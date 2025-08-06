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  • Новый MG 4 полностью рассекречен: женский вайб и намного дешевле предшественника

Новый MG 4 полностью рассекречен: женский вайб и намного дешевле предшественника

06.08.2025 197 1 1

В Китае состоялась премьера компактного электрического хэтчбека MG 4 второго поколения и стартовал приём предварительных заказов на него. Градус спортивности в новом MG 4 снижен до минимума, дизайн стал намного менее агрессивным по сравнению с предшественником, мощных двухмоторных версий больше нет, зато начальная цена снижена почти в два раза.

Британская марка MG с 2005 года принадлежит китайскому государственному автоконцерну SAIC. Электрический хэтчбек MG 4 перового поколения дебютировал в 2022 году, он обеспечил британской марке взрывной рост продаж в Европе: в 2023 году MG 4 даже умудрился обойти по продажам Volkswagen ID.3. — было реализовано 72 212 и 63 460 шт. соответственно (данные JATO Dynamics). В 2024 году Евросоюз ввёл повышенные пошлины на электромобили китайского производства, после чего продажи MG 4 резко пошли вниз. Сейчас MG постепенно смещает фокус своего бизнеса с Европы на Китай, поэтому новый MG 4 получился совсем другим, заточенным уже под китайского, а не европейского потребителя.

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В основе нового MG 4 лежит модульная платформа SAIC E3. Ячейки литий-железо-фосфатной батареи упакованы в общий корпус, а не разбиты на блоки. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — полузависимая с поперечной торсионной балкой. Единственный электромотор расположен на передней оси и вращает передние колёса, тогда как предыдущий MG 4 в «базе» был заднемоторным и заднеприводным, а топ-версии имели два электромотора и полный привод.

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Все ключевые размеры MG 4 со сменой поколений немного выросли: габаритная длина увеличилась с 4287 до 4395 мм, ширина — с 1836 до 1842 мм, высота — с 1516 до 1551 мм, колёсная база — с 2705 до 2750 мм, штатная размерность шин — 195/60 R 16 либо 205/50 R 17. Заявленная жёсткость кузова на кручение — 31 000 Нм/градус. Объём багажника — 471 л плюс 98 л в скрытой нише под полом, со сложенными спинками заднего дивана — 1362 л.

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Новый MG 4 имеет подчёркнуто округлый, уютный дизайн, контрастирующий с агрессивно-угловатым обликом предшественника. Салон тоже стал более спокойным и уютным, с цветовой палитрой, как у детской спальни, в рекламных фотографиях используются женщины и дети. Короче говоря, больше никакой спортивности, пусть даже задние фонари слегка напоминают о родстере MG Cyberster.

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На данный момент для нового MG 4 предложен только один вариант электродвигателя с максимальной отдачей в 120 кВт (163 л.с.) и 250 Нм, максимальная скорость — 160 км/ч, время разгона до 100 км/ч не указано, до 50 км/ч хэтчбек разгоняется за 3 с. Ёмкость батареи — 42,8 либо 53,9 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 437 и 530 км по циклу CLTC соответственно. Позже у MG 4 появится некая топ-версия с передовой полутвердотельной батареей. Снаряженная масса в зависимости от оснащения варьируется от 1415 до 1485 кг.

Производство нового MG 4 началось ещё 14 июля

На стадии предварительных продаж новый MG 4 стоит от 73 800 до 105 800 юаней (от 819 500 до 1 174 800 рублей в переводе по текущему курсу), реальные розничные цены будут объявлены в сентябре и они, скорее всего, окажутся ещё ниже. Между тем «первый» MG 4 стоил в Китае от 139 800 юаней (1,55 млн рублей), то есть со сменой поколений хэчтбек подешевел примерно в два раза — совершенно невозможная ситуация в западном автопроме.

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1 комментарий
06.08.2025 14:30
Papirus

Отдайте его австралийцам на краш-тест; его старший брат рассыпался в хлам.

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