Новый кроссовер GAC S7 для России: раскрыты комплектации

На нашем рынке полноприводный гибридный паркетник предложат в двух богатых вариантах исполнения. В продажу новинка поступит в ближайшее время.

О том, что в России будут продавать бензоэлектрический кроссовер GAC S7, стало известно в январе, когда анонс модели появился на местном потребительском сайте марки. Затем компания объявила о начале приема предварительных заказов и раскрыла характеристики нашей версии. Ну а теперь появились подробности об оснащении новинки. Напомним, на домашний рынок пятиместный паркетник длиной 4900 мм вышел весной прошлого года, там модель продают под брендом Trumpchi (за пределами Китая эту марку не используют).

Наш GAC S7 представляет собой полноприводный последовательный гибрид. Силовая установка включает работающий исключительно в режиме генератора турбомотор 1.5 (156 л.с.) и два электродвигателя, которые вместе выдают 340 л.с. При этом, как ранее сообщили в российском представительстве GAC, транспортный налог «начисляется на суммарную 30-минутную мощность обоих электромоторов, равную 122 л.с.». Кроссовер укомплектован батареей емкостью 36,3 кВт*ч. В компании также озвучили запас хода, хотя он рассчитан по устаревшему циклу NEDC: только на электротяге S7 проедет 153 км, суммарная дальнобойность – 867 км. С места до «сотни» паркетник разгоняется за 6,7 секунды.

Отметим, в Китае Trumpchi S7 имеет параллельно-последовательную систему, то есть ДВС способен подключаться к передним колесам. Там совокупная отдача полноприводной версии составляет 501 л.с.

В России GAC S7 предложат в двух богатых комплектациях – ST и SX Premium. В списке стандартного оборудования новинки заявлены: 20-дюймовые диски, выдвижные ручки дверей, светодиодная оптика, внешний световой индикатор уровня заряда батареи, панорамная крыша, обогрев лобового стекла, электропривод багажной двери, виртуальная приборка на 8,9 дюйма, мультимедиа с планшетом 15,6 дюйма и сервисами VK и Яндекс, двухзонный климат-контроль, подогрев руля и передних сидений (кресла также имеют вентиляцию и массажер), откидная подставка для ног правого пассажирского сиденья второго ряда, беспроводная зарядка для смартфона. Уже в базе также есть 10 подушек безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения, мониторинга «слепых» зон, предупреждения при выезде задним ходом.

Версия SX Premium – это еще «интерактивные дневные ходовые огни» (имеют 8 вариантов дизайна), доводчики дверей, обивка кресел из кожи Nappa и отделка потолка искусственной замшей, проекционный дисплей, массажер кресел второго ряда, аудиосистема с 21 динамиком (включая динамики в подголовнике водительского сиденья и подъемный динамик на передней панели), автопарковщик. А вот лидар над лобовым стеклом, который есть у кроссовера в Китае, для российского GAC S7 не предусмотрен.

На данный момент известна только стартовая цена, да и та указана с учетом акций и действительна она лишь для машин 2025 года выпуска: 5 249 000 рублей. Точный прайс-лист опубликуют позже.