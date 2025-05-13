Новый Brabus XLP 800 Adventure: мощный пикап на портальных мостах снова в продаже

Германское тюнинг-ателье Brabus продолжает расширять линейку моделей на базе обновлённого Mercedes-AMG G 63: для заказа вновь доступен пикап XLP 800 Adventure с двухрядной кабиной, вот только стоит он заметно дороже предшественника.

Brabus XLP 800 Adventure в дорестайлнговом кузове дебютировал в 2020 году и открыл целое новое семейство внедорожников на портальных мостах от легендарного тюнера — прежде продуктов столь высокой технической сложности у Brabus не было. Инженеры Brabus сами разработали для своих конверсий на базе «гелика» шасси с колёсными редукторами и должным образом его на строили, апофеозом творчества в этом жанре стало багги Brabus 900 Crawler.

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В прошлом году Mercedes-Benz G-класса пережил очередной рестайлинг, после чего ателье Brabus принялось заново формировать семейство моделей на его основе: на прошлой неделе дебютировал 5-дверный внедорожник Brabus XL 800 на портальных мостах, а сегодня представлен родственный пикап Brabus XLP 800 Adventure второго поколения с удлинённой на 50 мм колёсной базой и усиленной рамой. Новое шасси обеспечило пикапу 470 мм дорожного просвета, глубина преодолеваемого брода достигает 916 мм.

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Техническая концепция Brabus XLP 800 Adventure образца 2020 года в новом пикапе полностью сохранена, но переработан наружный углепластиковый обвес Brabus Carbon Widestar: у новой версии, в частности, более пухлые колёсные арки, но при этом более элегантный капот с развитым воздухозаборником. В передний бампер интегрирована лебёдка с тяговым усилием 4,5 т. На крыше установлен экспедиционный багажник с интегрированной в него двухъярусной светодиодной «люстрой». Пороги снабжены выдвижными подножками с электроприводом. Пол грузовой площадки отделан тиковым деревом, как у дорогих яхт. Кованые колёса Brabus Monoblock HD обуты во вседорожные покрышки Pirelli Scorpion ATR 116H размерности 325/55 R 22.

Под капотом установлен форсированный до 800 л.с. и 1000 Нм бензиновый V8 с рабочим объёмом 4,0 л и новыми турбокомпрессорами, выдающими до 1,6 бар избыточного давления. Новая система выхлопа из нержавеющей стали гарантирует драматичный рокот при разгонах, но может по желанию водителя работать и в тихом режиме. Торчащие по бокам перед задними колёсами выхлопные патрубки получили углепластиковые кожухи и светодиодную подсветку. До 100 км/ч новый Brabus XLP 800 Adventure разгоняется за прежние 4,8 с, максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч.

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Салон Brabus XLP 800 Adventure обшит перфорированной кожей и замшей, потолок имеет центральную вставку с орнаментом из цифр 77, указывающих на год основания компании Brabus — 1977-й. Передняя панель, центральный тоннель и дверные карты щедро декорированы лакированным углепластиком. Этим же материалом покрыты педали, но есть у них и резиновые вставки для уверенного контакта с ногами водителя. Пассажиры второго ряда получили собственный потолочный щиток приборов со спидометром и диаграммой ускорений. Задние двери с уникальными петлями могут открываться на угол до 90 градусов.

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Показанный на фотографиях экземпляр Brabus XLP 800 Adventure чёрного цвета с небесно-голубым салоном стоит 893 532 евро, тогда как за аналогичным пикап образца 2020 германское тюнинг-ателье просило от 575 630 евро. С учётом особых пожеланий заказчика по части инженерного тюнинга и отделки цена пикапа вполне может достичь и миллиона евро.