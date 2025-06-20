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Новый Nissan Patrol Nismo: первые изображения

20.06.2025 143 0 1

Японская компания готовит спортивную версию своего флагманского внедорожника, и благодаря свежим шпионским фотографиям у нас есть возможность оценить все особенности её внешнего вида.

Модель Patrol является одной из самых старых в нынешней гамме Nissan, ведь первое поколение внедорожника появилось ещё в 1951 году. Сегодня на конвейере уже седьмая генерация Патрола, которая дебютировала осенью 2024 года одновременно с версией для американского рынка по имени Armada. В прошлом поколении внедорожник впервые получил спортивную модификацию с приставкой Nismo, такая будет и у нынешнего Patrol, свидетельством чему являются появившиеся недавно шпионские фотографии автомобилей без камуфляжа.

Nissan Patrol Nismo предыдущего поколения
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Nissan Patrol Nismo предыдущего поколения
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Nissan Patrol Nismo предыдущего поколения
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Patrol Nismo внешне будет весьма заметно отличаться от стандартного внедорожника. Прежде всего, он получит новую более крупную решётку радиатора с оригинальной отделкой, которая дотянется до самого низа бампера. Сам бампер полностью новый, он получит вертикальные декоративные вставки по краям и нижнюю губу красного цвета. Как и полагается этой модели, на кузове будет много иных красных элементов: накладки под порогами, элемент заднего бампера, вставки на задних стойках с названием модели и небольшие элементы в боковых зеркалах. Кроме того, здесь полностью новый задний бампер, изменённые декоративные вставки в передних крыльях и широкие накладки на колёсные арки, окрашенные в цвет кузова. Также Patrol Nismo получит новые колёсные диски.       

Рендер нового Nissan Patrol Nismo
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Обычный Nissan Patrol
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Ожидается, что спортивная версия Патрола получит тот же битурбированный мотор V6 3.5, что и стандартный внедорожник. В базе он развивает 425 л.с. и 700 Нм крутящего момента, вполне вероятно, что версия Nismo получит немного улучшенные характеристики (для сравнения, Patrol Nismo предыдущего поколения предлагался с атмосферным V8 5.6 мощность 428 л.с., что на 28 л.с превышает показатель стандартного Patrol). Наверняка новинка будет доработана в техническом плане для улучшения ходовых качеств на асфальте: например, предыдущий Patrol Nismo получил амортизаторы Bilstein, более термостойкие тормоза и уменьшенный дорожный просвет.

Ренжер нового Nissan Patrol Nismo
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Обычный Nissan Patrol
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Премьера новинки может состояться уже в ближайшие недели. Напомним, недавно появилась информация о том, что новый Nissan Patrol может официально выйти на российский рынок под другим именем.

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