Rezvani Retro RR1: американский ретромод по мотивам легендарного Porsche 935

Компанию Rezvani Motors со штаб-квартирой в калифорнийском Ирвайне основал в 2013 году предприниматель Феррис Резвани, начинала она с постройки мелкосерийных спорткаров на шасси Ariel Atom и Lotus Elise, в 2017-м переключилась на брутальные внедорожники с монструозным милитари-дизайном, а недавно вернулась к спорткарам и представила новый среднемоторный Rezvani Beast, сделанный на базе Chevrolet Corvette C8. Ретромоды — совсем новое направление бизнеса калифорнийской компании: Феррис Резвани увидел в этой нише большой потенциал, тем более что в техническом плане ретромоды (современные машины, стилизованные под классические) делать проще чем рестомоды (модернизированные классические автомобили).
Rezvani Retro RR1 вдохновлён классическим Porsche 935 — это гоночный автомобиль, разработанный Porsche в середине 1970-х на базе тогдашнего Porsche 911. Вершиной гоночной карьеры Porsche 935 стала победа в суточном марафоне в Ле-Мане в 1979 году, которой мы недавно посвятили отдельный исторический материал. В 2018 году компания Porsche представила заводской ретромод — новый Porsche 935, сделанный на базе 700-сильного Porsche 911 GT2 RS поколения 991. Новый Porsche 935 был выпущен тиражом 77 экземпляров исключительно как трековый автомобиль, каждый обошёлся заказчику минимум в 700 000 евро. Теперь своя интерпретация Porsche 935 есть и у Rezvani.
Rezvani Retro RR1 предлагается в трёх версиях. Базовый RR1 550 основан на актуальном Porsche 911 Carrera S, его 3,0-литровый турбомотор форсирован с 450 л.с. до 527 л.с. в дорожной спецификации и 558 л.с. в трековой.
Средний Rezvani Retro RR1 565 базируется на Porsche 911 GT3/GT3 RS с 4,0-литовым атмосферным мотором, в стоке этот мотор выдаёт 510-525 л.с., а на Rezvani Retro RR1 565 — 542 л.с. в дорожной спецификации и 573 л.с. в трековой.
Для изготовления топового Rezvani Retro RR1 750 нужен исходный Porsche 911 Turbo S с 3,8-литровым турбомотором мощностью 650 л.с., Rezvani повышает его отдачу до 725 л.с. в дорожной спецификации и 760 л.с. в трековой.
Версии RR1 550 и RR1 565 имеют задний привод и могут оснащаться механической либо автоматической коробкой передач PDK с двумя сцеплениями. Версия RR1 750 — полноприводная и предлагается только с 8-ступенчатой коробкой PDK, до 60 миль/ч (96,56 км/ч) эта версия разгонятся всего за две секунды. Все версии Rezvani Retro RR1 имеют перенастроенную подвеску, за доплату предлагаются регулируемые амортизационные стойки Öhlins TTX-Pro и мощные тормоза Brembo.
Кузов Rezvani Retro RR1 не буквально цитирует Porsche 935, а лишь передаёт его дух, при этом фары у ретромода нарочито современные, как у новейших электромобилей Porsche. Всё новое наружное оперение кузова, за исключением дверей, изготовлено из углепластика. Виниловая оклейка с стиле Martini — опция. Выполненные в классическом гоночным стиле колёса обуты в современные низкопрофильные шины размерности 275/35 R 20 спереди и 335/30 R 21 сзади. Интерьер остаётся в основном стоковым, за доплату предлагаются встроенный трубчатый каркас безопасности и поликарбонатные стёкла.
Rezvani Retro построит всего 50 экземпляров RR1, цены начинаются от 149 000 долларов без учёта донорского автомобиля и будут расти по мере наполнения портфеля заказов. На изготовление одного экземпляра Rezvani Retro RR1 нужно от трёх до шести месяцев.
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