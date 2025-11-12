Новый кроссовер Geely EX5 EM-i в России: ожидаемо дешевле родственного EX5

Появление в России кроссовера Geely EX5 EM-i официально анонсировали в сентябре, в октябре марка раскрыла подробности о технике и оснащении нашей версии. Ну а теперь объявлены цены. Напомним, под экспортным обозначением EX5 EM-i у нас представлен подзаряжаемый гибрид Geely Galaxy Starship 7, который стартовал в Китае в прошлом году. Также добавим, что совсем недавно у кроссовера появился белорусский аналог – Belgee X80 PHEV.

Geely EX5 EM-i – это ближайший родственник полностью электрического паркетника Geely EX5 (он же Galaxy E5 в Китае), добравшегося до России весной. Внешность гибрида выполнена в стиле электрокара, но при этом стопроцентным клоном модель с ДВС все же не стала. У бензоэлектрического кроссовера собственные бамперы, двухэтажная головная оптика, другие задние фонари и обычные ручки дверей вместо выдвижных. Внутри EX5 EM-i – раздельные экраны приборки и мультимедиа, двухспицевый руль и двухэтажный центральный тоннель, за управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок.

Длина гибрида равна 4740 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1685 мм, колесная база – 2755 мм. Для сравнения, размеры электрокара: 4615/1901/1670 мм, расстояние между осями – 2750 мм. Паспортный дорожный просвет адресованного России Geely EX5 EM-i составляет 172 мм. Объем багажника – 528 литров, со сложенным вторым рядом кресел – 2065 литров (показатели электрического EX5 – 461 и 1877 л соответственно).

Переднеприводный Geely EX5 EM-i имеет гибридную систему параллельно-последовательного типа, то есть ДВС работает в основном в режиме генератора, но может подключаться к колесам. Установка включает бензиновый атмосферник 1.5 мощностью 99 л.с. (в Китае – 112 л.с.) и 218-сильный электромотор. Нашему гибриду досталась батарея емкостью 18,4 кВт*ч (в Китае аккумулятор на 8,5 или 19,1 кВт*ч). В полностью электрическом режиме Geely EX5 EM-i сможет проехать 111 км по циклу WLTP, в смешанном режиме максимальный запас хода составит 943 км. При этом в российском офисе марки отметили, что «продолжать движение возможно даже при полностью разряженной батарее». С места до 100 км/ч паркетник разгоняется за 8,1 секунды, максимальная скорость – 170 км/ч.

В России кроссовер Geely EX5 EM-i доступен в двух комплектациях. В списке оборудования базовой Pro значатся: 18-дюймовые диски, полностью светодиодная оптика, датчики дождя и света, задний парктроник, обогрев лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, отделка «экокожей», приборка на 10,2 дюйма и мультимедиа с планшетом диагональю 15,4 дюйма, система бесключевого доступа, климат-контроль, подогрев руля и передних сидений, камера заднего вида, шесть подушек безопасности, адаптивный круиз-контроль, система удержания в полосе движения.

Топ-версия Max – это 19-дюймовые колеса, передний парктроник, панорамный люк, электропривод багажной двери, атмосферная подсветка интерьера, проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфона, подогрев задних сидений, аудиосистема Flyme Sound с 16 динамиками и сабвуфером, камеры кругового обзора, системы мониторинга «слепых» зон, помощи при выезде задним ходом (с функцией экстренного торможения), смены полосы и предупреждения наезда сзади.

Гибридный кроссовер ожидаемо оказался дешевле родственного электрокара. Без учета акций Geely EX5 EM-i Pro стоит 3 569 990 рублей, топовый гибрид Geely EX5 EM-i Max обойдется в 3 869 990 рублей. Электрический кроссовер EX5 с 218-сильным мотором и батареей емкостью 60,2 кВт*ч у нас тоже доступен в комплектациях Pro и Max за 4 099 990 и 4 399 990 рублей соответственно.

Гарантия на гибрид – 6 лет или 150 000 км пробега в зависимости от того, что наступит ранее. На тяговую батарею – 8 лет или 150 000 км пробега.