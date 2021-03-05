ТОП-10 SUV России: у Нивы второе место, а Mazda CX-5 обошёл Sportage и Ниссаны

Согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), по итогам февраля 2021-го самым популярным кроссовером России остается Hyundai Creta: реализовано 6676 единиц, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Напомним, в этом году – ближе к лету – наша Крета наконец-то перейдет во второе поколение. Кстати, в отдельном релизе местного офиса Hyundai, посвященном результатам февральских продаж, еще раз подчеркивается, что у российской версии модели будет свой дизайн. Что ж, ждем старта тизерной кампании.
Вторая строчка в феврале досталась Lada Niva, причем, судя по всему, в АЕБ суммировали результаты двух моделей – классического внедорожника, который с недавних пор зовется Niva Legend (прежде – Lada 4x4), и экс-Шнивы (после рестайлинга модель переименовали в Niva Travel). Итого, в минувшем месяце реализовано 4369 автомобилей семейства – на 29% больше, чем годом ранее (прошлогодние показатели двух моделей в АЕБ тоже сложили).
На третьем месте на этот раз оказался Toyota RAV4, он тоже в «плюсе» (3869 ед., +5%). А вот идущий за моделью японской марки Volkswagen Tiguan пятый месяц подряд демонстрирует отрицательную динамику (2733 шт., -7%). К слову, скоро на наш рынок выйдет более доступный кроссовер VW Taos, брат Skoda Karoq. Хотя не факт, что Таос окончательно «добьет» Тигуан, ведь и Шкоды в ТОП-10 SUV попадают поочередно (в нынешней «десятке» паркетников чешского бренда нет, зато старший Kodiaq вошел в общий ТОП-25 моделей).
Замыкает первую «пятерку» свежего рейтинга Renault Duster – продажи кросса первого поколения выросли на 10% до 2246 единиц. Между тем в России вот-вот стартует «второй» Дастер, уже объявлены цены: посмотрим, сможет ли новый SUV затмить предшественника.
ТОП-10 самых продаваемых авто сегмента SUV в России в феврале 2021 года
|
Место
|
Модель
|
Продажи в феврале 2021 г., шт.
|
Продажи в феврале 2020 г., шт.
|
Разница
|
1
|
Hyundai Creta
|
6 676
|
6 636
|
+1%
|
2
|
Lada Niva
|
4 369
|
3 378
|
+29%
|
3
|
Toyota RAV4
|
3 869
|
3 684
|
+5%
|
4
|
Volkswagen Tiguan
|
2 733
|
2 924
|
-7%
|
5
|
Renault Duster
|
2 246
|
2 043
|
+10%
|
6
|
Mazda CX-5
|
2 183
|
1 618
|
+35%
|
7
|
Kia Sportage
|
2 164
|
2 192
|
-1%
|
8
|
Nissan Qashqai
|
1 968
|
2 608
|
-25%
|
9
|
Nissan X-Trail
|
1 753
|
1 986
|
-12%
|
10
|
Renault Kaptur
|
1 619
|
1 747
|
-7%
Еще из интересного в ТОП-10 февраля – всплеск спроса на Mazda CX-5 (+35%). Паркетник Мазды поднялся сразу на шестую строчку, хотя прежде этот кросс, если и попадал в «десятку», то обычно плелся в конце. А все остальные SUV, идущие после CX-5, в «минусе», причем самое большое падение продемонстрировали Ниссаны: Qashqai «упал» на 25%, X-Trail – на 12%. Кроссоверы Nissan уже кое-где сменили поколение, но нам таких еще придется подождать.
По итогам января-февраля 2021 года в сегменте SUV лидирует Hyundai Creta (12 377 ед., +3%), второе место у Lada Niva – и речь опять же о семействе (7178 шт., +17%). Ну а третья строчка досталась Toyota RAV4 (6190 шт., -2%).
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