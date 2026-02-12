Новинки ×
Опубликовано 12.02.2026 53 0 0
Кроссовер GAC S7 готовится к старту продаж в РФ: стали известны подробности о технике

Новинка китайской марки, оснащённая последовательной гибридной установкой, появится на российском рынке в марте 2026 года.

О том, что российская линейка GAC пополнится за счёт нового кроссовера S7, Kolesa.ru сообщал в конце прошлого месяца. Напомним, на домашнем рынке, в Китае, этот паркетник, ставший первенцем семейства «новой эры», продаётся под названием GAC Trumpchi S7, здесь он появился в продаже весной 2025 года. Позже «экспортный» GAC S7 вышел на рынки некоторых стран Латинской Америки, а теперь он готовится и к дебюту в РФ.

На фото: кроссовер GAC S7, предназначенный для российского рынка

Кроссовер GAC S7, предназначенный для российского рынка, по внешности практически ничем не отличается от паркетника для Китая, только лишь отсутствием лидара над лобовым стеклом и, вероятно, другими шильдиками на корме. Модель имеет традиционный кузов, двухэтажную головную оптику с пиксельным рисунком в верхней части, обычные наружные зеркала, выдвижные дверные ручки, «монофонарь» необычной формы со световым рисунком из полос и штрихов, а также двухцветные колёсные диски.

В салоне у GAC S7 на передней панели установлены два отдельных дисплея – один исполняет роль виртуальной приборки, второй – тачскрина информационно-развлекательной системы. Перед водителем находится двухспицевое рулевое колесо со слегка «сплюснутым» ободом. Ещё модели остался двухэтажный центральный тоннель с устройством для беспроводной зарядки смартфонов.

В основе SUV лежит платформа EV+ разработки GAC. Габаритная длина пятиместного кроссовера S7 составляет 4900 мм, ширина – 1950 мм, высота – 1780 мм, а расстояние между осями – 2880 мм. Как отметили в российском офисе марки, подвеска модели получила амортизаторы FSD с прогрессивной регулировкой жёсткости в зависимости от частоты колебаний.

В компании рассказали о том, что GAC S7 представляет собой последовательный гибрид, в состав установки которого входит 1,5-литровый турбомотор мощностью 156 л.с., который может питаться бензином Аи-92. Он механически не связан с колёсами и работает в качестве генератора для тяговой литий-железо-фосфатной батареи Magazine Battery 2.0. Её ёмкость не указана, но известно, что на зарядку с 30 до 80% требуется 18 минут.

На фото: салон GAC S7
На фото: салон GAC S7
За движение кроссовера отвечает пара электромоторов (по одному на каждой оси), их совокупная максимальная отдача равна 340 л.с. При этом в российском офисе GAC подчеркнули, что транспортный налог на этот автомобиль будет начисляться на суммарную 30-минутную мощность обоих электромоторов – 122 л.с. На разгон с места до «сотни» S7 требуется 6,7 секунды.

Ещё в компании рассказали, что при движении только на электротяге запас хода составляет 153 км (при расчёте по циклу NEDC), а совокупная дальнобойность в гибридном режиме (с полностью заряженной батареей и полным топливным баком) равна 867 км.

Кроссовер GAC S7 будет представлен в РФ в двух исполнениях, подробности об их оснащении появятся позже. Пока что компания обнародовала только стартовый ценник для машин 2025 года выпуска и с учётом предложений и акций – 5 249 000 рублей.

кроссовер Россия Китай авторынок новинки GAC GAC S7
