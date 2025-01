Новый флагманский Morgan показался на первых фотографиях перед скорой премьерой

В октябре прошлого года Morgan Motor Company объявила о скором завершении производства родстера Plus Six, довольного молодого по меркам этой берегущей традиции британской компании. Премьера Morgan Plus Six состоялась в 2019 году на Женевском автосалоне, он стал первым носителем алюминиевой платформы CX-Generation. В 2020 году дебютировал построенный на этой же платформе современный Morgan Plus Four. Разница между Plus Six и Plus Four, в сущности, сводится к двигателями, которые поставляет BMW, — у Plus Six шесть цилиндров, у Plus Four четыре.

Morgan Plus Six в прощальной версии Pinnacle

Morgan Plus Six «убило» то обстоятельство, что он очень похож на более дешёвый Morgan Plus Four и неважно продавался, так что теперь компания готовит более дифференцированный от «четвёрки» флагманский спорткар, имя которого пока раскрывается, то есть, это будет не новый Plus Six. Сейчас новый флагман в закамуфлированном виде проходит финальные испытания, премьера состоится ближайшей весной.

Новый флагманский спорткар Morgan

В пресс-релизе отмечено, на фотографиях показан не окончательный вариант дизайна нового флагмана, тем не менее уже ясно, что в плане стиля это будет эволюция, а не революция. Формами крыльев и кормы новый флагман напоминает представленный в прошлом году родстер Morgan Midsummer — это Morgan Plus Six с уникальным кузовом от ателье Pininfarina, выпущенный тиражом 50 экземпляров.

Morgan Midsummer 1 / 4 Morgan Midsummer 2 / 4 Morgan Midsummer 3 / 4 Morgan Midsummer 4 / 4

Также сообщается, что в основу нового флагмана Morgan ляжет платформа CVX, представляющая собой дальнейшее развитие платформы CX-Generation: конструкция будет более лёгкой и жёсткой. Останутся ли в ней деревянные элементы, пока неизвестно. Рядный 6-цилиндровый бензиновый двигатель BMW тоже будет усовершенствован по сравнению с тем, что ставился на Morgan Plus Six, то есть можно ожидать увеличения мощности. На Morgan Plus Six 3,0-литровая «турбошестёрка» BMW B58 выдаёт максимальные 340 л.с. и 500 Нм, она состыкован с 8-ступенчатой АКП ZF, которая передаёт всю мощность на задние колёса.

Управляемость у нового флагмана будет более азартной, чем у уходящего Plus Six, а вот цена, надо полагать, вырастет. Morgan Plus Six в прощальной версии Pinnacle стоит от 96 995 фунтов стерлингов, включая налоги, а новый спорткар вряд ли будет стоить менее ста тысяч фунтов стерлингов.