Модель Patrol является одной из самых старых в нынешней гамме Nissan, ведь первое поколение внедорожника появилось ещё в 1951 году. Сегодня на конвейере уже седьмая генерация Патрола, которая дебютировала осенью 2024 года одновременно с версией для американского рынка по имени Armada. В прошлом поколении внедорожник впервые получил спортивную модификацию с приставкой Nismo, такая будет и у нынешнего Patrol, свидетельством чему являются появившиеся недавно шпионские фотографии автомобилей без камуфляжа.
Patrol Nismo внешне будет весьма заметно отличаться от стандартного внедорожника. Прежде всего, он получит новую более крупную решётку радиатора с оригинальной отделкой, которая дотянется до самого низа бампера. Сам бампер полностью новый, он получит вертикальные декоративные вставки по краям и нижнюю губу красного цвета. Как и полагается этой модели, на кузове будет много иных красных элементов: накладки под порогами, элемент заднего бампера, вставки на задних стойках с названием модели и небольшие элементы в боковых зеркалах. Кроме того, здесь полностью новый задний бампер, изменённые декоративные вставки в передних крыльях и широкие накладки на колёсные арки, окрашенные в цвет кузова. Также Patrol Nismo получит новые колёсные диски.
Ожидается, что спортивная версия Патрола получит тот же битурбированный мотор V6 3.5, что и стандартный внедорожник. В базе он развивает 425 л.с. и 700 Нм крутящего момента, вполне вероятно, что версия Nismo получит немного улучшенные характеристики (для сравнения, Patrol Nismo предыдущего поколения предлагался с атмосферным V8 5.6 мощность 428 л.с., что на 28 л.с превышает показатель стандартного Patrol). Наверняка новинка будет доработана в техническом плане для улучшения ходовых качеств на асфальте: например, предыдущий Patrol Nismo получил амортизаторы Bilstein, более термостойкие тормоза и уменьшенный дорожный просвет.
Премьера новинки может состояться уже в ближайшие недели. Напомним, недавно появилась информация о том, что новый Nissan Patrol может официально выйти на российский рынок под другим именем.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться