sportage 3432 2538 +35,2 13 Renault Logan 3358 3066 +9,5 14 Kia K5 2708 - - 15 Renault Sandero 2481 2923 -15,1 16 Lada Xray 2130 2393 -11,0 17 Skoda Karoq 2064 1613 +28,0 18 Nissan Qashqai 2017 3392 -40,5 19 Skoda Kodiaq 2003 2406 -16,7 20 Mazda CX-5 1867 2592 -28,0 21 Nissan X-Trail 1864 2422 -23,0 22 BMW 5 series 1856 1475 +25,8 23 Toyota Camry 1845 3133 -41,1 24 Renault Kaptur 1833 2363 -22,4 25 Toyota Land Cruiser Prado 1722 1453 +18,5

Далее в числе самых популярных марок находится Volkswagen с показателем 9442 шт. (-6%). Бестселлер бренда – лифтбек Polo – продолжают постепенно оттеснять от первой пятёрки: сейчас модель занимает в рейтинге автомобилей восьмое место. Зато на строчку выше (на 10-ую) за месяц поднялся кроссовер Tiguan, его годовой прирост составил 8%.

Следом располагается Nissan, чей мартовский результат – 5705 шт. (-25%). Самая продаваемая модель марки – Qashqai за год потеряла более 40%, но осталась на прежней 18 строчке (по отношению к февралю 2021-го), а X-Trail снизил результат на 23% и при этом потерял одну позицию (сейчас на 21-ой).



Также в первую десятку в марте входят отечественный бренд ГАЗ (4521 шт., -4%) и китайский Haval (2833 шт., +77%). Кстати, другие «поднебесные» марки тоже могут похвалиться заметной годовой прибавкой: так, у Chery прирост в прошлом месяце составил 194%, а у Geely – 85%.

Место Модель Продажи в I квартале 2021 года, шт. Продажи в I квартале 2020 года, шт. Разница, % 1 Lada Granta 30 196 29 660 +1,8 2 Kia Rio 24 638 22 899 +7,6 3 Lada Vesta 23 871 26 785 -10,9 4 Hyundai Creta 19 323 18 815 +2,7 5 Hyundai Solaris 14 940 12 106 +23,4 6 Lada Niva 13 194 10 708 +23,2 7 VW Polo

12 181 12 820 -5,0 8 Toyota RAV4 11 248 11 595 -3,0 9 Skoda Rapid 9540 - - 10 Lada Largus 8733 8884 -1,7 11 VW Tiguan 8543 8765 -2,5 12 Renault Logan 7756 7806 -0,6 13 Kia Sportage 7415 7261 +2,1 14 Renault Sandero 6557 6627 -1,1 15 Renault Duster 6204 7084 -12,4 16 Kia K5 5866 - - 17 Lada Xray 5775 5170 +11,7 18 Mazda CX-5 5622 5590 +0,6 19 Nissan Qashqai 5344 7538 -29,1 20 Skoda Kodiaq 5216 5743 -9,2 21 Toyota Camry 5028 7530 -33,2 22 Nissan X-Trail 4718 6481 -27,2 23 Renault Kaptur 4610 5490 -16,0 24 Skoda Karoq 4389 1903 +130,6 25 Kia Seltos 4278 1251 +242,0

В ТОП-25 самых популярных моделей также вошёл кроссовер Mazda CX-5: за год он потерял 28%, а за месяц спустился с 14-ой на 20 строку. Также в марте список пополнил BMW 5 series: его годовой прирост составил почти 26%. Кстати, это не первый представитель баварской марки, который попадает в рейтинг за последние несколько месяцев – в декабре на 21 месте оказался кроссовер BMW X5.

В АЕБ отметили, что в течение ближайших нескольких месяцев российский авторынок, скорее всего, будет «в плюсе», так как сравнивать нынешние результаты придётся «с наихудшим периодом в истории автопрома» (он объясняется ограничениями для бизнеса, вызванными пандемией коронавируса).

