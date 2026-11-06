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Новый эффектный кроссовер Honda Avancier: первые кадры и дата премьеры

06.11.2026 2161 0 0
Новый эффектный кроссовер Honda Avancier: первые кадры и дата премьеры

Компания Honda анонсировала новый гибридный паркетник. Пока модель заявлена для стран с левосторонним движением. По предварительным данным, производство наладят в Таиланде.

Модель под именем Avancier в гамме Honda появилась еще в 1999 году, то был универсал для японского рынка, построенный на базе Accord шестого поколения. Выпуск «сарая» на родине марки свернули в 2003-м. А в 2016-м возрожденное название Avancier получил купеобразный паркетник для Китая, его до сих пор производит локально совместное предприятие GAC Honda. Так вот теперь анонсирован еще один кроссовер Honda Avancier, и вовсе не в Поднебесной. Видеотизер этого SUV одновременно опубликовали подразделения компании в Таиланде, Японии, Австралии и Новой Зеландии. Стало быть, новый Avancier пока адресован странам с левосторонним движением.

Универсал Honda Avancier из 1999 года
Универсал Honda Avancier из 1999 года
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Актуальный кроссовер Honda Avancier для Китая
Актуальный кроссовер Honda Avancier для Китая
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По предварительной информации, производство свежего паркетника наладят в Таиланде. И именно там состоится мировая премьера, ее проведут 1 декабря. Также считается, что Honda Avancier станет первой глобальной серийной моделью марки с новым дизайном, на который Хонда намекнула концептом, показанным весной.

Новый кроссовер Honda Avancier
Новый кроссовер Honda Avancier
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Новый кроссовер Honda Avancier
Новый кроссовер Honda Avancier
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Новый кроссовер Honda Avancier
Новый кроссовер Honda Avancier
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Главные фишки нового фирменного стиля – обилие прямых линий на кузове и двухъярусная головная оптика. Задние фонари кроссовера тоже сделали в виде полосок – это вертикальные секции, объединенные между собой узкой плашкой. Кроме того, Avancier получил выдвижные ручки дверей. К слову, замаскированные тестовые образцы уже попадались фотошпионам. И судя по их снимкам, это будет крупный кроссовер. Зарубежные СМИ также пишут, что у него трехрядный салон, и что в модельной линейке марки он окажется на ступеньку выше CR-V.

Новый кроссовер Honda Avancier
Новый кроссовер Honda Avancier
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Новый кроссовер Honda Avancier
Новый кроссовер Honda Avancier
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Новый кроссовер Honda Avancier
Новый кроссовер Honda Avancier
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Honda Avancier точно предложат с гибридной силовой установкой, и это система нового поколения под названием Honda Hybrid. Но официальных подробностей о начинке пока нет. Предполагается, что установка будет включать бензиновый мотор 2.0. Вероятно, для модели предусмотрен полный привод.

Новый кроссовер Honda Avancier

Больше данных о новом кроссовере Honda Avancier могут раскрыть еще перед публичной презентацией, то есть в ближайшие дни.

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