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Новый кроссовер Jetta VS8: первые официальные кадры

07.07.2025 694 0 0

Марка Jetta выложила видеотизеры грядущего паркетника. По предварительным данным, в Китае продажи модели стартуют до конца текущего года. А впоследствии новинка вполне может добраться и до российского рынка.

Ныне Jetta – это не только глобальный седан Volkswagen, но и отдельная бюджетная марка. Изначально бренд был создан специально для Китая, там же налажено производство – за выпуск отвечает СП FAW Volkswagen. Однако затем Jetta-марка вполне себе официально появилась и в России. В Поднебесной линейка сейчас включает четыре модели: седаны VA3 и VA7, кроссоверы VS5 и VS7 (в РФ продают все перечисленные машины, за исключением VA7). А скоро гамму расширят. Так, в мае в базу китайского Минпрома внесли сертификат паркетника VS8, который, как ожидается, станет новым флагманом. Теперь же сам бренд Jetta анонсировал этот SUV – опубликованы первые видеотизеры.

Предполагается, что, как и прочие модели марки, новый кроссовер построен на платформе MQB концерна Volkswagen. При этом Jetta VS8 лишь немногим крупнее паркетника VS7. Длина новинки равна 4629 мм, ширина – 1851 мм, высота – 1624 мм, колесная база – 2731 мм. Размеры Jetta VS7: 4624/1841/1624 мм, расстояние между осями – 2730 мм.

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Как и младший паркетник, VS8 получил безрамочную радиаторную решетку. Но бамперы, фары и задние фонари у нового кроссовера – оригинальные. Кстати, объединяющая сделанные в виде «игреков» фонари горизонтальная плашка может «пульсировать». Отдельных кадров с интерьером еще нет. На одном из имеющихся сертификационных снимков видно, что внутри установили отдельный планшет мультимедиа, который возвышается над передней панелью.

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Jetta VS8 предложат с бензиновым турбомотором 1.4 мощностью 150 л.с., знакомым по другим моделям марки. На паркетниках VS5 и VS7 этот двигатель работает в паре с пятиступенчатой механикой или классическим шестиступенчатым автоматом – скорее всего, аналогичные коробки достались и новому флагману. Привод же наверняка исключительно передний.

Jetta VS8 на фото Минпрома КНР
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Jetta VS8 на фото Минпрома КНР
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Jetta VS8 на фото Минпрома КНР
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Jetta VS8 на фото Минпрома КНР
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Премьеру VS8 проведут в Китае в ближайшее время. Там продажи кроссовера должны стартовать до конца года. После того, как Jetta VS8 освоит домашний рынок, его вполне могут привезти и в Россию.

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