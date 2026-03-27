Очень дешёвый, но не бедный кроссовер Leapmotor A10 выходит на рынок

Китайская компания Leapmotor запустила в продажу на домашнем рынке электрический субкомпактный кроссовер A10, имеющий очень привлекательное соотношение цены и оснащения, в топ-версии есть даже полноценный автопилот. Позже в этом году A10 доберётся до Европы как Leapmotor B03X.

В прошлом году глобальные продажи Leapmotor составили без малого 600 000 автомобилей (рост более чем в два раз по сравнению с 2024 годом), цель на 2026 год — миллион автомобилей, а в течение ближайших десяти лет Leapmotor хочет выйти на уровень продаж в 4 млн машин в год. Для достижения столь амбициозных целей компании нужны массовые, доступные и очень привлекательные модели. Leapmotor A10 — одна из них.

Напомним, что Leapmotor производит только электромобили и plug-in гибриды. Leapmotor A10 — электромобиль и самый маленький кроссовер в модельном ряду. Габаритная длина A10 — 4270 мм, ширина — 1810 мм, высота — 1635 мм, колёсная база — 2605 мм, дорожный просвет — 175 мм, штатные колёса — 18-дюймовые. Передняя подвеска — типа McPherson, задняя — полузависимая с поперечной торсионной балкой. Единственный электромотор расположен спереди и вращает передние колёса. Снаряженная масса — 1360-1460 кг в зависимости от оснащения.

Облик Leapmotor A10 выполнен в типичном для марки незатейливом стиле, но есть и интересные черты — например, задние фонари с довольной светодиодной рожицей внутри. Над лобовым стеклом предусмотрен лидар, необходимый для работы продвинутых электронных ассистентов водители и автопилота, однако положен он только самой дорогой версии за 86 800 юаней (1,03 млн рублей в переводе по текущему курсу), тогда как кроссовер в базовой комплектации стоит 65 800 юаней (783 000 рублей).

Салон — пятиместный, с 8,8-дюймовым приборным экраном и 14,6-дюймовым мультимедийным экраном (разрешение — 2,5К). В базовое оснащение входят фронтальные и боковые подушки безопасности, обивка из кожзама, кондиционер, камеры кругового обзора, круиз-контроль, автопарковщик, аудиосистема с шестью динамиками, видеорегистратор. Объём багажника — 602 л, со сложенными спинками заднего дивана — 1549 л. Под подушкой заднего дивана предусмотрена разбитая на лотки вместительная вещевая ниша.

Топ-версия Leapmotor A10 помимо лидара и автопилота (формально он второго уровня по классификации SAE, но функционал соответствует четвёртому уровню) имеет оконные подушки безопасности, более мощную аудиосистему с 12 динамиками и функцией караоке, панорамную стеклянную крышу, откидной столик на спинке водительского кресла, 256-цветную атмосферную подсветку салона и другие дополнительные удобства.

Силовых установок две на выбор. В «базе» максимальная отдача электромотора составляет 95 л.с. и 150 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 12,2 с, максимальная скорость — 160 км/ч, ёмкость литий-железно-фосфатной батареи — 39,8 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — 403 км по циклу CLTC.

Версиям подороже положен более мощный электромотор (122 л.с., 150 Нм) и литий-железно-фосфатная батарея ёмкостью 53 кВт·ч, разгон до 100 км/ч занимает 10,6 с, максимальная скорость — 160 км/ч, запас хода на одной зарядке — 505 км по циклу CLTC.

В ближайшие месяцы ожидается премьера ещё более доступного хэтчбека Leapmotor A05 с той же техникой, что у кроссовера Leapmotor A10, а для состоятельных клиентов компания готовит другие новинки — большой кроссовер Leapmotor D19 и минивэн Leapmotor D99.