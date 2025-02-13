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  • Не тот взгляд: Rezvani изменила дизайн суперкара Retro RR1 перед началом производства

Не тот взгляд: Rezvani изменила дизайн суперкара Retro RR1 перед началом производства

13.02.2025 25 0 0

Американская компания Rezvani Motors «по просьбам трудящихся» скорректировала облик дебютной модели своего нового подразделения Rezvani Retro — купе RR1 на базе Porsche 911 поколения 992. Теперь суперкар имеет круглые фары вместо параллелограммных, из-за чего его изначальная концепция оказалась несколько размытой.

Rezvani представила проект Retro RR1 весной прошлого года, изначально он был вдохновлён классическим Porsche 935 — гоночным автомобилем, разработанным Porsche в середине 1970-х на базе тогдашнего Porsche 911. Вершиной гоночной карьеры Porsche 935 стала победа в суточном марафоне в Ле-Мане 1979 года — об этой гонке у нас на сайте есть большой исторический материал. Ранние версии Porsche 935 имели круглые фары, но в историю эта машина вошла с покатым носом без выступающих фар — такая форма значительно улучшила аэродинамические характеристики кузова.

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В 2018 году компания Porsche представила заводской ретромод — новый Porsche 935, сделанный на базе 700-сильного Porsche 911 GT2 RS поколения 991. Новый Porsche 935 имел покатый передок и был выпущен тиражом 77 экземпляров исключительно как трековый автомобиль, каждый обошёлся заказчику минимум в 700 000 евро. Компания Rezvani тоже хотела сделать свою интерпретацию Porsche 935 с покатым носом и узкими параллелограммными фарами, но клиентам оказались милее классические круглые фары: дизайн пришлось обновить, прямых ассоциаций с Porsche 935 больше нет, теперь Rezvani RR1, как сообщает компания на своём сайте, «вдохновлён легендарными гоночными машинами 1970-х». Формулировка, мягко говоря, несколько абстрактная…

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Если абстрагироваться от темы Porsche 935, то выглядит Retro RR1 по-прежнему эффектно, а уж кому какие фары больше нравятся — дело вкуса. Между тем у проекта Retro RR1 по мере приближения к производству изменился не только облик, но и некоторые технические вводные. В основе RR1 по-прежнему лежит современный Porsche 911 поколения 992, но для заказа теперь доступны две модификации, а не три, как было обещано в прошлом году. Производство и поставки должны начаться ближайшим летом.

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Базовый RR1 600 основан на Porsche 911 Carrera в любой из модификаций, выпущенных после 2020 года. 3,0-литровая «битурбошестёрка», в стоке выдающая от 385 до 480 л.с. в зависимости от версии и года выпуска, специалистами Rezvani форсирована до 608 л.с., привод — только задний, коробку передач выбирает заказчик — МКП (6 либо 7 ступеней) или 8-ступенчатый робот PDK c двумя сцеплениями.

Для производства Rezvani RR1 750 нужен донорский Porsche 911 Turbo S с 3,8-литровой «битурбошестёркой» мощностью 650 л.с., Rezvani повышает её отдачу до 760 л.с. От донорского купе Rezvani RR1 750 достаются также полный привод и коробка PDK.

Новое наружное оперение кузова у Rezvani RR1 изготовлено из углепластика, а стоковое шасси перенастроено под увеличенную мощность. За доплату предлагаются улучшенная система охлаждения двигателя, регулируемые амортизационные стойки Öhlins TTX-Pro, более мощные тормоза Brembo, колёса с центральной гайкой крепления, поликарбонатные стёкла, различные варианты сложной окраски и виниловой оклейки, в том числе в каноническом стиле Martini. Интерьер остаётся в основном стоковым, за доплату предлагаются встроенный трубчатый каркас безопасности, гоночный руль, кастомный набалдашник рычага переключения передач, новая обивка сидений любых цветов и с любыми узорами, гоночные ремни безопасности, гоночный шлем и проч.

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Обе версии Rezvani RR1 стоят от 195 000 долларов плюс цена донорского автомобиля, которая сильно зависит от заводских опций. Получается, что готовые Rezvani RR1 будут стоить в США в диапазоне от 315 000 до примерно 500 000 долларов, но с учётом индивидуальных пожеланий, за исполнение которых Rezvani с радостью возьмётся, цена может заметно вырасти. Подразделение Rezvani Retro планирует изготовить только 50 экземпляров RR1, после чего, видимо, будут анонсированы новые модели.

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