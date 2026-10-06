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  • Новый Renault Twingo обрёл необычную панорамную крышу в форме картофелины

Новый Renault Twingo обрёл необычную панорамную крышу в форме картофелины

06.10.2026 243 0 0
Новый Renault Twingo обрёл необычную панорамную крышу в форме картофелины

Бюджетный электрический хэтчбек Renault Twingo E-Tech electric теперь можно оснастить панорамной стеклянной крышей Twingobay необычной формы со скруглёнными краями — такая крыша лишний раз подчёркивает миловидный дизайн нового Twingo.

Renault Twingo четвёртого поколения дебютировал в ноябре 2025 года и в марте 2026-го вышел на европейский рынок. Силовая установка — только электрическая, поэтому полное название модели теперь — Renault Twingo E-Tech electric. В Германии Renault Twingo E-Tech electric в базовой комплектации стоит от 19 990 евро, а во Франции благодаря правительственным субсидиям — от 15 870 евро. Малоимущие семьи во Франции могут купить новенький Renault Twingo E-Tech electric всего за 13 750 евро.

Renault Twingo E-Tech electric

Судить о рыночном успехе Renault Twingo E-Tech electric пока рано, но первые месяцы продаж показывают, что расходится новый хэтчбек довольно бодро — десятками тысяч. Покупателей привлекает не только доступная цена, но и яркий облик. Внешне «четвёртый» Twingo очень похож на «первый», что дебютировал в далёком 1992 году и сразил тогда всех своим миловидным и при этом очень практичным дизайном.

Renault Twingo первого поколения

У «первого» Twingo была версия с мягкой крышей рулонного типа: свернув её, можно было высовываться из автомобиля и в теории ехать стоя. То ли из соображений безопасности, то ли по каким другим причинам новый Renault Twingo E-Tech electric не получил такую же крышу — вместо неё будет другая: жёсткая, прозрачная, с периметром в форме картофелины. Назвали такую крышу Twingobay.

Renault Twingo E-Tech electric
Renault Twingo E-Tech electric
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Renault Twingo E-Tech electric
Renault Twingo E-Tech electric
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Renault Twingo E-Tech electric
Renault Twingo E-Tech electric
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Крыша Twingobay будет предлагаться в виде опции за 550-600 евро в зависимости от той или иной страны Европы, заказать её можно будет уже в ближайшие недели (в Великобритании — с 2027 года). Общая площадь крыши — 0,7 м2, специальное покрытие задерживает 99,9% ультрафиолетового излучения и большую часть инфракрасного излучения, поэтому в салоне в любую погоду сохраняется комфортная атмосфера даже без шторки — она здесь просто не предусмотрена. На крышу также нанесён декоративный хаотичный орнамент, состоящий из букв особого алфавита Twingo.

Renault Twingo E-Tech electric
Renault Twingo E-Tech electric
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Renault Twingo E-Tech electric
Renault Twingo E-Tech electric
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Renault Twingo E-Tech electric
Renault Twingo E-Tech electric
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Renault Twingo E-Tech electric
Renault Twingo E-Tech electric
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Напомним, что единственный электромотор у Twingo расположен спереди и вращает передние колёса, его максимальная отдача — 60 кВт (82 л.с.) и 175 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 12,1 с, максимальная скорость ограничена на отметке 130 км/ч. Ёмкость литий-железо-фосфатной батареи с воздушным охлаждением — 27,5 кВт·ч, запас хода на одной зарядке — до 263 км по циклу WLTP.

Renault Twingo E-Tech electric

У Renault Twingo E-Tech electric в этом году появились два технических клона — Dacia New Spring и новый Nissan Pixo, вся троица производится на словенском заводе Renault в городе Ново-Место.

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