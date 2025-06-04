Новый Mercedes-Benz CLA: стартовало производство в Германии, Китай следующий

На заводе Mercedes-Benz в немецком Раштатте (земля Баден-Вюртемберг) началось массовое производство седанов Mercedes-Benz CLA третьего поколения, основные комплектующие для него также производятся в Германии.

Мировая премьера Mercedes-Benz CLA третьего поколения состоялась в марте этого года, в апреле стартовал приём заказов в Европе, а сегодня немецкая компания отчиталась о запуске этой модели в массовое производство. Напомним, что в основе «третьего» CLA лежит модульная платформа MMA, рассчитанная как на электрические, так и на «углеводородные» силовые установки.

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На данный момент для заказа доступны только электрические версии CLA — одномоторная (задний привод, 272 л.с.) и двухмоторная (полный привод, 354 л.с.), обе оснащены 800-вольтовой батареей ёмкостью 85 кВт·ч, максимальный запас хода на одной зарядке составляет 771 и 792 км по циклу WLTP соответственно. В Германии новый CLA стоит от 55 859 евро. Позже в гамме появятся младшая, более доступная электрическая версия и три гибридные версии на базе нового 1,5-литрового бензинового турбомотора M252 семейства FAME.

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В Раштатте происходит финальная сборка «третьего» Mercedes-Benz CLA, а ключевые компоненты для него сюда стекаются с других заводов Mercedes-Benz в Германии. Кузовные панели штампует завод в Куппенхайме. Электромоторы и элементы привода поставляет завод в Унтертюркхайме (это один из районов Штутгарта), причём комплектующие для них делают заводы в Хедельфингене и Меттингене. Батареи производит дочернее предприятие Accumotive в Каменце. Добавим, что в Куппенхайме у Mercedes-Benz с прошлого года также работает пилотный завод по переработке батарей электромобилей.

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Завод в Раштатте питается экологически чистой энергией, которую сам же частично и вырабатывает с помощью солнечных панелей. Качество и основные техпроцессы контролирует искусственный интеллект. Перевозка готовых автомобилей осуществляется электрогрузовиками.

Китайский Mercedes-Benz CLA L

Позже в этом году массовый выпуск Mercedes-Benz CLA третьего поколения освоит завод совместного предприятия Beijing Benz в Пекине, здесь будет производиться удлинённая версия седана с приставкой L, габаритная длина которой увеличена с 4723 до 4763 мм, колёсная база — с 2790 до 2830 мм.