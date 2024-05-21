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Новый Bentley Continental GT: первые изображения

21.05.2024 212 0 0

На прошлой неделе были опубликованы первые официальные фотографии замаскированных прототипов нового британского купе, на основе которых мы решили представить, как будет выглядеть автомобиль.

Модель Continental GT ведёт свою историю с 2003 года, когда состоялась премьера купе первого поколения. Этот автомобиль также стал первым, разработанным с чистого листа после вхождения компании Bentley в состав концерна Volkswagen. Сегодня на конвейере уже третья генерация спорткара, который впервые показали летом 2017 года. И на днях британцы распространили первые тизеры нового поколения модели, каким оно будет?

Нынешний Bentley Continental GT
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Нынешний Bentley Continental GT
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Нынешний Bentley Continental GT
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По имеющимся фотографиям очевидно, что перед нами не полностью новое поколение, а модернизированный автомобиль нынешней генерации. Подобная ситуация была и со вторым поколением Continental GT, которое по сути является рестайлингом первого. Кузов останется практически неизменным, а основные отличия заключаются в деталях передней и задней частей. Так, автомобиль получил новые фары, сделанные в стилистике лимитированного спорткара Mulliner Batur, по совместительству являющегося самым мощным серийным Bentley в истории. Фара теперь только одна с каждой стороны, а не две, как на нынешней модели. Также обновится бампер и решётка, которая получит новую отделку (в неё также будет встроен круглый радар) при той же форме. Сбоку можно отметить разве что отсутствие декоративных элементов с воздуховодами в передних крыльях, а сзади наиболее заметным отличием станут фонари. Они станут более вытянутыми и более глубоко заходящими на крышку багажника, а также теперь они разделены на две части, в то время как на нынешнем спорткаре фонари выполнены единой деталью. Кроме того, обновлён дизайн заднего бампера и патрубков выхлопной системы.

Рендер нового Continental GT

Bentley Continental четвёртого поколения станет первой моделью компании, которая получит новую гибридную силовую установку: в основе системы находится битурбомотор V8 мощностью 550 л.с., работающий в паре с электродвигателем. Совокупная отдача составляет 782 л.с., а максимальный крутящий момент – 1000 Нм. Сообщается, что при движении только на электротяге купе сможет проехать на одной зарядке до 80 км (при расчёте по циклу WLTP). 

Рендер нового Continental GT

Между тем, компания Bentley готовит свой первый электромобиль с уникальным дизайном.

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