Еще недавно, увидев в потоке знакомый классический силуэт, можно было смело констатировать, что впереди – Jeep Wrangler, а за рулем у него – немного экстремал, немного авантюрист, немного поклонник активного отдыха на природе, и в любом случае – человек, при выборе между стилем и комфортом выбирающий стиль. Но теперь все стало несколько сложнее – ведь в России появился внедорожник BAIC BJ40.

О грядущем пришествии «Пекинского джипа» (ведь аббревиатура BJ как раз и означает Beijing Jeep, «Пекинский джип») мы рассказали еще весной этого года. Тогда мы представляли этот автомобиль как BAIC BJ40 Plus. Однако при пересечении границ Российской Федерации добавка Plus как-то незаметно отвалилась. Дело в том, что наличие этой добавки отличало пятидверные версии с длинной базой от трехдверных «коротышей», а в России обосновались только длиннобазные версии. Представляя BJ40, мы весьма подробно рассказали о генезисе этого автомобиля и о том, почему его не стоит считать китайской копией Wrangler. Тем не менее кое-что хочется напомнить, а кое-что и дополнить.

Путь на гражданку

Итак, в течение долгих лет основным командирским внедорожником Народно-Освободительной Армии Китая был BAW BJ212, причем этот автомобиль, чем-то похожий на некий гибрид УАЗ-469, Nissan Patrol (Safari) второго поколения (60-й серии) и Toyota Land Cruiser BJ и ведущий свою родословную от ГАЗ-69, остается в строю и по сей день. Однако в 1999 году был объявлен конкурс на разработку внедорожника для его замены. В 2002 году завод BAW представил внедорожник, построенный на шасси Jeep Cherokee, выпуск которых был налажен на совместном предприятии Beijing Auto Industry Corporation (BAIC) и American Motors Corporation (AMC). Внедорожнику дали имя BJ2022 Yongshi («Храбрый воин»), и его облицовка радиатора как раз и получила 5 квадратных прорезей вместо семи «джиповских». Армия сразу заказала 2100 таких машин, ну а в 2015 году, когда армейские аппетиты были насыщены, появилась и гражданская версия этой модели. Одновременно она послужила базой для еще одного немаленького внедорожника, BJ80, который внешне представлял собой практически точную копию Mercedes-Benz G-klasse в кузове W463, причем эта модель была разработана совместно с СП Beijing Benz Automotive Co. Но все это были автомобили с зависимой передней подвеской, а рынок требовал модели с более цивильным поведением на дороге, так что все в том же 2015 году на автосалоне в Шанхае засветился трехдверный BJ40, построенный на укороченном шасси BJ 80 c заменой зависимой передней подвески на независимую торсионную, которую позаимствовали у Mitsubishi Pajero II, и стилистически оформленный под Jeep Wrangler. Вскоре появилась и пятидверная версия, а в 2019 году торсионы заменили на пружины. И вот уже такой автомобиль, к крупноузловой сборке которого приступил завод «Автотор», и оказался у нас на тесте.

Похож и не похож

Если говорить о внешности, то общее сходство BJ40 c Wrangler буквально бросается в глаза. На это работают и общие пропорции, и съемные пластиковые панели верхней части кузова, и очертания расширителей колесных арок. При этом BJ40 существенно меньше пятидверных версий Wrangler и по длине кузова, и по колесной базе (4700 и 2745 мм против 4882 и 3008 мм), но крупнее трехдверных «американцев» (4334 и 2459 мм), несколько шире (1925 против 1894 мм) и выше (1924 против 1839 мм).

Если говорить о дизайне, то в принципе оформление передней части BJ40 мне кажется даже более интересным. Одни фары головного света со сложной внутренней архитектурой и светящимися объемными ободками, окружающими прожекторные источники света, чего стоят! Тут, пожалуй, различий больше, чем сходства: китайские дизайнеры отказались от бамперов в виде характерных «лавочек», выступающих перед облицовкой радиатора и за задней дверью. Бамперы у BJ40 вполне традиционные, с хромированными накладками, а мощные буксирные крюки, окрашенные в красный цвет, утоплены в глубокие ниши.

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Наличие этих крюков прямо намекает на серьезные внедорожные амбиции модели («чем круче джип, тем дальше бежать за трактором»), но… Я представил себе, чем закончится попытка закрепить буксирный трос при помощи шакла (мы ведь правильно все будем делать, обязательно используем шакл). Боюсь, хромированная окантовка ниш с крюками после соприкосновения со стальными такелажными элементами будет выглядеть не лучшим образом.

У Wrangler капот запирается внешними замками-«лягушками», у BJ40 капот открывается обычным образом: при помощи рычажка в кабине. А еще у Wrangler JL – классические дверные ручки под естественный хват, а создатели BJ40 позаимствовали конструкцию ручек у Jeep поколения TJ, но зачем-то повернули их на 90 градусов. В общем, чтобы открыть дверь «пекинского джипа», нужно вывернуть руку ладонью вверх, изображая Кису Воробьянинова, произносящего сакраментальное «Месье, же не манж па сис жур». Прямо скажем, не слишком удобно.

Сходных внешних элементов тоже хватает. Например, наружные петли, на которые навешены двери; болты, вывинтив которые, можно откинуть вперед ветровое стекло; резиновые упоры на капоте, на которое это стекло опустится; двухстворчатая задняя дверь в виде откидывающейся в сторону «калитки» (с навешенным на нее запасным колесом) и поднимающегося вверх заднего стекла, а также массивные «грузовые» зеркала заднего вида.

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А вот и главный конкурент

Но на нашем рынке есть еще один автомобиль, сходный по пропорциям, общим очертаниям, да и по предназначению – Tank 300. Его габариты составляют 4760 x 1930 x 1903 мм, то есть его длина больше на 60 мм, ширина – на 5 мм, а высота меньше на 21 мм, при большей на 5 мм колесной базе.

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Естественно, эти различия никак нельзя назвать радикальными. У Tank 300, конечно, нет никаких съемных панелей, кузов – цельнометаллический, стекло вперед не опрокидывается, а задняя дверь с навешенным запасным колесом откидывается в сторону целиком. Харизмы у него, пожалуй, поменьше (хотя брутальности вполне хватает), но вопрос доступа в багажник продуман гораздо лучше. И у Wrangler, и у BJ40 есть капроновые ленты-ограничители, не позволяющие навешенной на наружные петли «калитке» с размаху садануть по борту. Но, открыв эту «калитку», нужно следить в оба глаза: если автомобиль будет стоять с креном на левый борт, то дверь будет стремиться прихлопнуть любого человека, копающегося в багажнике. Jeep вообще не предлагает никаких средств борьбы с этим явлением, в распоряжении владельца BJ40 есть специальный резиновый клин, закрепленный при помощи эластичной ленты на правой стенке багажника, а вот задняя дверь Tank 300 снабжена мощным телескопическим упором-ограничителем.

Что же касается объема багажника, то тут все неоднозначно. Данные о его объеме для этих двух автомобилей оказались настолько противоречивыми, что я даже не буду комментировать цифры, которые публикуют в таблицах. Зрительно кажется, объем багажника Tank 300 несколько больше, чем в случае BJ40, а по цифрам получается, что либо больше почти в два раза, либо меньше. Но на самом деле это не так уж важно. Важно, что трансформация салона в Tank 300 организована более рациональным образом: здесь сначала откидывается подушка заднего дивана, а потом складываются спинки, образуя ровную грузовую площадку. В BJ40 сначала складываются спинки, а потом все вместе откидывается вперед. Мало того, что пространство, доступное для размещения груза, оказывается более коротким, так при этом еще и образуется своеобразная «яма», причем не совсем пустая: в ней прячется винтовой домкрат. Кстати, разблокировка замков, удерживающих подушки задних сидений, организована «по-джиповски», по системе «потяни за петельку – сидушка и откинется».

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О двух способах входа

Ну а теперь давайте заглянем в салон. Итак, выворачиваем руку в позицию Кисы Воробьянинова, открываем дверь (чтобы она совсем уж нараспашку не хлестнула и не стукнула по переднему крылу, раскрытие дверей ограничивают ремни-фиксаторы, и это правильно – петли-то наружные). А дальше у нас есть выбор: задрать повыше правую ногу, забросить седалище в кресло (ну примерно так же, как мы садимся в кроссоверы, но на большую высоту) или сначала поставить левую ногу на подножку, вознестись, так сказать, над уровнем крыши, ну и потом втянуть туловище внутрь. У обоих способов есть недостатки. В первом случае внутренняя поверхность вашей левой штанины неминуемо войдет в интимный контакт с грязной подножкой, а во втором вам очень захочется подтянуться рукой. Но ручка на передней стойке в этом вопросе – слабый помощник, поскольку низковато расположена, а ременные ручки, закрепленные к каркасу безопасности, есть только у пассажиров.

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Но раз уж вы забрались на водительское сиденье, то «все стало вокруг голубым и зеленым», в смысле – очень хорошо. Эргономику рабочего места водителя BAIC BJ40 я бы назвал почти идеальной (при том, конечно же, условии, что вам нравится «командирская» посадка). И диапазона регулировок рулевой колонки и кресла хватает с запасом, и регулировка поясничного подпора в наличии, и длина подушки вполне достаточная, что для китайских автомобилей большая редкость. Но выяснилась и некая проблема: доступное водителю пространство оказалось достаточно узким в поперечном направлении. В итоге ты привычным движением и с привычным усилием захлопываешь дверь левой рукой, и она вроде бы как нормально закрывается. Но это только кажется: на самом деле дверь упирается в плечо, и BJ40 не только выражает свое недовольство звуковым сигналом и индикацией на панели приборов – он просто отказывается трогаться с места. И такая ситуация повторяется из раза в раз, как только ты забываешь, что в данном случае нужно хлопать дверью со всей дури.

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И у тесноты есть достоинства

В том, что ты сидишь практически прижатым к двери, есть и положительные, и отрицательные стороны. С одной стороны, при езде по бездорожью тебе очень легко высунуть голову в окно и посмотреть, что там происходит около левого переднего колеса – это плюс. Но для того, чтобы нажать на клавишу электростеклоподъемника, нужно буквально просовывать руку в узкую нору между дверью, рулем и собственным коленом. Утешает лишь то, что при работе рулем локоть левой руки не утыкается в стекло, как в старом «Дефе».

В оформлении и архитектуре передней части интерьера явно просматриваются общие с Tank 300 стилистические подходы: много относительно прямых линий и почти плоских поверхностей, много окружностей, есть некая жесткая поперечина, проходящая через всю переднюю панель, есть массивные ручки перед правым пассажиром. То, что в Tank 300 в центре круглых диффузоров вентиляционной системы возвышаются ручки с накаткой, а в BJ40 в них вписана эмблема марки в виде двух полумесяцев, в свою очередь вписанных в круг и обращенных выпуклыми сторонами друг к другу – это все мелочи. Равным образом и то, что в центре панели Tank 300 красуются аналоговые часы, окруженные клавишами включения подогревов сидений и стекол, а у BJ40 на этом месте круглая кнопка запуска двигателя, вокруг нее – ротор-контроллер переключения режимов трансмиссии, а черный ободок вокруг них является клавишей последовательного переключения режимов Eco / Comfort / Snow / Sport. Все это непринципиально.

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А я сяду в кабриолет

Принципиально то, что салон Tank 300 – это салон обычного легкового автомобиля с кузовом типа «универсал», а вот кузов BJ40 можно считать кабриолетом со съемной верхней частью. Именно поэтому салон оснащен мощным каркасом безопасности из солидных стальных труб, а чтобы можно было ездить в такой «закаркашенной» машине без шлемов, не опасаясь разбить голову на какой-нибудь особенно выдающейся кочке, трубы эти обтянуты мягкими амортизирующими чехлами. Впрочем, эти трубы служат и конструкционными элементами: к ним крепятся защелками элементы пластиковой крыши в передней части автомобиля, на них навешены при помощи ремней ручки, облегчающие пассажирам доступ в салон, а в закрывающий трубчатую поперечину пластиковый кожух врезан плафон потолочного светильника. Тут, кстати, стоит отметить, что избавиться от крыши над первым рядом сидений достаточно просто: два её элемента фиксируются только пластиковыми защелками. Но чтобы окончательно превратить BJ40 в кабриолет, нужно снять и заднюю часть «колпака», а это уже подразумевает использование гаечных ключей, а также возню с проводкой, ведь вместе с крышей снимется и заднее поднимающееся стекло, а на нем расположен и привод стеклоочистителя, и повторитель стоп-сигнала, и задняя видеокамера, которая при езде на «пекинском джипе» является жизненно важным устройством.

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Проблема средней стойки и где взять хорошую погоду

Дело в том, что с эргономикой у BJ40 все в сути довольно хорошо, а вот с обзорностью – не очень. Если использовать салонное зеркало в обычном режиме, то в него практически ничего не видно, кроме чехла запасного колеса и подголовников сидений второго ряда. По счастью, это же зеркало является и дисплеем, на который можно вывести потоковое изображение с камеры заднего вида. Если бы объектив камеры был где-то снаружи, то на грязной дороге он моментально покрывался бы непрозрачной пленкой, но, по счастью, конструкторы BAIC расположили камеру внутри салона, за задним стеклом, причем в ометаемой стеклоочистителем области. В общем, эту проблему можно считать решенной. Остается проблема стоек, которые усилены внутренним каркасом и поэтому получаются шире и массивней, чем у внедорожников с традиционными кузовами. За передними стойками может спрятаться не только пешеход или светофор, но и КАМАЗ. Но к особенно серьезным проблемам приводит ширина средних стоек, тем более, что водителям достаточно большого роста приходится отодвинуть кресло назад, и стойки оказываются как раз на уровне головы. А слепые зоны у боковых зеркал все-таки есть, и на дороге приходится крутить головой чуть ли не на 360 градусов, как пилоту истребителя во время Первой мировой. Особенно напрягает эта ситуация, когда ты вливаешься в поток из бокового проезда или примыкания.

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Но в принципе городская езда на BAIC BJ40 оказалась на удивление приятной: отзывчивый 218-сильный турбомотор объемом два литра гарантирует неплохое ускорение, а 8-ступенчатая гидромеханика ZF – плавность переключений. Независимая передняя подвеска избавляет от необходимости корректировать траекторию после каждой неровности. При этом сама подвеска – довольно жесткая, хотя и очень энергоемкая. «Лежачих полицейских» можно пролетать ходом, но все мелкие неровности, бугорки снежного наката и даже разметка ощущаются и на руле, и позвоночником. Может быть, в хорошую погоду это было бы не так заметно, но где же её было взять, хорошую погоду? На Москву во время теста обрушились снегопады, перемежающиеся оттепелями, со всеми вытекающими последствиями в виде коммунальных служб, которые как ни стараются, но не успевают убрать снег с проезжей части. И тут возникает определенная коллизия.

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Тронуться с места на заснеженном асфальте – не проблема, достаточно просто переключить коробку в режим Snow. Но ехать на заднем приводе не очень-то уютно: задний мост периодически собирается обогнать передний, а на приборной панели начинает пульсировать значок срабатывающей ESP. Тут бы включить режим 4H... Но нет! Раздаточная коробка не позволяет этого сделать на скорости выше 30 км/ч. Да и потом скорость движения в этом режиме ограничена отметкой 60. А Tank 300 позволяет и передний мост подключать на скорости до 80 км/ч, и ехать в этом режиме с такой скоростью.

Свистки, бантики и иероглифы

Но вернемся на рабочее место водителя. Сразу скажу – картинка на 12,3-дюймовом дисплее, заменяющем в BJ40 комбинацию приборов, мне понравилась больше, чем в Tank 300. В Танке она, конечно, яркая и хорошо читаемая, зато в «Пекинском джипе» и информации больше (включая такие важные для оффроуда параметры, как углы продольного и поперечного наклона автомобиля и его истинный курс), и можно выбрать один из двух вариантов отображения: «классический», с нарисованным аналоговым тахометром, и «технологичный». Но вот по наполнению головного устройства BJ40 откровенно проигрывает. Во-первых, устройство вообще не русифицировано: к вашим услугам английский или китайский. Во-вторых, в главном меню – китайский мессенджер WeChat, вход в меню настроек автомобиля и китайская навигация Tencent Way, которая абсолютно бесполезна, поскольку в нее не загружены карты России. На сайте обещают наличие приложения Carbitlink, которое «зеркалит» экран смартфона и в принципе может заменить как Apple CarPlay, так и Android Auto. Но, похоже, в автомобиле, который достался мне на тест, это приложение просто не было установлено. Во всяком случае, в меню я его не нашел.

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Ну и о настройках автомобиля. Вроде бы их довольно много, но все какие-то второстепенные, из категории «свистков и бантиков». Скажем, можно выбрать, будет ли автомобиль реагировать на нажатие кнопки на брелоке только миганием фар или миганием и бибиканьем, можно выбрать режим работы атмосферной подсветки или возможность включить автоматическое закрывание окон при запирании машины (которое, кстати, мне понравилось). Но при этом в настройках нет никакого управления жесткостью руля или интенсивностью торможения. Впрочем, оно и понятно: BJ40 – автомобиль «механический», многие его системы просто не имеют электронных блоков управления.

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Обойдемся без ассистентов?

Tank 300 оснащен прекрасной системой кругового обзора, с приличным разрешением и качеством картинки, а также режимом «прозрачный капот». BJ40 предлагает только картинку с камеры заднего вида с линиями динамической разметки и возможностью изменить точку зрения, «чуть сверху» или «прямо назад». Но качество изображения, прямо скажем, так себе. Звук акустической системы тоже весьма посредственный. Есть и определенные странности. Радио в тестовом автомобиле вообще отказалось работать – на всех волнах было слышно только шипение. Ну а для того, чтобы выбрать воспроизведение со смартфона по Bluetooth-каналу, нужно было зайти именно в меню телефона: в меню Media пункта «BT Audio» нет.

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BJ40 вообще проигрывает Tank 300 по комфорту как на переднем, так и на заднем ряду сидений. Если в Tank водитель и передний пассажир получили двухзонный климат-контроль, обогрев и вентиляцию сидений, то в BJ40 есть только обогрев и такая же двухзонная климатическая установка. Задние пассажиры Tank 300 тоже могут включить обогрев, могут подключить свои гаджеты к USB-слотам, могут менять направление воздушных потоков, а в BJ40 им доступно только управление дефлекторами. Но в плане акустического комфорта оба внедорожника примерно одинаковы, и у обоих главным компонентом шума в салоне являются аэродинамические шумы. Тут уж ничего не поделаешь: оба автомобиля отличаются аэродинамическим качеством бабушкиного комода. Одно плоское и стоящее под малым углом наклона ветровое стекло чего стоит.

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Абсолютно безнадежным выглядит и отставание «Пекинскиого джипа» от Танка и по оснащенности электронными помощниками водителя. Рассказывая про Tank 300, я написал, что «набор ассистентов выглядит достаточно скромным, особенно по сравнению со многими кроссоверами китайских брендов». Действительно, активный круиз, система контроля движения в полосе, система распознавания дорожных знаков ограничения скорости (которая и правда работает, хотя и не всегда), парктроники с системой автоматического торможения при движении на малой скорости – и это все. Но BJ40 не может похвастаться и таким скромным по нынешним временам набором. Здесь есть только система помощи при подъеме и спуске по склону и традиционный набор функций активной безопасности – ESP, антиблокировочная система (ABS), антипробуксовочная система (TCS), усилитель экстренного торможения и система предотвращения опрокидывания. Есть еще электронный стояночный тормоз с системой AutoHold и обычный круиз-контроль. И на этом всё.

О самом главном

Ну и о самом главном – об оффроуде. Ведь для чего, по идее, покупают такие автомобили? В основном для того, чтобы иметь возможность попасть в места, недоступные для других транспортных средств, включая полноприводные кроссоверы. Ну или на худой конец – чтобы иметь уверенность в том, что это в принципе возможно, если возникнет такое желание. В этом плане BAIC DJ40 выглядит весьма неплохо: 210 мм дорожного просвета, приличная геометрическая проходимость (угол въезда – 37 градусов, угол съезда – 32 градус), жестко подключаемый передний мост и глубина преодолеваемого брода – 700 мм (обратите внимание, как организован забор воздуха для двигателя – за левой фарой, в верхней части подкапотного пространства). По некоторым из этих параметров Tank 300 пусть не катастрофически, но проигрывает: например, по геометрии (углы въезда и съезда у него равны 33 и 34 градусам) или по меньшей на 50 мм глубине преодолеваемого брода. Но в остальном внедорожный арсенал Tank 300 куда богаче. Разницу в дорожном просвете в 5 мм можно было бы считать несущественной, но там, где Танк просто проскребет редуктором переднего моста по межколейному бугру, BJ40 просто уляжется на него всей стальной защитой агрегатов передней части машины. Опять же, в оснащение Tank 300 входят межколесные жесткие блокировки, предустановленные внедорожные режимы, возможность «танкового разворота». И это я еще не упомянул руль с постоянным сечением, который на бездорожье удобней руля BJ40 с его «эргономическими наплывами» и срезанным нижним сегментом.

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В общем, если человек соберется завести комфортабельный автомобиль, способный к реальным внедорожным приключениям, и будет выбирать между Tank 300 и BAIC BJ40, то у него будут все основания выбрать Tank. Можно, конечно, «обратиться к истокам» и включить в рассмотрение и Jeep Wrangler Rubicon, но такое обращение к истокам будет сегодня стоить 8,8-10,5 миллиона рублей.

Впрочем, вопрос цены всегда является достаточно важным, в том числе и при выборе между двумя китайскими внедорожниками. Вынужден констатировать: BJ40 и тут оказывается в проигрыше. На сегодняшний день этот автомобиль предлагается в единственной комплектации Flagship по цене 4 350 000 рублей, а даже самая дорогая комплектация Tank 300 City Premium стоит 4 199 000. При этом она оснащена и активным круиз-контролем, и двумя межколесными блокировками, и системой полного привода Torque-on-demand с автоматически подключаемым передним мостом и передачей крутящего момента «по требованию». Ну а базовая комплектация Adventure с жестким подключением переднего и возможностью блокировки заднего мостов стоит всего 3 599 000 рублей. Есть и две промежуточные версии: City Adventure за 3 749 000 рублей с адаптивным круизом, интеллектуальным полным приводом, но с блокировкой только заднего моста, и Premium за 3 999 000 (два блокируемых дифференциала, жестко подключаемый мост и обычный круиз-контроль). Словом, вы можете подобрать комплектацию под ваши потребности, чуть более трассовую или чисто внедорожную, и все они будут и комфортабельней, и дешевле, чем BAIC BJ40. Получается, что «Пекинский джип» идет в атаку на танки недостаточно оснащенным, так сказать, «с саблями и голой пяткой». Но в плане харизмы он однозначно остается победителем, а значит, автомобилем для тех, кто, выбирая между стилем, комфортом и оснащенностью, выбирает стиль.