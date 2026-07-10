Новый кроссовер Volkswagen ID.Aura T6: стали известны первые технические подробности

«Живые» снимки, а также информация о габаритах и технике грядущего паркетника, адресованного в первую очередь поднебесному рынку, появились в базе минпрома КНР.

Пока немецкий концерн продолжает искать пути выхода из нынешнего кризиса, региональные подразделения продолжают двигаться в ранее заданном темпе. Так, на сегодняшний день в Китае к полноценной премьере продолжает готовиться кроссовер Volkswagen ID.Aura T6, который даст старт целому новому семейству ID.Aura, за выпуск которого отвечает совместное предприятие FAW-Volkswagen.

На фото: Volkswagen ID.Aura T6

Паркетник Volkswagen ID.Aura T6 производитель показал ещё в апреле 2026-го года, в преддверии Пекинского автосалона. Тогда была продемонстрирована только внешность анонсированной новинки, хоть и сразу в серийном воплощении. Теперь «живые» снимки этого SUV появились в базе китайского минпрома вместе с первыми техническими подробностями.

ID.Aura T6 получил традиционный пятидверный кузов со слегка покатой крышей с полноценными рейлингами на ней, полускрытые дверные ручки, выштамповки на капоте и боковинах, обвес из чёрного пластика по периметру кузова, включая округлые накладки на колёсные арки. Модель снабдили лидаров в кромке крыши, а также двухэтажной головной оптикой, где в верхней части расположены светодиодные ходовые огни, соединённые между собой с логотипом по центру, ниже – основные блоки фар.

На фото: Volkswagen ID.Aura T6 (снимки из базы минпрома КНР) 1 / 2 На фото: Volkswagen ID.Aura T6 (снимки из базы минпрома КНР) 2 / 2

А нижнюю часть переднего бампера интегрирован трапециевидный воздухозаборник, профиль украшают двухцветные или чёрные колёсные диски размером 19 и 20 дюймов (в зависимости от версии). Корма получила резной спойлер с интегрированным стоп-сигналом в верхней части пятой двери, а также «монофонарь», проходящий от одного заднего крыла до другого через всю ширину багажника, а по центру располагается логотип бренда.

Габаритная длина Volkswagen ID.Aura T6 равна 4811 мм, ширина – 1879 мм, высота – 1648 мм, а расстояние между осями у новинки составило 2836 мм. Как Колёса.ру сообщали ранее, грядущий кроссовер базируется на платформе CEA с 800-вольтовой архитектурой, созданной совместно с фирмой Xpeng. Эта же «тележка» лежит в основе более крупного VW ID.Unyx 08 (длина – 5000 мм, колёсная база – 3030 мм), который был создан в рамках проекта Volkswagen Anhui (существует в рамках партнёрства с компанией JAC).

Салон нового среднеразмерного кроссовера компания по-прежнему держит в секрете, известно, что он будет рассчитан на пятерых седоков. Подробности о нём, вероятно появятся ближе к премьере. Известно, что ID.Aura T6 снабдили комплексом водительских ассистентов, который был разработан совместными усилиями тайваньской компании Coretronic, VW и китайской фирмы Horizon Robotics.

Согласно информации в базе минпрома КНР, Volkswagen ID.Aura T6 оснащается единственным электромотором, установленным, скорее всего, на задней оси. Его максимальная мощность равна 231 л.с. (170 кВт). Отметим, такой же электродвигатель положен актуальному кроссоверу Volkswagen ID.Unyx 06 (у него максимальный крутящий момент равен 350 Нм). Максимальная скорость ограничена на отметке 180 км/ч, ёмкость тяговой батареи и запас хода на одной зарядке станут известны позже.

Ожидается, что в продажу на китайском рынке электрический кроссовер Volkswagen ID.Aura T6 поступит до конца текущего года.