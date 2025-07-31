Новый бюджетный кроссовер Chevrolet Bolt будет не таким уж и новым: первые тизеры

«Первый» Chevrolet Bolt с приставкой EV дебютировал в 2016 году в формате компактвэна (его можно также назвать высоким хэтчбеком), в Европе он продавался как Opel Ampera-e. На момент выхода на рынок Chevrolet Bolt EV имел очень хорошее соотношение цены и запаса хода на одной зарядке, за что был обласкан прессой. После модернизации в 2019 году запас хода Chevrolet Bolt EV вырос с 383 до 417 км по циклу EPA.

Chevrolet Bolt EV первого поколения 1 / 3 Chevrolet Bolt EV первого поколения 2 / 3 Chevrolet Bolt EV первого поколения 3 / 3

В 2021 году Chevrolet Bolt EV пережил рестайлинг и обзавёлся соплатформенным родственником — кроссовером Bolt EUV с чуть более привлекательным кузовом и идентичной технической начинкой. В том же году GM вынуждена была провести массовый отзыв всех версий Bolt из-за дефектной батареи LG и риска её самовозгорания, производство и продажи Bolt были остановлены.

Chevrolet Bolt EUV первого поколения 1 / 3 Chevrolet Bolt EUV первого поколения 2 / 3 Chevrolet Bolt EUV первого поколения 3 / 3

В 2022 году GM возобновила выпуск Bolt EV и Bolt EUV на заводе Orion Assembly в штате Мичиган и в том же году семейство добилось лучших продаж в своей истории — в сумме в США было реализовано 62 045 шт. В декабре 2023 года производство Bolt EV и Bolt EUV было окончательно свёрнуто, но ещё летом того же года гендиректор GM Мэри Барра объявила, что история Bolt на этом не закончена — мол, ждите продолжения.

Новый Chevrolet Bolt

На этой неделе GM опубликовала первые тизеры Chevrolet Bolt 2027 модельного года, в них угадывается кузов ушедшего Bolt EUV, но с новой, более замысловатой светотехникой и новым оформлением вентиляционной решётки передка. Судя по всему, GM решила сэкономить на оснастке для производства нового Bolt, то есть будет использовать старые кузовные штампы, а вот версии с кузовом хэтчбек в новом поколении, видимо, не будет. В платформе электромобиля при этом возможны существенные изменения, но о них пока ничего не известно — на тизерах лишь засвечен зарядный разъём NACS, благодаря которому новый Bolt получит доступ к обширной зарядной сети Tesla Supercharger.

Новый Chevrolet Bolt

Производство нового Chevrolet Bolt начнётся до конца этого года, но не в штате Мичиган, а в штате Канзас на заводе Fairfax Assembly. В прошлом году этот завод «зачистили» от бензиновых моделей — седана Chevrolet Malibu и кроссовера Cadillac XT4, сейчас здесь идут монтаж и наладка оборудования для производства электромобилей.

Сколько будет стоить новый Chevrolet Bolt, пока можно только гадать — американские СМИ прочат начальную цену в районе 30 000 долларов, тогда как на излёте карьеры Bolt EV можно было купить со скидками за 26 500 долларов, Bolt EUV — за 27 800 долларов. ﻿Сейчас самым доступным электромобилей в портфолио GM является компактный кроссовер Chevrolet Equinox EV, он стоит в США от 34 995 долларов с учётом доставки.

