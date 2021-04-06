ТОП бестселлеров в РФ: у Соляриса продажи подскочили, у Весты – упали. Ещё один сюрприз от BMW

Судя по свежему отчёту Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в марте 2021 года российские автодилеры продали в общей сложности 148 676 новых автомобилей. Этот результат на 5,7% меньше, чем годом ранее. В количественном выражении показатель снизился на 9062 экземпляра (АЕБ использует для составления статистики данные по отгрузкам дилеров). Председатель комитета автопроизводителей ассоциации Томас Штэрцель отметил «минус» и напомнил о том, что март был лучшим месяцем 2020 года (в апреле последовал локдаун).
По итогам первого квартала 2021-го дилеры в РФ продали 387 322 новых автомобиля, что на 2,8% меньше, чем в январе-марте прошлого года. Отметим, в квартальном отчёте учтены результаты BMW, Mini, Mercedes-Benz и Smart (компании подают сведения о проданных машинах не каждый месяц, а раз в три месяца).
В марте первое место среди марок по-прежнему удерживает российская марка Lada. Её результат – 33 779 машин, что на 3% больше, чем годом ранее. Бестселлером бренда и всего российского рынка осталась Granta (в январе модели пришлось «подвинуться» из-за Kia Rio). «Серебро» в ТОП-25 снова у Vesta, продажи которой, несмотря на подъём на строчку вверх, довольно заметно упали (более чем на 20%).
|Место
|Марка
|Продажи в марте 2021 года, шт.
|Продажи в марте 2020 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|33 779
|32 808
|+3
|2
|Kia
|20 057
|19 808
|+1
|3
|Hyundai
|15 332
|15 813
|-3
|4
|Renault
|11 659
|13 640
|-15
|5
|Toyota
|10 278
|12 587
|-18
|6
|Skoda
|9737
|9856
|-1
|7
|Volkswagen
|9442
|10 007
|-6
|8
|Nissan
|5705
|7562
|-25
|9
|ГАЗ
|4521
|4713
|-4
|10
|Haval
|2833
|1599
|+77
|11
|УАЗ
|2733
|2742
|0
|12
|Mazda
|2689
|3502
|-23
|13
|Lexus
|2491
|2244
|+11
|14
|Chery
|2398
|815
|+194
|15
|Mitsubishi
|2230
|4424
|-50
|16
|Geely
|1732
|935
|+85
|17
|Audi
|1625
|1730
|-6
|18
|Ford (ком. авт.)
|1409
|1141
|+23
|19
|Suzuki
|931
|787
|+18
|20
|Volvo
|798
|784
|+2
|21
|Peugeot
|736
|489
|+51
|22
|Porsche
|703
|789
|-11
|23
|Subaru
|674
|839
|-20
|24
|Land Rover
|633
|897
|-29
|25
|VW (ком. авт.)
|555
|706
|-21
В первую пятёрку (в прошлом месяце модель была на шестой строчке в ТОП-25) теперь входит также Niva. Здесь суммированы показатели двух моделей – классического внедорожника, который ранее назывался Lada 4x4, а теперь – Niva Legend, и бывшей Chevrolet Niva (впоследствии – Lada Niva), которую после рестайлинга переименовали в Niva Travel. Остальные модели Lada в марте не попали в первую десятку. Так, Largus с небольшим спадом оказался на 11 месте (в феврале был на 9-ом), а Xray теперь на 16 позиции (в прошлом месяце – на 17-ой).
Далее в рейтинге самых популярных в РФ марок всё также располагается Kia, её мартовский показатель – 20 057 проданных машин (+1%). Бестселлер прежний – Rio, теперь он снова замыкает первую тройку моделей-лидеров на нашем рынке. Кроссовер Sportage находится на 12 месте (в феврале был на 15-ом), причём его годовой прирост составил более 35%. Ещё одним востребованным автомобилем бренда является бизнес-седан K5 (до смены поколения у модели было имя Optima). В АЕБ динамику продаж не указывают, но по нашим подсчётам её показатель в марте вырос на 53,3%. За месяц «четырёхдверка» поднялась с 21-ой на 14 строку. Отметим, в ТОП-25 пока так и не вернулся паркетник Seltos, который мы видели в списке в январе.
|Место
|Марка
|Продажи в I квартале 2021 года, шт.
|Продажи в I квартале 2020 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada
|83 908
|79 600
|+5
|2
|Kia
|51 624
|51 870
|0
|3
|Hyundai
|40 122
|41 576
|-3
|4
|Renault
|30 364
|32 056
|-5
|5
|Toyota
|23 251
|27 231
|-15
|6
|Skoda
|22 802
|21 001
|+9
|7
|Volkswagen
|21 977
|23 794
|-8
|8
|Nissan
|13 727
|18 225
|-25
|9
|Mercedes-Benz
|11 406
|10 334
|+10
|10
|BMW
|10 886
|10 880
|0
|11
|ГАЗ
|9873
|11 097
|-11
|12
|Mazda
|8052
|7585
|+6
|13
|Haval
|6558
|4047
|+62
|14
|Chery
|6310
|1689
|+274
|15
|УАЗ
|5615
|7293
|-23
|16
|Lexus
|5146
|4563
|+13
|17
|Mitsubishi
|5132
|9266
|-45
|18
|Audi
|4112
|3941
|+4
|19
|Geely
|3490
|2466
|+42
|20
|Ford (ком. авт.)
|3388
|2087
|+62
|21
|Suzuki
|2004
|1929
|+4
|22
|Volvo
|1799
|1702
|+6
|23
|Porsche
|1630
|1411
|+16
|24
|Peugeot
|1625
|1050
|+55
|25
|Land Rover
|1608
|1999
|-20
На третьей строчке в рейтинге брендов находится Hyundai с результатом 15 332 шт. (-3%). Самым продаваемым автомобилем марки всё ещё является компактный кроссовер Creta. Она же возглавляет ТОП-10 самых популярных SUV в России. Седан Solaris, несмотря на то, что за месяц спустился «на этаж» ниже, может похвастать значительным приростом: в марте результат подскочил сразу на 40%. В список всё ещё не вернулся кроссовер Tucson (как и Seltos, был в январе).
Следом в списке востребованных марок идёт Renault: дилеры в марте реализовали 11 659 машин (-15%). Стоит отметить, что из-за смены поколения ТОП-25, судя по всему, временно покинул кроссовер Duster (в феврале был на 13 строке). Сейчас бестселлером марки является Logan, занимающий 13 место, за ним, на 15-ом располагается Sandero, а на 24-ом по итогам прошлого месяца находится паркетник Kaptur. Не попал в мартовский список и кроссовер Arkana (месяцем ранее занимал 24 строку).
Замыкает первую пятёрку самых популярных автомобильных марок Toyota с результатом 10 278 шт. (-18%). Самая востребованная модель бренда – кроссовер RAV4 – по итогам прошлого месяца находится на седьмой строке (в феврале – на восьмой). А бизнес-седан Camry за месяц потерял несколько позиций – спустился с 19-го на 23 место. За год модель потеряла более 40%. Вероятно, продажи в дальнейшем вырастут, так как на днях стартовали живые продажи обновлённой версии «четырёхдверки». Зато на этот раз в ТОП-25 вошёл внедорожник Land Cruiser Prado, его прирост за год составил 18,5%.
Шестое место среди марок у Skoda, её результат в марте – 9737 шт. (-1%). Бестселлером остаётся Rapid, поднявшийся за месяц с 10-ой на 9 строчку рейтинга самых популярных моделей. В АЕБ не стали сравнивать результаты актуальной модели с прошлогодними показателями предшественника, но мы посчитали сами: прирост составляет 37,1%. На 17 месте находится кроссовер Karoq, увеличивший продажи на 28%; а на 19-ом – Kodiaq с «минусом» почти на 17%. Напомним, через неделю чешская марка представит обновлённую версию этого SUV. ТОП-25 в прошлом месяце снова покинула Skoda Octavia (была на последней строке).
|Место
|Модель
|Продажи в марте 2021 года, шт.
|Продажи в марте 2020 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Granta
|12 686
|11 631
|+9,1
|2
|Lada Vesta
|8779
|11 172
|-21,4
|3
|Kia Rio
|8102
|8274
|-2,1
|4
|Hyundai Creta
|6946
|6803
|+2,1
|5
|Lada Niva
|6016
|4552
|+32,2
|6
|Hyundai Solaris
|5945
|4245
|+40,0
|7
|Toyota RAV4
|5058
|5293
|-4,4
|8
|VW Polo
|5045
|5371
|-6,1
|9
|Skoda Rapid
|4471
|-
|-
|10
|VW Tiguan
|3855
|3568
|+8,0
|11
|Lada Largus
|3530
|3782
|-6,7
|12
|Kia Sportage
|3432
|2538
|+35,2
|13
|Renault Logan
|3358
|3066
|+9,5
|14
|Kia K5
|2708
|-
|-
|15
|Renault Sandero
|2481
|2923
|-15,1
|16
|Lada Xray
|2130
|2393
|-11,0
|17
|Skoda Karoq
|2064
|1613
|+28,0
|18
|Nissan Qashqai
|2017
|3392
|-40,5
|19
|Skoda Kodiaq
|2003
|2406
|-16,7
|20
|Mazda CX-5
|1867
|2592
|-28,0
|21
|Nissan X-Trail
|1864
|2422
|-23,0
|22
|BMW 5 series
|1856
|1475
|+25,8
|23
|Toyota Camry
|1845
|3133
|-41,1
|24
|Renault Kaptur
|1833
|2363
|-22,4
|25
|Toyota Land Cruiser Prado
|1722
|1453
|+18,5
Далее в числе самых популярных марок находится Volkswagen с показателем 9442 шт. (-6%). Бестселлер бренда – лифтбек Polo – продолжают постепенно оттеснять от первой пятёрки: сейчас модель занимает в рейтинге автомобилей восьмое место. Зато на строчку выше (на 10-ую) за месяц поднялся кроссовер Tiguan, его годовой прирост составил 8%.
Следом располагается Nissan, чей мартовский результат – 5705 шт. (-25%). Самая продаваемая модель марки – Qashqai за год потеряла более 40%, но осталась на прежней 18 строчке (по отношению к февралю 2021-го), а X-Trail снизил результат на 23% и при этом потерял одну позицию (сейчас на 21-ой).
Также в первую десятку в марте входят отечественный бренд ГАЗ (4521 шт., -4%) и китайский Haval (2833 шт., +77%). Кстати, другие «поднебесные» марки тоже могут похвалиться заметной годовой прибавкой: так, у Chery прирост в прошлом месяце составил 194%, а у Geely – 85%.
|Место
|Модель
|Продажи в I квартале 2021 года, шт.
|Продажи в I квартале 2020 года, шт.
|Разница, %
|1
|Lada Granta
|30 196
|29 660
|+1,8
|2
|Kia Rio
|24 638
|22 899
|+7,6
|3
|Lada Vesta
|23 871
|26 785
|-10,9
|4
|Hyundai Creta
|19 323
|18 815
|+2,7
|5
|Hyundai Solaris
|14 940
|12 106
|+23,4
|6
|Lada Niva
|13 194
|10 708
|+23,2
|7
|VW Polo
|12 181
|12 820
|-5,0
|8
|Toyota RAV4
|11 248
|11 595
|-3,0
|9
|Skoda Rapid
|9540
|-
|-
|10
|Lada Largus
|8733
|8884
|-1,7
|11
|VW Tiguan
|8543
|8765
|-2,5
|12
|Renault Logan
|7756
|7806
|-0,6
|13
|Kia Sportage
|7415
|7261
|+2,1
|14
|Renault Sandero
|6557
|6627
|-1,1
|15
|Renault Duster
|6204
|7084
|-12,4
|16
|Kia K5
|5866
|-
|-
|17
|Lada Xray
|5775
|5170
|+11,7
|18
|Mazda CX-5
|5622
|5590
|+0,6
|19
|Nissan Qashqai
|5344
|7538
|-29,1
|20
|Skoda Kodiaq
|5216
|5743
|-9,2
|21
|Toyota Camry
|5028
|7530
|-33,2
|22
|Nissan X-Trail
|4718
|6481
|-27,2
|23
|Renault Kaptur
|4610
|5490
|-16,0
|24
|Skoda Karoq
|4389
|1903
|+130,6
|25
|Kia Seltos
|4278
|1251
|+242,0
В ТОП-25 самых популярных моделей также вошёл кроссовер Mazda CX-5: за год он потерял 28%, а за месяц спустился с 14-ой на 20 строку. Также в марте список пополнил BMW 5 series: его годовой прирост составил почти 26%. Кстати, это не первый представитель баварской марки, который попадает в рейтинг за последние несколько месяцев – в декабре на 21 месте оказался кроссовер BMW X5.
В АЕБ отметили, что в течение ближайших нескольких месяцев российский авторынок, скорее всего, будет «в плюсе», так как сравнивать нынешние результаты придётся «с наихудшим периодом в истории автопрома» (он объясняется ограничениями для бизнеса, вызванными пандемией коронавируса).
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