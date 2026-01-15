Гибридные авто ×

Новый кроссовер GAC S7 скоро стартует в России

Компания GAC анонсировала расширение модельного ряда на российском рынке – покупателям предложат свежий паркетник S7. О технике нашей версии официальной информации пока нет. В других странах модель представлена в виде подзаряжаемого гибрида, для SUV предусмотрен полный привод.

В Китае кроссовер GAC Trumpchi S7 стартовал весной прошлого года. Этот паркетник, напомним, стал первенцем семейства «новой эры». Не так давно модель появилась на отдельных рынках Латинской Америки – уже просто как GAC S7, ведь бренд Trumpchi используют только на родине. А теперь кроссовер официально анонсирован и для России – картинку с S7 вывесили на местном сайте GAC. Анонс сопровождает надпись «Скоро в продаже». Никаких иных подробностей о версии для РФ пока нет.

Анонс GAC S7 для России

Внешне адресованный России GAC S7 повторяет кроссовер для Китая, разве что у нашего паркетника нет лидара над лобовым стеклом. Особенности дизайна экстерьера – двухъярусная головная оптика (причем верхняя часть состоит из двух пиксельных панелей), выдвижные ручки дверей и сделанные в виде арки задние фонари. В Китае модели положены 19- или 20-дюймовые диски.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
Паркетник построен на платформе EV+, которая, как сообщалось ранее, разработана непосредственно концерном GAC. Длина новинки равна 4900 мм, ширина – 1950 мм, высота – 1780 мм, колесная база – 2880 мм. То есть GAC S7 чуть компактнее GAC GS8. При этом «семерка» бывает только с пятиместным салоном, тогда как кроссовер со старшим индексом еще доступен в шести- или семиместном исполнениях.

GAC Trumpchi S7 для Китая

Внутри S7 – раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, двухспицевый руль и двухэтажный тоннель, на котором расположены две площадки для беспроводной зарядки смартфонов. За управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. На домашнем рынке для GAC Trumpchi S7 еще можно заказать отдельный экран для задних седоков – он крепится к потолку. В Китае в списке оборудования модели также заявлены подогрев, вентиляция и массажер сидений, откидная подставка для ног заднего правого пассажира, проекционный дисплей, климат-контроль, подогрев руля, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль.

И на родине, и в Латинской Америке новый кроссовер доступен только в виде подзаряжаемого гибрида. Привод передний или полный. Силовая установка S7 2WD включает бензиновую турбочетверку 1.5 (160 л.с.) и 231-сильный электромотор, суммарная отдача – 392 л.с. Такой паркетник может иметь батарею емкостью 21,3 или 36,3 кВт*ч. На задней оси полноприводного кросса расположен дополнительный движок на 109 л.с., совокупная мощность GAC S7 4WD – 501 л.с. Кроссовер с полным приводом комплектуется только старшей батареей.

GAC Trumpchi S7 для Китая

Что же касается GAC S7 для России, то, вероятно, пресс-релиз с первыми вводными выпустят в ближайшее время. Между тем «семерка» станет не единственной премьерой компании в РФ – в частности, в 2026-м к нам также планируют привезти старший кроссовер GAC S9 в том же стиле. Kolesa.ru уже познакомился с S9, все подробности – в нашем материале.

