Гибридные авто ×
  • Новый кроссовер Geely EX5 EM-i в России: ожидаемо дешевле родственного EX5

Новый кроссовер Geely EX5 EM-i в России: ожидаемо дешевле родственного EX5

12.11.2025 371 0 0

На нашем рынке подзаряжаемый гибридный паркетник Geely представлен в двух комплектациях. Техника едина для обоих вариантов.

Появление в России кроссовера Geely EX5 EM-i официально анонсировали в сентябре, в октябре марка раскрыла подробности о технике и оснащении нашей версии. Ну а теперь объявлены цены. Напомним, под экспортным обозначением EX5 EM-i у нас представлен подзаряжаемый гибрид Geely Galaxy Starship 7, который стартовал в Китае в прошлом году. Также добавим, что совсем недавно у кроссовера появился белорусский аналог – Belgee X80 PHEV.

1 / 2
2 / 2

Geely EX5 EM-i – это ближайший родственник полностью электрического паркетника Geely EX5 (он же Galaxy E5 в Китае), добравшегося до России весной. Внешность гибрида выполнена в стиле электрокара, но при этом стопроцентным клоном модель с ДВС все же не стала. У бензоэлектрического кроссовера собственные бамперы, двухэтажная головная оптика, другие задние фонари и обычные ручки дверей вместо выдвижных. Внутри EX5 EM-i – раздельные экраны приборки и мультимедиа, двухспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель, за управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок.

Длина гибрида равна 4740 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1685 мм, колесная база – 2755 мм. Для сравнения, размеры электрокара: 4615/1901/1670 мм, расстояние между осями – 2750 мм. Паспортный дорожный просвет адресованного России Geely EX5 EM-i составляет 172 мм. Объем багажника – 528 литров, со сложенным вторым рядом кресел – 2065 литров (показатели электрического EX5 – 461 и 1877 л соответственно).

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Переднеприводный Geely EX5 EM-i имеет гибридную систему параллельно-последовательного типа, то есть ДВС работает в основном в режиме генератора, но может подключаться к колесам. Установка включает бензиновый атмосферник 1.5 мощностью 99 л.с. (в Китае – 112 л.с.) и 218-сильный электромотор. Нашему гибриду досталась батарея емкостью 18,4 кВт*ч (в Китае аккумулятор на 8,5 или 19,1 кВт*ч). В полностью электрическом режиме Geely EX5 EM-i сможет проехать 111 км по циклу WLTP, в смешанном режиме максимальный запас хода составит 943 км. При этом в российском офисе марки отметили, что «продолжать движение возможно даже при полностью разряженной батарее». С места до 100 км/ч паркетник разгоняется за 8,1 секунды, максимальная скорость – 170 км/ч.

В России кроссовер Geely EX5 EM-i доступен в двух комплектациях. В списке оборудования базовой Pro значатся: 18-дюймовые диски, полностью светодиодная оптика, датчики дождя и света, задний парктроник, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, отделка «экокожей», приборка на 10,2 дюйма и мультимедиа с планшетом диагональю 15,4 дюйма, система бесключевого доступа, климат-контроль, подогрев руля и передних сидений, камера заднего вида, шесть подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе движения.

Топ-версия Max – это 19-дюймовые колеса, передний парктроник, панорамный люк, электропривод багажной двери, атмосферная подсветка интерьера, проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфона, подогрев задних сидений, аудиосистема Flyme Sound с 16 динамиками и сабвуфером, камеры кругового обзора, системы мониторинга «слепых» зон, помощи при выезде задним ходом (с функцией экстренного торможения), смены полосы и предупреждения наезда сзади.

Гибридный кроссовер ожидаемо оказался дешевле родственного электрокара. Без учета акций Geely EX5 EM-i Pro стоит 3 569 990 рублей, топовый гибрид Geely EX5 EM-i Max обойдется в 3 869 990 рублей. Электрический кроссовер EX5 с 218-сильным мотором и батареей емкостью 60,2 кВт*ч у нас тоже доступен в комплектациях Pro и Max за 4 099 990 и 4 399 990 рублей соответственно.

Гарантия на гибрид – 6 лет или 150 000 км пробега в зависимости от того, что наступит ранее. На тяговую батарею – 8 лет или 150 000 км пробега.

кроссовер Россия Китай авторынок новинки гибридные авто Geely Geely EX5
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто и технологии От Bosch до Cordiant: история одной технологической эстафеты Несмотря на официальный уход концерна Bosch с российского рынка, его свечи зажигания никуда не исчезли. Продукция стала поступать в Россию параллельным импортом – путём сложных и трудно конт... 589 1 1 12.11.2025
Статьи / Двигатели С каждым днём ещё роднее: всё про новые 2,5-литровые дизели из Нижнего Новгорода О том, что вместо старого доброго Cummins ISF 2.8 под капотами дизельных Газелей появился новый двигатель семейства G 2.5, знают уже почти все. Но что это за мотор, а главное – чей он на сам... 33015 6 4 10.11.2025
Статьи / Мнение без фильтров Других нет: почём премиум для народа? Знаете, какое прилагательное сейчас встречается чаще остальных при описании каждого второго автомобиля? Премиальный. Сначала это вызывало лёгонькое недоумение, потом немного смешило, позже с... 1130 8 3 10.11.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 16812 12 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 15495 4 3 02.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Дорогой ты мой бюджетник: тест-драйв Solaris KRX До известных событий основу российского рынка легковых автомобилей составляли модели сегмента В+. Но после ухода корейских и европейских компаний, когда пустоту заполнили китайские бренды, и... 13844 25 3 28.09.2025
Обсуждаемое
11 5 причин покупать и не покупать Geely Monjaro
11 Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5
8 Других нет: почём премиум для народа?
Новые комментарии
Change privacy settings