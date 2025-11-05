Новый Chery Tiggo 8 доступен к заказу: два варианта внешности и салона, но мотор пока один

Новинки ×
Компания Chery полностью рассекретила кроссовер Tiggo 8 следующей генерации. Модель представлена с двумя вариантами дизайна. На данный момент паркетник предложен с безальтернативным турбомотором 1.6 и роботом.

Новый кроссовер Chery Tiggo 8 анонсировали в конце сентября. Теперь же в Китае раскрыли все характеристики, опубликовали предварительный прайс-лист и открыли прием заказов. Такой паркетник сама компания позиционирует в качестве модели уже пятой генерации. На деле же это лишь второе поколение.

Прежние «восьмерки», которые сегодня можно купить в Китае. Сверху – Chery Tiggo 8 Excellence Edition и Tiggo 8 Pro, внизу – Tiggo 8 Plus и Tiggo 8L

Напомним, самый первый Tiggo 8 дебютировал в 2018 году. С тех пор паркетник оброс многочисленными модификациями, которые отличаются между собой дизайном и оснащением. Причем предыдущие «восьмерки» на родине по-прежнему в строю. Так, помимо самого свежего SUV в Поднебесной сегодня можно купить Tiggo 8 Excellence Edition, Tiggo 8 Pro и Tiggo 8 Plus– это как раз разновидности одной и той же машины. Кроме того, китайцам предложен Tiggo 8L, который в других странах, включая Россию, известен под именем Tiggo 9. Ну а «пятый» Tiggo 8 на внешних рынках появится как Lepas L8 (марка Lepas была создана Chery в этом году специально для экспорта).

Chery Tiggo 8 Leopard Edition и Chery Tiggo 8 Tiger Edition

У новой «восьмерки» для КНР два варианта дизайна. Одну из модификаций назвали Leopard Edition, внешне она почти полностью идентична зарубежному Lepas L8. Такой кроссовер Chery Tiggo 8 имеет двухъярусную головную оптику, а на его радиаторной решетке красуется множество хромированных «иксов». Другая версия – это Tiger Edition, и у экспортного Lepas такого оформления экстерьера пока нет. Особенности Chery Tiggo 8 Tiger Edition – традиционные фары и восьмиугольная решетка с узором из блестящих «ромбов», плюс на заднем бампере расположены накладки, имитирующие патрубки выпускной системы.

Chery Tiggo 8 Leopard Edition короче и ниже Tiggo 8 Tiger Edition: 4725 и 1705 мм против 4749 и 1710 мм. Ширина и колесная база у двух модификаций одинаковые – 1880 и 2825 мм. Для новой «восьмерки» предусмотрены 18- или 19-дюймовые диски.

Оба паркетника имеют исключительно пятиместный салон, и он у них тоже оформлен по-разному. Новый Chery Tiggo 8 Leopard Edition внутри повторил глобальный Lepas L8, тут установлен вертикальный планшет мультимедийной системы диагональю 13,2 дюйма. Chery Tiggo 8 Tiger Edition получил тачскрин привычного формата, вдобавок тот крупнее – 15,6 дюйма. Еще у каждой версии своя компоновка центрального тоннеля. А вот объем багажника совпадает – от 546 до 1453 литров.

Не считая экрана мультимедиа, в остальном список оборудования одинаковый. Оба паркетника предложены в четырех комплектациях. В базе есть передние и задние датчики парктроника, кожаная обивка, виртуальная приборка на 10,25 дюйма, упомянутые планшеты, камеры кругового обзора и обычный круиз-контроль. Дорогие версии – это панорамный люк, подогрев, вентиляция и массажер передних кресел, откидной столик для задних седоков (встроен в спинку пассажирского переднего сиденья), беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт, адаптивный «круиз», системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Двигатель один на двоих. Chery Tiggo 8 Leopard Edition и Chery Tiggo 8 Tiger Edition доступны с бензиновой турбочетверкой 1.6 TGDI мощностью 200 л.с. (310 Нм), которая работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод только передний. Позже гамму вполне могут расширить.

Chery Tiggo 8 Tiger Edition

Прайс-лист един для обеих модификаций. За кроссовер Chery Tiggo 8 нового поколения сейчас просят 105 900 – 135 900 юаней, что эквивалентно примерно 1,2 млн – 1,5 млн рублей по текущему курсу. Раз цены пока предварительные, то после запуска «живых» продаж, намеченного на 10 ноября, модель наверняка окажется чуть дешевле.

Вероятно, впоследствии кроссовер доберется и до России. Причем у нас такой паркетник может превратиться в модель Tenet.

кроссовер Китай авторынок новинки Chery Chery Tiggo 8

 

