ТОП-10 SUV России: у Нивы второе место, а Mazda CX-5 обошёл Sportage и Ниссаны

Согласно отчету Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), по итогам февраля 2021-го самым популярным кроссовером России остается Hyundai Creta: реализовано 6676 единиц, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Напомним, в этом году – ближе к лету – наша Крета наконец-то перейдет во второе поколение. Кстати, в отдельном релизе местного офиса Hyundai, посвященном результатам февральских продаж, еще раз подчеркивается, что у российской версии модели будет свой дизайн. Что ж, ждем старта тизерной кампании.

Актуальная Hyundai Creta для России

Вторая строчка в феврале досталась Lada Niva, причем, судя по всему, в АЕБ суммировали результаты двух моделей – классического внедорожника, который с недавних пор зовется Niva Legend (прежде – Lada 4x4), и экс-Шнивы (после рестайлинга модель переименовали в Niva Travel). Итого, в минувшем месяце реализовано 4369 автомобилей семейства – на 29% больше, чем годом ранее (прошлогодние показатели двух моделей в АЕБ тоже сложили).



На третьем месте на этот раз оказался Toyota RAV4, он тоже в «плюсе» (3869 ед., +5%). А вот идущий за моделью японской марки Volkswagen Tiguan пятый месяц подряд демонстрирует отрицательную динамику (2733 шт., -7%). К слову, скоро на наш рынок выйдет более доступный кроссовер VW Taos, брат Skoda Karoq. Хотя не факт, что Таос окончательно «добьет» Тигуан, ведь и Шкоды в ТОП-10 SUV попадают поочередно (в нынешней «десятке» паркетников чешского бренда нет, зато старший Kodiaq вошел в общий ТОП-25 моделей).

Замыкает первую «пятерку» свежего рейтинга Renault Duster – продажи кросса первого поколения выросли на 10% до 2246 единиц. Между тем в России вот-вот стартует «второй» Дастер, уже объявлены цены: посмотрим, сможет ли новый SUV затмить предшественника.



ТОП-10 самых продаваемых авто сегмента SUV в России в феврале 2021 года

Место Модель Продажи в феврале 2021 г., шт. Продажи в феврале 2020 г., шт. Разница 1 Hyundai Creta 6 676 6 636 +1% 2 Lada Niva 4 369 3 378 +29% 3 Toyota RAV4 3 869 3 684 +5% 4 Volkswagen Tiguan 2 733 2 924 -7% 5 Renault Duster 2 246 2 043 +10% 6 Mazda CX-5 2 183 1 618 +35% 7 Kia Sportage 2 164 2 192 -1% 8 Nissan Qashqai 1 968 2 608 -25% 9 Nissan X-Trail 1 753 1 986 -12% 10 Renault Kaptur 1 619 1 747 -7%

Еще из интересного в ТОП-10 февраля – всплеск спроса на Mazda CX-5 (+35%). Паркетник Мазды поднялся сразу на шестую строчку, хотя прежде этот кросс, если и попадал в «десятку», то обычно плелся в конце. А все остальные SUV, идущие после CX-5, в «минусе», причем самое большое падение продемонстрировали Ниссаны: Qashqai «упал» на 25%, X-Trail – на 12%. Кроссоверы Nissan уже кое-где сменили поколение, но нам таких еще придется подождать.



Mazda CX-5

По итогам января-февраля 2021 года в сегменте SUV лидирует Hyundai Creta (12 377 ед., +3%), второе место у Lada Niva – и речь опять же о семействе (7178 шт., +17%). Ну а третья строчка досталась Toyota RAV4 (6190 шт., -2%).

