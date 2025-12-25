Новый Rezvani Tank показался на первых тизерах: больше экспрессии, мощности и опций

Новинки ×
Американская компания Rezvani Motors продолжает развивать свою линейку брутальных SUV: в январе состоится премьера третьего поколения Rezvani Tank, технической основой для которого, вероятно, опять послужит Jeep Wrangler.

Основанная в 2013 году предпринимателем Феррисом Резвани компания Rezvani Motors не производит полностью оригинальных автомобилей, а использует техническую начинку других производителей. Начинала Rezvani Motors со спорткаров на базе Ariel Atom и Lotus Elise, в 2017 году переключилась на брутальные внедорожники с монструозным милитари-дизайном — именно они принесли Rezvani всемирную известность. Первым таким внедорожником стал Rezvani Tank на шасси Jeep Wrangler поколения JK.

В том же 2017 году Jeep Wrangler сменил поколение, и в 2019 году дебютировал «второй» Rezvani Tank на шасси Jeep Wrangler JL. В 2023 году Jeep Wrangler поколения JL пережил рестайлинг, и вот с уже привычным лагом на его базе подготовлен «третий» Rezvani Tank — его премьера намечена на январь 2026 года, а на этой неделе опубликованы первые тизеры.

Rezvani Tank третьего поколения

В официальном анонсе Rezvani Tank третьего поколения Jeep Wrangler никак не упоминается, но характерная рамка лобового стекла и в целом прежние пропорции указывают на то, что техническим базисом американского Тэнка по-прежнему служит Jeep Wrangler. Вместе с тем по тизерам ясно, что «третий» Rezvani Tank будет иметь более гранёный, как бы заострённый облик, более широкие крылья и более агрессивный «взгляд».

Rezvani обещает, что «третий» Tank получит больше мощности, а это значит, что двигатель топ-версии будет выдавать более 1000 л.с. Линейка двигателей, вероятно, будет по-прежнему позаимствована из ассортимента американского крыла корпорации Stellantis, благополучного вернувшего в этом году в строй всё семейство бензиновых V8 HEMI.

Также Rezvani обещает ещё больше возможностей кастомизации для модели Tank, притом что и прежде их было немало. Помимо различных вариантов отделки и технического оснащения будут, разумеется, предложены бронирование кузова и фирменные шпионские штучки — от дымовой завесы и ослепляющих фар до встроенной защиты от электромагнитного импульса в случае атомного взрыва… 

Rezvani Tank второго поколения сейчас стоит в США от 175 000 долларов, «третий», вероятно, будет дороже.

Добавим, что помимо брутальных SUV в актуальном модельном ряду Rezvani есть два новых спорткара — Beast на базе Chevrolet Corvette C8 и Retro RR1 на базе Porsche 911 поколения 992.

