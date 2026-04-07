Новинки ×
07.04.2026 143 0 1
Новый Roush Nitemare на базе Ford F-150: ночной кошмар жителей спальных районов

Американское тюнинг-ателье Roush Performance выпустило очередную версию уличного пикапа на базе Ford F-150, представляющую собой более тщательно проработанную альтернативу заводскому Ford F-150 Lobo.

Имя Nitemare периодически всплывает в продуктовой линейке Roush Performance с 2007 года, оно привязано к уличной версии пикапа Ford F-150 с заниженной спортивной подвеской. На русский слово Nitemare можно перевести как «ночной кошмар», причём правильное написание это слова — Nightmare, но Roush использует искажённый вариант, потому что он идейно связан со словом Nite — так называлась заводская ночная версия пикапа Ford F-150 в начале 1990-х, отличавшаяся от прочих спортивной подвеской и особым декором.

В прошлом году компания Ford вернулась после длительного перерыва к теме уличных пикапов и представила F-150 Lobo с двухрядной кабиной SuperCrew, заниженной подвеской, эффектным декором и стандартным 5,0-литровым атмосферным V8 Coyote (405 л.с., 556 Нм) в сочетании с 10-ступенчатым «автоматом» и полным приводом. Roush Nitemare — это примерно то же самое, только масштаб доработок побольше, вдобавок Nitemare можно заказать в том числе с однорядной кабиной, чего заводской F-150 Lobo не предлагает.

Roush сильнее модифицирует подвеску: дорожный просвет исходного F-150 уменьшен спереди на 76 мм, сзади — на 127 мм, установлены новые поворотные кулаки, новые двухтрубные амортизаторы, новые пружины с прогрессивной жёсткостью и более жёсткие стабилизаторы поперечной устойчивости. Новый 22-дюймовые чёрные глянцевые колёса обуты в более широкие всесезонные шины General Tire G-MAX AS07 размерности 305/40 R 22. За ажурными спицами можно разглядеть доработанные дисковые тормоза с насечками.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Другие внешние доработки — это новая решётка радиаторная решётка с янтарной подсветкой, вентиляционные отверстия на капоте и в передних крыльях, новый дизайн заднего борта, виниловый декор от Roush и новая двухстволка выхлопа с насыщенным хриплым звучанием, как и положено «уличному забияке».

1 / 2
2 / 2

Салон заново обшит чёрной кожей с красными вставками. Передние кресла имеют улучшенную боковую поддержку и вышитые надписи Nitemare на подголовниках. Руль получил вставку из красного карбона на нижней спице, а педали получили алюминиевые накладки. На пол уложен ﻿комплект фирменных ковриков от Roush.

Цена стандартного комплекта доработок Nitemare — 22 999 долларов, но его при желании можно дополнить другими «наворотами» из каталога Roush: например, докупить к двигателю V8 компрессорный апгрейд за 8899 долларов, после установки которого отдача вырастет до 715 л.с. и 861 Нм.

К слову, компания Ford тоже недавно стала предлагать компрессорный апгрейд для 5,0-литрового V8 на F-150, но стоит он 10 250 долларов, отдача на выходе — 710 л.с. и 800 Нм.

пикап США спортивные авто тюнинг новинки Ford Ford F-Series

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые комментарии
Change privacy settings