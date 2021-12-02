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  • Новые правила выдачи медсправок водителям одобрили. Поправки вступят в силу весной

Новые правила выдачи медсправок водителям одобрили. Поправки вступят в силу весной

02.12.2021 182 0 0

Иной порядок медицинского освидетельствования включает в себя обязательную проверку на употребление наркотиков для тех водителей, у которых врач заметит клинические признаки зависимости.

 

Уже не первый год Министерство здравоохранения РФ пытается изменить правила получения так называемых «водительских медсправок». Первая редакция нынешних норм была подготовлена ещё в 2019-ом: поправки должны были вступить в силу осенью того же года. Напомним, в той версии предполагалось, что кандидатов в водители нужно проверять на хронический алкоголизм с помощью дорогостоящих CDT-тестов. Однако тот документ многим не пришёлся по душе: он подвергся критике, в том числе властей, так что его отправили на доработку. После этого ведомство подготовило ещё несколько редакций, в которых не было упоминания необходимости проведения CDT-исследования.

В конце прошлого месяца стало известно о новой версии документа: в ней появилось уточнение касательно лабораторных исследований, которые предлагается проводить в отношении определённых групп риска. К ним отнесли автомобилистов и кандидатов в водители «с клиническими признаками наркологических расстройств». Как сообщает «Коммерсант», теперь соответствующий приказ Минздрава №1092 с новыми правилами медицинского освидетельствования водителей для выдачи им справок опубликован на сайте правовой информации.

Новый порядок выдачи автомобилистам и кандидатам в водители медицинских справок утверждён, документ вступает в силу 1 марта 2022 года. Согласно поправкам, граждане, у которых врачи выявят клинические признаки наркотической зависимости, будут направлены на обязательное исследование – лабораторный анализ мочи. К таким клиническим признакам отнесут: тремор рук, сонливость и заторможенность, бледность, следы инъекций на венах, чрезмерно низкий или высокий пульс, сужение или расширение зрачков и т.д. В списке также значится «неадекватность поведения», которая сопровождается «нарушением общественных норм». Отметим, для того, чтобы дать направление на тест, нарколог должен выявить не менее трёх признаков употребления наркотиков.

Сейчас действует другая схема выявления наркозависимых: она включает в себя два этапа. Первый представляет собой предварительное химико-токсикологическое исследование, здесь речь идёт об экспресс-тестах, определяющих наличие в организме опиатов, каннабиноидов, кокаина, барбитурата и иных веществ; второй – лабораторное исследование: оно проводится, если экспресс-тест что-то выявил.

Есть ещё одно изменение: теперь в водительскую медсправку будут вносить сведения обо всех обследованиях врачей-специалистов. По словам главного внештатного психиатра-нарколога Минздрава Евгения Брюна, таким образом решили «усилить ответственность каждого специалиста и само значение выданной справки». Ожидается, что это позволит избежать фальсификации справок и случаев, когда кандидаты в водители покупают документ в частных компаниях, не проходя осмотр специалистов.

Согласно статистике, общее количество нетрезвых за рулём в России в последние годы продолжает снижаться. Однако число тех, кого поймали на вождении в состоянии наркотического опьянения, не падает и по-прежнему ежегодно держится на уровне порядка 21 тыс. – 22 тыс. случаев. Так, за первую половину 2021 года сотрудники ГИБДД поймали около 10 тыс. таких автомобилистов. На ДТП по вине водителей с наркотическими веществами в организме приходится около 6% от общего количества «пьяных» аварий в РФ.

документы Россия авто и общество законы

 

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