Несколько дней назад в Сети были опубликованы свежие фотографии нового купеобразного кроссовера Audi, благодаря которым у нас есть возможность составить первое представление о его внешнем виде.

Модель Q3 первого поколения дебютировала в 2011 году, став серийной версией концепта Audi Cross Coupé quattro concept, продемонстрированного в 2008 году на Шанхайском автосалоне. Купеобразная же версия с фирменной приставкой Sportback появилась только во втором поколении. Сейчас кроссовер проходит через смену генераций, и совсем недавно было представлено третье поколение Q3. Пока показали только вариант в обычном кузове, однако уже скоро к нему присоединится имиджевая модификация.

Рендер нового Audi Q3 Sportback 1 / 2 Новый Audi Q3 2 / 2

Судя по шпионским фотографиям, высота кроссовера может остаться неизменной (в предыдущем же поколении крыша была занижена на 30 мм). Как и полагается такому типу кузова, в задней части крыша будет сделана покатой, что повлечёт за собой установку оригинальных задних дверей и крыльев. Аналогично предыдущему поколению, купеобразный кроссовер лишится багажных рейлингов. В верхней части заднего окна будет установлен спойлер, а само окно сохранит дворник, в остальном же дизайн кормы идентичен обычному Q3.

Рендер нового Audi Q3 Sportback 1 / 2 Новый Audi Q3 2 / 2

Audi Q3 третьего поколения сделан на модернизированной платформе MQB, которую использовала вторая генерация. Моторная гамма обычного кроссовера включает в себя бензиновые двигатели TFSI объёмом 1,5 (150 л.с., 250 Нм) и 2,0 литра (265 л.с., 400 Нм). Есть также дизельный вариант 2.0 TDI (150 л.с., 360 Нм) и plug-in гибридная версия e-hybrid в составе бензинового двигателя 1.5 TFSI (177 л.с., 250 Нм) и электромотора (116 л.с., 330 Нм), вживлённого в 6-ступенчатый «робот» S tronic, максимальная совокупная отдача системы —272 л.с. и 400 Нм.

Audi Q3 Sportback предыдущего поколения 1 / 3 Audi Q3 Sportback предыдущего поколения 2 / 3 Audi Q3 Sportback предыдущего поколения 3 / 3

Напомним, недавно были опубликованы свежие фотографии прототипов нового флагманского кроссовера Audi Q9.