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Новый недорогой компакт Leapmotor – A05 в Китае и B03 в Европе

31.07.2026 254 0 0
Новый недорогой компакт Leapmotor – A05 в Китае и B03 в Европе

Марка Leapmotor вот-вот запустит в Китае продажи нового электрического хэтчбека. На родине модель будет доступна в двух вариантах мощности. Позже новинку привезут в Европу.

В базе Минпрома КНР электрохэтч Leapmotor A05 засветился еще в марте. Теперь сама компания почти полностью рассекретила пятидверку, в Китае даже открыли прием «слепых» заказов, то есть без объявления цен. Одновременно концерн Stellantis, представляющий интересы марки за рубежом, сообщил о том, что хэтчбек появится и на экспортных рынках – в том числе, в Европе. В других странах новинку будут продавать как Leapmotor B03.

Leapmotor A05 для Китая
Leapmotor A05 для Китая
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Leapmotor A05 для Китая
Leapmotor A05 для Китая
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Leapmotor A05 для Китая
Leapmotor A05 для Китая
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Электрохэтч получил незамысловатый дизайн экстерьера, как у родственного электрического паркетника Leapmotor A10 (он же Leapmotor B03X на других рынках). У него гладкая панель спереди, «изломанные» фары с фирменными для бренда диодными секциями, полускрытые ручки дверей. В Китае в богатых комплектациях Leapmotor A05 еще имеет лидар над лобовым стеклом. Кроме того, на родине хэтчбек будет доступен в особой версии A05S, ее фишки – выполненные в розовом цвете крыша и корпуса наружных зеркал, 17-дюймовые диски а ля «розовое золото» (у остальных исполнений 16-дюймовые колеса).

Leapmotor A05S для Китая

Длина Leapmotor A05 равна 4200 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1560 мм. Экспортный Leapmotor B03 чуть короче (4175 мм) и у́же (1790 мм). Колесная база едина – 2605 мм. Объем багажника версии для Китая составляет 474 литра, под крышкой капота есть дополнительный отсек на 91 литр.

Leapmotor A05 для Китая
Leapmotor A05 для Китая
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Leapmotor A05 для Китая
Leapmotor A05 для Китая
2 / 4
Leapmotor A05 для Китая
Leapmotor A05 для Китая
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Leapmotor A05 для Китая
Leapmotor A05 для Китая
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Интерьер такой же, как у электрокросса A10. Тут двухспицевый руль, виртуальная приборка на 8,88 дюйма, мультимедиа-система с планшетом диагональю 14,6 дюйма и двухэтажный центральный тоннель, в верхней части которого расположены площадка для беспроводной зарядки и неприкрытые подстаканники.

Leapmotor A05 для Китая

Электромотор установлен на передней оси. В Китае «простые» версии Leapmotor A05 имеют 95-сильный двигатель и батарею емкостью 39,8 кВт*ч, запас хода – 405 км по циклу CLTC. Более дорогие варианты получили 122-сильный мотор и аккумулятор на 53 кВт*ч, они проедут 510 км. Характеристики экспортного Leapmotor B03 еще не раскрыты.

Leapmotor B03 для Европы
Leapmotor B03 для Европы
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Leapmotor B03 для Европы
Leapmotor B03 для Европы
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Leapmotor B03 для Европы
Leapmotor B03 для Европы
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Цены Leapmotor A05 объявят в ближайшее время. Вероятно, хэтчбек будет дешевле паркетника Leapmotor A10. Последний на родине сегодня стоит от 65 800 юаней (около 778 000 рублей по текущему курсу).

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