Dongfeng DF6 – от 2 950 000 рублей

Россия открыла для себя пикапы, когда оказалось, что эти легкие полноприводные грузовички являются неплохой заменой традиционным внедорожникам, а стоят существенно меньше. Вот и Dongfeng DF6 оказался самым дешевым вариантом рамного автомобиля с полным внедорожным арсеналом и автоматической трансмиссией. По сути, это ближайший родственник Nissan Navara, который и собирают на том же конвейере в Китае, что и Ниссаны, и качество контролируют точно так же. Под капотом – 2,3-литровый турбодизель Renault М9Т-60А мощностью 163 л.с., готовый выдать 380 Нм крутящего момента уже при 1800 об/мин. В паре с ним работает 8-ступенчатая гидромеханика ZF 8HP50. Полный привод типа «парт-тайм» обеспечивает двухступенчатая раздаточная коробка Borg Warner с понижающей передачей 2,48:1. Передняя подвеска – независимая, пружинная, на сдвоенных поперечных рычагах, задняя – зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах. Добавьте к этому 220 мм дорожного просвета и задний дифференциал повышенного трения, и вы получите вполне пристойное транспортное средство не только для поездок по городу, но и для выездов на охоту или рыбалку.

Из трех предлагаемых к продаже комплектаций нас интересует только топовая Luxury, поскольку лишь такие машины оснащаются автоматической трансмиссией. Стоят эти пикапы 2,95 миллиона рублей – они единственные в нашем обзоре с каталожной ценой меньше трех миллионов. Тем не менее их оснащение вполне соответствует цене: электроприводы боковых зеркал, стеклоподъемников и водительского сиденья, отделка сидений перфорированной экокожей, климат-контроль (правда, однозонный) и медиасистема с 9-дюймовым сенсорным экраном. В общем, водитель такого пикапа вполне может припарковаться рядом с каким-нибудь Mitsubishi L200 или Toyota Hilux и обсудить с их владельцами достоинства и недостатки своих железных коней, не впадая в грех самоуничижения.

BAIC BJ40 – от 3 365 000 рублей

Рамный внедорожник BAIC BJ40 был представлен в России весной 2023 года, и тогда же было объявлено о партнерстве марки и калининградского завода «Автотор». В августе завод отгрузил первые внедорожники, собранные методом крупноузловой сборки, а в декабре BJ40 побывал у нас на тест-драйве.

С той поры в линейке модели произошли некоторые изменения. В пару к прежде безальтернативному двухлитровому турбомотору HY4C20B мощностью 218 л.с. добавился 162-сильный турбодизель 4F20TC13 такого же объема. Две комплектации из трех возможных, дизельная Exclusive и топовая бензиновая Champion, дополнили свой внедорожный арсенал жесткими принудительными блокировками и переднего, и заднего мостов, догнав по оснащенности своего главного конкурента – Tank 300. Но самое главное, что за два года цены на автомобили Tank существенно подросли, и теперь стартуют с отметки 4,5 миллиона рублей за базовую комплектацию Adventure, в то время как цены на BAIC BJ40, наоборот, снизились по сравнению с 2023 годом.

Комплектация Flagship, которая в декабре 2023 года была единственной доступной и стоила 4,35 миллиона рублей, теперь продаётся за 3,37 миллиона. Каталожная цена комплектации Exclusive с дизельным двигателем составляет 3,41 миллиона, а топовой Champion – 3,5 миллиона.

Делая выбор между этими тремя комплектациями, стоит учесть, что Flagship и Champion разгоняются до сотни за 10,85 секунды (хотя для внедорожника этот показатель нельзя назвать главным), но расходуют в смешанном цикле 10,4, а реально – и существенно больше литров бензина на каждые 100 километров. Дизелю же на разгон до сотни нужно аж 14,48 секунды, но и потребляет он 8,4 л/100 км. Кроме того, дизель может оказаться предпочтительней в ряде ситуаций на бездорожье за счет более высокой тяги на низах. Что же касается опций комфорта, то различия между этими тремя комплектациями можно назвать минимальными и не имеющими принципиального характера. В целом, неплохой выбор для автомобилиста, которого можно назвать немного экстремалом, немного авантюристом, немного поклонником активного отдыха на природе. И ещё это человек, который при выборе между стилем и комфортом выбирает стиль. Ну и, естественно, у него водятся денежки.

JAC T9 – от 3 599 000 рублей

В свое время в США решили, что если уж пикапы набрали такую популярность, то этот класс вполне заслуживает того, чтобы появились роскошные версии изначально утилитарных автомобилей. Затем эту идею подхватили европейские автопроизводители, а за ними и китайские. Именно так в 2020 году в линейке пикапов JAC появился Hunter, который в 2023 был обновлен и стал еще комфортнее. Как раз в таком виде автомобиль и появился на российском рынке. Правда, при этом он сменил имя Hunter, которое уже было занято, на скромный индекс T9, однако и по цене, и по оснащенности JAC T9 можно смело назвать флагманом российской модельной линейки этой марки.

Выглядит пикап и солидно, и брутально, а по уровню комфорта он не уступает легковым автомобилям: кожаный салон, информационно-развлекательная система с 10,4-дюймовым сенсорным экраном с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, климат-контроль, система кругового обзора, бесключевой доступ, датчик дождя и многое другое.

Под капотом – двухлитровый бензиновый турбомотор N20T мощностью 224 л.с., который может выдавать 390 Нм крутящего момента в диапазоне от 1900 до 3000 оборотов. В паре с ним работает 8-ступенчатый классический автомат, а полный привод с подключаемой передней осью обеспечивает двухступенчатая раздаточная коробка с передаточным отношением понижающей передачи 2.48:1. В критических положениях поможет принудительная блокировка дифференциала заднего моста. Независимая пружинная передняя подвеска на сдвоенных поперечных рычагах должна обеспечить достаточный комфорт, но грузовичок остается грузовичком, так что неразрезной задний мост подвешен на продольных полуэллиптических рессорах, а грузовая платформа может принять до 1055 кг.

Пикап продается в единственной комплектации Explore, каталожная цена которой составляет 3,6 миллиона рублей, но система скидок позволяет уменьшить ее на сто тысяч.

GWM Poer – от 3 699 000 рублей

В первую очередь этот пикап ориентирован на утилитарное использование, хотя в его линейке есть достаточно богато оснащенные комплектации. На это намекает безальтернативный турбодизель GW4D20M мощностью 150 л.с. Скажете, маловато будет? Действительно, GWM Poer – совсем не дорожная ракета, до сотни он разгоняется примерно за 16 секунд. Зато дизель выдает 400 Нм крутящего момента уже при 1500 об/мин и способен тащить грузовичок, в кузов которого загружена почти тонна (по паспорту – 975 кг) груза со скоростью до 150 км/ч. Да и на бездорожье такая тяга будет не лишней. В остальном Poer представляет собой набор классических решений: передняя подвеска – независимая, торсионная, задняя – зависимая, на полуэллиптических рессорах, полный привод – подключаемый, с понижающей передачей.

Из трех доступных комплектаций нас интересуют две, Comfort и Premium, для которых предусмотрены классические 8-ступенчатые автоматы. Comfort попроще – здесь не предусмотрен обогрев руля, сиденья обиты тканью и регулируются только вручную, за климат отвечает кондиционер с ручным же управлением, а задний мост не имеет принудительной блокировки дифференциала. Стоят такие пикапы 3,7 миллиона рублей. Каталожная цена комплектации Premium составляет 3,85 миллиона, но за эти деньги клиент получает не только хромированную решетку радиатора, но и обогрев руля, и кожаный салон, и климат-контроль, и блокировку заднего моста.

Что же касается базовых опций, то их набор для всех комплектаций GWM Poer не различается и выглядит достаточно солидно. В него входят и электростеклоподъемники во всех дверях, и бесключевой доступ, и полностью диодная светотехника, и 9-дюймовый сенсорный дисплей мультимедийной системы с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, и многое другое. Стоит также упомянуть, что уже объявлено о том, что модельную линейку пополнит версия с бензиновым двигателем, но пока что в прайс-листе на официальном сайте такие пикапы не появились.

Changan Hunter Plus – от 3 739 900

Пикап Hunter Plus появился в модельной линейке Changan буквально только что, но мы познакомились с ним еще в 2023 году. Тогда нас удивила та легкость, с которой в компании отнеслись к дублированию названия модели: уже существуют какие-то Хантеры? Ну и ладно, добавим к названию Plus и не будем обращать на это внимания. Как и JAC T9, Hunter Plus можно отнести к категории «бизнес-пикапов», и этому соответствует как оснащение модели, так и ее цена.

Под капотом пикапа – двухлитровая рядная «турбочетверка» JL486ZQ5 мощностью 226 л.с. и с крутящим моментом 390 Нм. Ее дополняют 8-ступенчатый автомат ZF и система полного привода Borg Warner с межосевой муфтой и понижающей передачей. Конструкция независимой передней подвески со стойками Макферсон более характерна для легковых автомобилей, а неразрезной задний мост подвешен на пружинах и продольных рычагах, с тягой Панара и стабилизатором поперечной устойчивости. Соответственно, и грузоподъемность у этого пикапа очень скромная: всего 495 кг. Но ведь такие автомобили и покупают совсем не для того, чтобы регулярно возить что-то очень тяжелое, а для перевозки добытого на охоте кабана этого вполне достаточно. Зато пикап может разгоняться не до 150, а до 190 км/ч.

Изначально предполагалось, что пикап будет предложен в двух комплектациях, Comfort и Luxe, которые отличаются только наличием электрорегулировки сидения переднего пассажира, но на сегодня доступна только комплектация Luxe с каталожной ценой 3,74 миллиона рублей. Ну а список входящих в эту комплектацию опций обширен, как зона хвойной тайги. Здесь есть буквально все: кожа, рояльный лак, хромированные элементы, 12,3-дюймовый экран мультимедийной системы и 7,5-дюймовый – приборной панели. Проще сказать, чего в списке нет. Например, в нем отсутствует адаптивный круиз-контроль.

Oting Paladin – от 3 799 000 рублей

Этот по американским меркам среднеразмерный внедорожник мог бы появиться в России под названием Dongfeng Paladin – он построен на шасси пикапа Dongfeng DF6. Более того, в Китае он продается именно как Dongfeng Paladin. Однако ввозом и дистрибуцией этой модели занялась компания Sinotech, которая специально для этого зарегистрировала марку Oting. Как правило, внедорожники, построенные на базе пикапов, стоят несколько дешевле, чем аналогичные модели, сконструированные с чистого листа, именно благодаря унификации шасси, части кузовных панелей и силового агрегата. Однако при этом они уступают «чистокровным» внедорожникам в плане комфорта.

В движение Oting Paladin приводит безальтернативный двухлитровый бензиновый турбомотор с непосредственным впрыском Mitsubishi 4К31TD мощностью 228 л.с., способный выдавать 360 Нм крутящего момента в диапазоне 1300-4000 об/мин. В паре с ним работает 8-ступенчатый автомат. Подвеску можно назвать типичной для автомобилей такого класса: передняя подвеска – независимая на сдвоенных А-образных рычагах, задняя – зависимая на продольных рычагах с тягой Панара. В качестве упругих элементов и спереди, и сзади использованы пружины.

Увы, даже частичная унификация с пикапом не позволила серьезно снизить цену: в заданные нами границы укладывается только базовая комплектация Delux, которая может иметь исключительно задний привод. Кроме того, она и оснащена попроще – тачскрин медиасистемы имеет диагональ 10, а не 12 дюймов, сиденья первого ряда регулируются только механически, нет электропривода двери багажника, сервопривода складывания боковых зеркал, системы кругового видеообзора и обогрева заднего дивана. Но старшие комплектации, у которых все это есть, стоят дороже четырех миллионов. Все это, а также неразвитая дилерская сеть, мешает массовым продажам модели. Что, впрочем, совершенно не помешало Паладину стать победителем премии «Внедорожник года 2024» в номинациях «Лучший внедорожник для России» и «Лучший среднеразмерный внедорожник».

Haval H5 – от 3 899 000 рублей

Haval H5 – еще один новичок на нашем рынке и еще один полноразмерный внедорожник, построенный на базе пикапа. Автомобиль существенно крупнее и вместительней успевшего завоевать популярность H9. Его габариты – 5190×1905×1835 мм, колесная база – 3140 мм против 4950×1976×1930 и 2850 мм у Н9. Однако стоит он несколько дешевле. Как и H9, H5 может оснащаться как бензиновым, так и дизельным двигателем и предлагается в двух комплектациях – Elite и Premium.

Бензиновый двигатель – точно такой же GW4C20B, что и на H9, только дефорсированный с 218 до 200 л.с., но сохранивший свой максимальный крутящий момент в 380 Нм при 1800-3600 оборотах в минуту. А вот дизель – другой, двухлитровый GW4D20M мощностью 150 л.с. Таким же оснащается пикап Poer. В трансмиссии – 8-ступенчатый автомат и двухступенчатая раздаточная коробка с жестко подключаемым передним мостом.

По сравнению с пикапом подвеска была серьезно модифицирована. Передняя осталась независимой, на сдвоенных поперечных рычагах, но в качестве упругих элементов использованы пружины. Задняя подвеска – зависимая, но балка моста теперь подвешена на продольных рычагах с тягой Панара, а полуэллиптические рессоры заменили пружины. Все это должно обеспечить более «цивилизованное» поведение на дороге.

В рамки заданного нами ценового диапазона безоговорочно вписывается только комплектация Elite с бензиновым двигателем, каталожная цена которой составляет 3,9 миллиона рублей. Цена дизельной версии несколько выше – 4,05 миллиона, но если суметь воспользоваться скидками, то можно сбросить цену до 3,8. Конечно, комплектация Elite не включает в себя многие модные опции вроде набора электронных ассистентов, адаптивного круиз-контроля и панорамной крыши, но в целом оснащенность не вызывает нареканий. В список опций входят обогрев руля и всех сидений, климат-контроль, мультимедийное устройство с 12,3-дюймовым тачскрином и интерфейсом Android Auto и Apple Carplay, и многое другое. Ну и, конечно же, нельзя не отметить огромный багажник объемом 1240 л в пятиместной конфигурации.